Près de 50 morts et des milliers de personnes déplacées par de fortes pluies dans le sud-est du Brésil

BRÉSIL, 26 janvier (.) – Au moins 46 personnes sont mortes au Brésil et plus de 25 000 ont dû être déplacées en raison des inondations causées par les tempêtes et les fortes pluies qui ont frappé le sud-est du pays, ont annoncé dimanche les autorités.

La plupart des décès sont survenus dans l’État du Minas Gerais, y compris la capitale Belo Horizonte, où les précipitations les plus élevées ont été enregistrées en 24 heures jusqu’à vendredi depuis le début de l’enregistrement il y a 110 ans, a rapporté le journal O Globo.

Les autorités locales de Minas Gerais ont déclaré dimanche que 37 personnes étaient mortes, tandis que plus de 17 000 avaient été déplacées ou évacuées de leurs maisons. 25 autres personnes étaient toujours portées disparues.

Neuf autres personnes sont mortes dans l’Etat côtier d’Espirito Santo, tandis que plus de 8 000 ont dû être déplacées ou évacuées et trois personnes ont disparu, ont annoncé dimanche les autorités.

Des inondations meurtrières se produisent exactement un an après la rupture d’un barrage dans la ville de Brumadinho, également dans l’État du Minas Gerais, en raison des pluies, un épisode qui a tué plus de 250 personnes dans l’une des pires catastrophes minières eu lieu dans le monde.

(Information de Jamie McGeever; édité par Bernadette Baum; traduit par Darío Fernández dans la salle de presse de Gdansk)