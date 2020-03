premier sénateur américain avec cas confirmé

Rand Paul coronavirus: le sénateur républicain a rapporté dimanche qu’il avait été testé positif et qu’il était le premier membre du Sénat à en souffrir. Le Sénat est en session ce dimanche pour négocier un plan de réponse officiel à la pandémie

Coronavirus Rand Paul. Le sénateur républicain Rand Paul a rapporté dimanche qu’il était atteint du coronavirus, étant le premier membre de la chambre haute américaine à souffrir de la maladie.

Paul, un sénateur du Kentucky, a rapporté via Twitter qu’il se sent bien et qu’il est en quarantaine.

Paul, médecin de profession, a indiqué qu’il ne présentait aucun symptôme et qu’il n’avait subi le test qu’à titre de précaution car il se déplaçait habituellement et se présentait en public. Il a précisé qu’à sa connaissance, il n’avait eu aucun contact avec une personne infectée.

Deux membres de la Chambre des représentants, Mario Díaz Balart (Floride) et Ben McAdams (Utah), se sont révélés positifs.

Le Sénat était en session dimanche pour négocier une réponse officielle à la pandémie.

McConnell voit le programme de sauvetage de virus “très proche”

Les négociations au plus haut niveau entre le Congrès et la Maison Blanche sur un gigantesque plan de sauvetage économique de 1 billion de dollars ont semblé avancer samedi soir, alors que le président Donald Trump a appelé à un accord pour stabiliser un nation paralysée par la pandémie de coronavirus.

À un moment de malaise parmi la population et d’instabilité sur les marchés, toutes les parties ont laissé entendre qu’un accord était à portée de main. L’objectif principal était de garantir que des millions de travailleurs soudainement touchés par la crise ne soient pas à court de revenus.

Les divergences se sont également resserrées lors des discussions sur une sorte de plan Marshall pour les hôpitaux et sur les prêts aux compagnies aériennes et autres grandes sociétés qui ont dû cesser de fonctionner en raison du virus et de la suspension nationale des activités. Le plan Marshall a aidé à reconstruire l’Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale.

Le leader de la majorité au Sénat, le républicain Mitch McConnell, a annoncé samedi soir qu’ils étaient “très proches” de parvenir à une résolution bipartite.

McConnell a chargé les présidents des comités de préparer une ébauche de projet. Les autorités ont fixé un montant de près de 1,4 billion de dollars et affirment que d’autres mesures de la Réserve fédérale pourraient injecter 2 billions de dollars dans l’économie américaine.

“Nous sommes déterminés à offrir l’aide importante dont les Américains ont besoin, aussi rapidement que cette crise l’exige”, a déclaré McConnell.

Un porte-parole du leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu ‘”il n’y a toujours pas d’accord”. Les démocrates ont hâte de lire le projet et de poursuivre les négociations, a déclaré le porte-parole Justin Goodman.

“Tout le monde travaille dur et veut une solution correcte, il me semble que nous sommes très proches”, a déclaré Trump à la presse avec un ton de confiance quant à la capacité de la nation à surmonter rapidement la pandémie.

Filed Under: Coronavirus Rand Paul