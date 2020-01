Près de 30 corps ont été retrouvés à Jalisco près d’autres tombes clandestines

La Le bureau du procureur de l’État de Jalisco, dans l’ouest du Mexique, a trouvé une nouvelle tombe clandestine avec des restes d’au moins 29 personnes, dans une zone où 80 corps enterrés illégalement ont été retrouvés depuis novembre, a indiqué lundi l’institution dans un communiqué.

«Des 29 victimes jusqu’à présent l’identification partielle de quatre est maintenue, qui avait un dossier d’enquête ouvert devant le procureur spécial pour les personnes disparues”, Détaillé.

La trouvaille Il s’est inscrit dans une ferme du quartier El Mirador, située dans la municipalité de Tlajomulco, à la périphérie de Guadalajara, capitale de Jaliscoet la deuxième plus grande ville du Mexique. Le parquet mexicain a déclaré que les recherches se poursuivraient dans cette fosse.

A proximité, également à Tlajomulco, 31 corps ont été retrouvés en novembre dans une autre tombe, et dans la même commune en décembre 50 corps ont été retrouvés dans une tombe clandestine. De ces derniers corps, tous ont porté plainte pour disparition devant les autorités.

Avant cela, Le 7 mai, à Zapopan, une banlieue de Guadalajara, une maison avec 30 corps enterrés a été localisée. En septembre dernier également, les autorités ont signalé que ils ont trouvé 19 autres sacs avec des restes humains dans la tombe clandestine situé sur le site de La Primavera, à Zapopan, Jalisco, dans l’ouest du Mexique, où ils ont accumulé 138 au total.

Selon les autorités, la violence à Jalisco s’est intensifiée depuis mars 2017 après une fracture à l’intérieur du puissant cartel Jalisco New Generation (CJNG), qui rivalise également avec des groupes criminels dans la ville voisine de Guanajuato pour le contrôle du trafic de carburant et du transfert de drogue.

Au cours des 11 premiers mois de 2019, Jalisco a battu son record annuel d’homicides. En 2018, l’entité a enregistré un total de 2418 meurtres, cependant, En octobre 2019, il a dépassé le chiffre en atteignant 2428 cas, selon les données de Secrétariat exécutif du système national de sécurité publique (SESNSP).

Au cours de la dernière année, Jalisco s’est positionné comme l’un des États ayant enregistré le plus grand nombre d’homicides, Basse Californie et Guanajuato, qui, de janvier à octobre, ont atteint respectivement 2 428 et 2 865 cas.

Pas plus tard que lundi dernier, le 6 janvier, le sous-secrétaire aux droits de l’homme, à la population et aux migrations du ministère de l’Intérieur, Alejandro Encinas, a révélé que Au Mexique, 61 637 personnes ont disparu de 2006 à 2019.

Le nouveau chiffre ajoute plus de 20 000 disparus aux dernières données officielles, déclenchant l’estimation que le gouvernement fédéral avait maintenue pendant plus de 10 ans.

De ce total, plus de 97% étaient enregistrés en 2006, lorsque l’administration de Felipe Calderón Hinojosa est entrée dans la soi-disant guerre contre le trafic de drogue. Cependant, le gouvernement actuel dirigé par Andrés Manuel López Obrador a clôturé sa première année de gouvernement avec un total de 34 579 homicides intentionnelss, devenant l’année la plus violente de l’histoire du pays.

De plus, du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019, les autorités enregistré 9 164 nouveaux cas de personnes disparues. Sur ce total, 6 067 étaient des hommes, 3 093 femmes et 4 indéterminés. Les États comptant le plus grand nombre de personnes disparues au cours de cette période et qui n’ont pas été actualisés étaient Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León et Puebla.