Préoccupation de l’ART pour les retards dans la constitution des corps médico-légaux

Après 21 mois avec une diminution des contentieux du travail dus aux accidents du travail, 2019 s’est clôturée avec une augmentation de 4 mois par rapport à l’année précédente et a déclenché un signal d’alerte chez les employeurs et les assureurs car c’est un indicateur qui impacte directement le coût du travail

Près d’un mois après le nouveau gouvernement, la grille des fonctionnaires de la Surintendance des assurances de la nation ou de la Surintendance des risques du travail n’est pas encore terminée, afin que les autorités de l’Union des assureurs contre les risques professionnels ne interlocuteur pour promouvoir la constitution du Corps médico-légal dans chacun des appareils judiciaires des 15 provinces adhérentes.

Est-ce que l’absence de cette personnalité juridique recréation d’un quota élevé de discrétion et d’incitation aux poursuites contre les entreprises pour des accidents de travail supposés qui ne le sont généralement pas, et dans d’autres cas pour des échecs basés sur des avis d’experts loin des dommages réels.

“La conséquence est le risque imminent de désendettement du système et l’effort fait par-dessus bord”, observent-ils à l’UART, ainsi que l’augmentation des tarifs que les entreprises doivent payer, en fonction de la variation du taux d’accidents dans chaque secteur. d’activité.

“En 2019, le groupe des assureurs couvrait près de 10 millions de travailleurs, en situation de dépendance, et en habitation privée, qui travaillent dans 1 million d’entreprises et d’employeurs individuels; et 13 000 vies ont été sauvées avec l’action préventive combinée des employeurs, des travailleurs, des assureurs et de l’État », a informé l’UART.

Cependant, il ressort du secteur que des taux de contentieux élevés persistent, supérieurs à ceux observés au Chili et en Espagne.

L’absence de lien clé

Ce retard implique que «Le mécanisme expert se poursuit avec des honoraires couplés aux montants des peines (incitation forte à surestimer les dommages) et sans utilisation ou mauvaise utilisation de l’échelle (tableau des pourcentages de handicap)», ils maintiennent dans l’UART, avec des dommages évidents non seulement sur la pérennité du système, mais aussi des employeurs.

Par conséquent, dans l’UART, ils consultent chaque jour le Journal officiel pour trouver la désignation des nouvelles autorités qui seront chargées du respect de la loi 27 348 pour les contacter et convenir de mesures qui permettront de retrouver la tendance à la baisse des litiges et, en par conséquent, la baisse du coût du travail non salarial des entreprises.