Le prince Henry et Meghan renonceront à leur titre d’altesse royale

LONDRES: Le prince Enrique et son épouse Meghan renonceront à leur titre d’altesse royale et cesseront de recevoir de l’argent des coffres publics après leur décision d’abandonner leurs responsabilités monarchiques, a rapporté samedi le palais de Buckingham.

(Monarchie politique GB-Maintenant disponible)

== AUTRES ACTUALITÉS ACTUELLES ==

Concentration en Argentine du procureur Nisman 5 ans après sa mort sans clarification

BUENOS AIRES: Le procureur Alberto Nisman, qui a enquêté sur l’attaque contre la mutuelle juive AMIA en 1994 et a accusé l’ancienne présidente Cristina Kirchner d’avoir dissimulé des Iraniens, revient samedi au centre de la scène politique argentine, cinq ans après sa mort sans clarification .

(La justice argentine attaque les attaques-Maintenant disponible)

Plusieurs tués par des pluies torrentielles dans le sud-est du Brésil

ESPIRITO SANTO, Brésil: plusieurs personnes sont mortes dans le sud-est du Brésil en raison des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain.

(Accident météorologique au Brésil-Maintenant disponible) NOUVELLE VIDEO

Plus de 220 blessés lors d’affrontements au Liban entre manifestants et policiers

BEYROUTH, Liban: plus de 220 personnes ont été blessées samedi à Beyrouth lors d’affrontements entre manifestants et policiers, les plus violents depuis trois mois ont commencé un mouvement de protestation contre des politiciens, accusés de corruption et d’inertie.

(Manifestations de la police libanaise-Maintenant disponible)

Des hommes épluchent des pommes de terre en Bolivie, en campagne contre les violences sexistes

LA PAZ, Bolivie: sous le slogan “Au lieu de frapper, allez cuisiner”, un groupe d’hommes a commencé à peler des pommes de terre sur une place en Bolivie, dans le cadre d’une campagne contre les féminicides et les violences sexistes, a déclaré vendredi promoteurs de l’initiative.

(Femmes de police de la violence en Bolivie-Maintenant disponible)

Le Mexique offre des “opportunités” aux migrants qui entrent proprement

CIUDAD HIDALGO, Mexique: les autorités mexicaines ont exhorté samedi les migrants d’Amérique centrale qui ont tenté d’entrer de force à la frontière avec le Guatemala pour maintenir “l’ordre et le respect”, leur assurant qu’il “existe des possibilités pour tous” ceux qui entrent dans le pays suivant la procédure régulière.

(Mexique Guatemala États-Unis – migration maintenant disponible)