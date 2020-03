Prendre position pour sauver les océans de la Terre

En 1990, alors que le vaisseau spatial Voyager I de la NASA voyageait au-delà de l’orbite de Neptune pour devenir le premier objet créé par l’homme à quitter notre système solaire, son équipe d’imagerie a mis en œuvre une idée initialement proposée par l’astronome Carl Sagan, faisant tourner la caméra pour une dernière fois. regardez la Terre avant d’entrer dans l’espace interstellaire.

L’image qu’elle renvoyait montrait la Terre comme rien de plus qu’un point bleu pâle. Sagan a observé: «Notre planète est une tache solitaire dans la grande obscurité cosmique enveloppante. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, rien n’indique qu’une aide viendra d’ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. »

Alors, comment en sommes-nous en tant que gardiens de la partie bleue de notre planète, les océans de la Terre? Malheureusement, la réponse semble être: très mal. Dans une nouvelle étude publiée dans One Earth, nous visions à évaluer ce qui est nécessaire pour sauver la biodiversité marine de la Terre et garantir à nos océans un certain niveau de santé. Pour ce faire, nous avons d’abord dû relever les défis auxquels la vie marine mondiale est confrontée.

La pêche commerciale se déroule désormais sur une superficie quatre fois plus grande que l’agriculture terrestre. Une grande partie de cela a été complètement insoutenable, car nous avons épuisé 90% des espèces importantes. Les gros poissons ont été récoltés si massivement qu’ils ont été pratiquement anéantis dans de nombreux endroits. En effet, étudier les récifs coralliens aujourd’hui a été comparé à essayer de comprendre le Serengeti en étudiant les termites et les criquets tout en ignorant les gnous et les lions.

Il est clair pour les scientifiques que cette échelle d’extraction ne peut pas durer éternellement. Malgré leur immensité, les océans de la Terre peuvent et seront irrémédiablement épuisés de la vie si rien n’est changé. Cela aura un impact profond sur les 2,8 milliards de personnes qui dépendent des fruits de mer comme source importante de protéines et sur les millions de personnes qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. Les efforts de conservation existants sont sans aucun doute insuffisants.

Pour commencer à réfléchir à la manière de faire face à cette crise, nous avons tout d’abord cartographié les zones de conservation existantes, les zones d’importance internationale pour la biodiversité (appelées zones clés pour la biodiversité) et les zones où les impacts humains sur l’océan sont extrêmement faibles (connus sous le nom de zones marines sauvages).

Ensuite, nous avons utilisé un algorithme mathématique pour identifier des zones de conservation supplémentaires afin de préserver une partie de l’habitat de plus de 22 000 espèces marines (toutes les espèces dont la distribution est connue). Nous avons constaté que 8,5 millions de kilomètres carrés de nouvelles zones de conservation seraient nécessaires.

Nous avons ensuite examiné les principales menaces pesant sur ces zones, permettant aux écologistes de déterminer les stratégies les plus appropriées pour préserver la biodiversité en leur sein.

Étant donné que la pêche affecte presque toutes les zones côtières, leur conservation peut nécessiter des restrictions sur les pratiques de pêche destructrices (par exemple, le chalutage de fond) ou des limites de capture fondées sur la science pour arrêter la surexploitation. Dans d’autres domaines, la conservation marine pourrait en fait nécessiter une action sur terre, pour arrêter le ruissellement des engrais et des pesticides nocifs.

Surtout, notre plan ne concerne pas seulement des zones marines protégées strictes. Une conservation efficace des océans nécessitera un large éventail de stratégies comprenant des zones de non-pêche, des réserves marines communautaires et des politiques plus larges pour mettre fin aux opérations de pêche commerciale illégales et non durables. En outre, il faudra presque certainement un processus officiel pour réglementer l’utilisation de la haute mer (ce qui est actuellement débattu par les Nations Unies).

Les gouvernements du monde devraient se réunir en Chine cette année pour signer un accord qui guidera la conservation mondiale au cours des 10 prochaines années. Connu sous le nom de Cadre mondial pour la biodiversité après 2020, cet accord a le potentiel d’être un tournant décisif pour la conservation de la biodiversité, tout comme l’Accord de Paris l’a été pour le changement climatique.

“Qu’on le veuille ou non”, a déclaré Sagan alors que le Voyager dépassait Pluton, “pour le moment, la Terre est l’endroit où nous nous positionnons.”

Étant donné la nature connectée de l’océan, une approche fragmentaire est vouée à l’échec. Le succès du Cadre pour la biodiversité après 2020 dépend de l’action collective. Notre science montre que l’échelle d’action nécessaire est désormais claire, tant pour l’océan que sur terre, mais le sort de la biodiversité de la Terre dépend de la volonté des gouvernements et de l’industrie d’agir.