Prédire certaines orbites de trous noirs est interdit par la mécanique quantique

Même si vous pouviez mesurer trois noirs

l’emplacement des trous aussi précisément que possible physiquement, vous ne savez peut-être toujours pas

où iraient les trous noirs. La danse complexe d’un tel trio peut être si chaotique

que les mouvements sont fondamentalement imprévisibles, de nouvelles simulations informatiques

montrer.

Les trajectoires de trois trous noirs en orbite peuvent être calculées en fonction de leurs positions et vitesses à un moment donné. Mais dans certains cas, les orbites dépendent tellement des positions exactes des trous noirs que l’incertitude de la physique quantique entre en jeu. De minuscules incertitudes quantiques quant à la spécification de l’emplacement des objets peuvent exploser alors que les girations des trous noirs se poursuivent sur des dizaines de millions d’années, l’astrophysicien Tjarda Boekholt et ses collègues rapportent dans les avis mensuels d’avril de la Royal Astronomical Society. Il est donc impossible de prévoir l’avenir lointain des orbites des trous noirs.

Une telle sensibilité extrême aux conditions initiales est connue sous le nom de chaos. La nouvelle étude suggère, dans le cas de trois trous noirs, “la mécanique quantique s’imprègne dans le chaos de l’univers à un niveau fondamental”, explique l’astrophysicien Nathan Leigh de l’Université de Concepción au Chili, qui n’a pas été impliqué dans la recherche.

Dans les systèmes chaotiques, de minuscules changements peuvent générer

résultats très différents. L’exemple classique est un papillon battant des ailes, modifiant ainsi les conditions météorologiques, peut-être

produisant une tornade lointaine qui autrement ne se serait pas formée (SN: 9/16/13). Ce chaos apparaît également

dans les orbites de trois trous noirs et d’autres collections de trois objets ou plus,

rendant ces orbites difficiles à calculer, une énigme connue sous le nom de trois corps

problème.

Pour tester si les mouvements des trous noirs

étaient prévisibles, Boekholt, de l’Université de Coimbra au Portugal, et

les collègues ont vérifié s’ils pouvaient exécuter des simulations informatiques des orbites à la fois

en avant et en arrière et obtenir le même résultat. À partir d’un ensemble donné de

emplacements de trois trous noirs initialement stationnaires, les chercheurs ont évolué

ces orbites en avant dans le temps à un point final des dizaines de millions d’années dans le

avenir. Ensuite, ils ont rembobiné la simulation, inversant les mouvements pour voir si le

les trous noirs ont fini d’où ils sont partis.

Les simulations informatiques ont un niveau limité

de précision. Dans ce cas, par exemple, les emplacements des trous noirs étaient connus

seulement à un certain nombre de décimales. Cette petite imprécision peut gonfler

sur des millions d’années de simulation.

Selon la mécanique quantique, il est

impossible de déterminer la position d’un objet mieux qu’un tout petit

distance appelée la longueur de Planck, environ 1,6

10 à 35 mètres, soit 16 milliardièmes de trillionième de trillionième

d’un millimètre (SN: 4/8/11). Pourtant, même

avec précision la taille de la longueur de Planck, les chercheurs ont constaté qu’environ 5

pour cent du temps, les trois trous noirs ne reviendraient pas aux mêmes endroits

lorsque la simulation a été inversée. Cela signifie, même si vous avez mesuré où le noir

les trous étaient à la limite de la mécanique quantique, vous ne pouviez pas revenir en arrière pour découvrir

d’où ils venaient.

«Ces systèmes sont fondamentalement

irréversible », explique Boekholt. “Vous ne pouvez pas avancer et reculer pour ces 5%

des systèmes dans la nature. Et ce fut un résultat assez surprenant. »

Le résultat est théorique et ne peut pas être appliqué à de vrais trous noirs, explique l’astrophysicien Nicholas Stone de l’Université hébraïque de Jérusalem. Par exemple, des erreurs de mesure submergeraient l’importance de la physique quantique. Mais cela n’enlève rien à l’importance de l’étude, dit-il: «C’est encore assez intéressant d’un point de vue conceptuel.»