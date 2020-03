Près de 100 non documentés publiés par un agent infecté par un coronavirus

Le Colorado a libéré près de 100 immigrants sans papiers pour prévenir les infections à coronavirus. Les autorités ont pris la décision après qu’un agent de l’ICE à la prison sans papiers ait été testé positif pour le coronavirus. La libération des sans-papiers a eu lieu pour des “raisons humanitaires” au milieu de la pandémie de coronavirus.

Près de 100 immigrants sans papiers ont été libérés dans une prison du Colorado après qu’un agent a été confirmé infecté par le nouveau coronavirus.

Quelques heures après que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a officiellement confirmé la contagion des coronavirus d’un de ses agents dans une prison du Colorado, près d’une centaine d’immigrants sans papiers logés dans cet établissement ont été libérés “pour des raisons humanitaires”. .

Selon des informations fournies par la branche de Denver de l’American Friends Service Committee (AFSC), 60 immigrantes et 30 hommes sont partis entre mardi dernier (lorsque des versions non confirmées de la contagion de l’agent sont apparues) et ce vendredi depuis le centre de détention de l’ICE à Aurora, à l’est de Denver, a rapporté l’agence de presse Efe.

Plus d’immigrants devraient être libérés dans les prochains jours pour empêcher la propagation du coronavirus.

La prison, gérée par la société privée GEO Group, a été confrontée au cours des deux dernières années à de nombreuses questions sur la situation sanitaire dans ce centre, notamment la mort d’un Iranien en décembre 2017 (prétendument en raison du manque de soins médicaux) et une épidémie. des maladies contagieuses entre janvier et avril 2019.

Par conséquent, la prison fait face à des poursuites par des organisations nationales, notamment l’American Civil Liberties Union (ACLU), et la situation a conduit à l’intervention du membre du Congrès Jason Crow (démocrate du Colorado), qui depuis un an a envoyé chaque semaine un de leurs représentants pour visiter l’établissement.

Malgré le fait qu’il y a un an, de nouvelles mesures sanitaires ont été annoncées, comme un nouveau système de notification par le GEO aux autorités sanitaires locales en cas de maladies contagieuses, le mardi 17 mars, l’ICE a annoncé que 10 personnes détenues dans le Les centres Aurora ont été mis en quarantaine «pour une éventuelle exposition au COVID-19».

Dix jours après cette notification, la situation actuelle de ces détenus en quarantaine est inconnue, et il a seulement été indiqué que l’agent infecté par le coronavirus avait “assumé des responsabilités administratives” et n’était pas en contact avec des immigrants sans papiers.

Mais, selon l’un des immigrants libérés ce vendredi, à l’intérieur de la prison GEO, ils ne prenaient pas les mesures nécessaires pour prévenir de nouvelles infections.

«GEO ne teste pas de nouvelles personnes ni ne les sépare. Si nous devenons infectés, c’est en raison d’une mauvaise gestion au sein de ce centre “, a déclaré” Iván “(un pseudonyme) dans des déclarations préparées.

Bien que déjà libéré, ’Iván’ a exprimé sa crainte d’être infecté car “ils ont placé des personnes de l’extérieur directement chez nous, malgré le fait que les (cellules) soient vides”, at-il ajouté.

Selon les données officielles, la prison GEO a hébergé quelque 650 personnes au début de la semaine, soit moins de la moitié de la capacité totale de 1 500 personnes, un chiffre atteint au cours des quatre premiers mois de l’année dernière.