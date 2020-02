Premier cas de coronavirus signalé à San Diego

Quatre personnes soupçonnées de contracter le virus, une seule a été testée positive pour le coronavirus à San Diego. Le centre médical de l’Université de Californie à San Diego, Hillcrest, traite de ce cas. Les autorités sanitaires décrètent l’état d’urgence afin d’obtenir des ressources pour se préparer à d’éventuelles flambées de coronavirus.

La ville San Diego de Californie est en alerte permanente après avoir confirmé premier cas de coronavirus, afin que les autorités sanitaires des États-Unis continuent de renforcer les protocoles de sécurité dans les principaux aéroports du pays pour détecter d’éventuels transporteurs en provenance de Chine.

Récemment, le centre médical de l’Université de Californie à San Diego, Hillcrest, a rapporté que quatre personnes, dont un mineur, ont présenté une toux et de la fièvre, après leur arrivée aux États-Unis via la Corps Air Station. Marines de Miramar.

Les patients ont été immédiatement intervenus et placés en quarantaine fédérale au centre de santé, à titre préventif pour éviter une éventuelle propagation du coronavirus mortel.

Photo / Capture du monde hispanique

Ce type d’infection respiratoire a déjà tué, selon les chiffres régionaux, 780 personnes dans la population de Wuhan, lieu où cette épidémie qui fait peur au monde s’est déclenchée.

Lundi dernier, le centre médical de l’université de Californie à San Diego, Hillcrest, a averti, par une déclaration, que le Center for Disease Control and Prevention (CDC) avait confirmé la premier cas de Coronavirus, à San Diego, après avoir pratiqué les examens médicaux supplémentaires des patients.

Sur les quatre personnes arrivées aux États-Unis, évacuées de Wuhan la semaine dernière, une seule d’entre elles présente le virus dans son corps.

C’est lui premier cas de coronavirus qui est enregistré dans la zone frontalière de la Californie, tandis que 13 porteurs d’une infection respiratoire sont signalés aux États-Unis.

La personne infectée est sous surveillance médicale et isolée dans le centre médical UC San Diego à Hillcrest.

Ils soupçonnent un autre passager avec le virus

Après avoir confirmé la premier cas de coronavirus aux États-Unis, un autre individu a été détecté avec les symptômes de l’infection qui était à la base de Miramar.

Il Centre médical de l’Université de Californie, San Diego, Hillcrest, Il a informé qu’il s’agit d’un patient supplémentaire, qui fait actuellement l’objet d’une évaluation médicale.

Photo / Capture du monde hispanique

D’autre part, l’institution médicale a expliqué que l’état de santé des patients est stable et qu’ils ont besoin de fonds fédéraux pour se préparer à la présence du virus.

Par conséquent, il a déclaré l’état d’urgence pour se préparer financièrement contre d’autres infections.

Il n’y a pas de contagion de personne à personne

L’une des formes d’infection de ce type de coronavirus est de personne à personne.

Selon le département californien de la santé publique, il a déclaré que jusqu’à présent, il n’y avait aucune preuve de ce type d’infection.

Cependant, les autorités sanitaires appliquent les mesures correctives nécessaires pour attaquer la présence du virus afin de protéger les résidents de Californie.

Photo / Capture du monde hispanique

De même, il a dit que le premier cas de coronavirus dans San Diego Cela ne signifie pas un risque pour les habitants du comté de Santa Clara.

Les états avec des cas positifs d’infection sont; Arizona, Californie, Illinois, Massachusetts, Washington et Wisconsin.

À propos de MundoHispanico.com – Site Web d’actualités et d’informations en espagnol.

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes de marketing optimisées, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latino et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

MundoHispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

MundoHispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.