premier cas chez quelqu’un qui n’a pas voyagé récemment

Le CDC a confirmé le premier cas de coronavirus en Californie chez une personne n’ayant eu aucun contact avec une personne infectée ou ayant voyagé à l’étranger. Ceci indique que le virus peut se propager localement. Avec la confirmation de ce nouveau cas de coronavirus, le nombre total aux États-Unis est passé à 60

Les États-Unis ont détecté le premier cas de coronavirus chez une personne qui n’a pas voyagé récemment, une indication que le virus pourrait se propager localement, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Le patient en question, qui n’a pas récemment voyagé à l’étranger ou n’a pas été en contact avec un cas confirmé de coronavirus, se trouve dans le nord de la Californie, selon le Washington Post mercredi avec des informations des Centers for Control and Prévention des maladies (CDC), a indiqué l’agence Efe.

Selon la capitale, les responsables du CDC ont commencé à suivre les contacts de la personne affectée pour savoir comment elle aurait pu être infectée et qui d’autre aurait pu être exposée, mais les raisons sont encore inconnues.

“À ce stade, l’exposition du patient est inconnue”, a déclaré le CDC dans un communiqué.

“Le cas a été détecté par le système de santé publique des États-Unis et récupéré par des cliniciens rusés”, a rapporté le New York Times.

Avec la confirmation de ce nouveau cas de coronavirus, le nombre total aux États-Unis est passé à 60.

Cette information a été rendue publique peu de temps après que le comté d’Orange, dans le sud de la Californie, près de Los Angeles, a déclaré une urgence sanitaire pour lutter contre les infections à coronavirus, devenant ainsi la deuxième localité de l’État à prendre des mesures urgentes après San Francisco

Le président américain Donald Trump a abordé la question mercredi lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, où il a présenté son plan d’action, et a promis qu’ils trouveraient un vaccin contre le coronavirus.

Il a également demandé au Congrès américain un paquet de 1,5 milliard de dollars pour faire face à la situation sanitaire.

«Tous les secteurs de la société doivent être préparés, bien que la situation s’améliore. Les écoles devraient se préparer au cas où », a déclaré Trump.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils envisageaient de fermer les frontières aux citoyens des pays où il y a déjà une présence de ce virus, Trump a répondu que “ce n’était pas encore le temps”, bien qu’il ne l’ait pas exclu à l’avenir en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Les autorités californiennes se sont préparées à la possibilité que la propagation communautaire du virus se produise dans ce pays.

“Nous avons anticipé le potentiel d’un tel cas aux États-Unis, et étant donné nos relations familiales, sociales et commerciales étroites avec la Chine, il n’est pas surprenant que le premier cas aux États-Unis se trouve en Californie”, a déclaré le Dr Sonia Angell, directrice du Département californien de la santé publique et de l’agent de la santé publique de l’État, dans une déclaration.

L’épidémie, qui a commencé en Chine, a infecté des dizaines de milliers de personnes dans plus de trois douzaines de pays, dont la grande majorité en Chine continentale.