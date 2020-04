Près de 90 pays ferment tout ou partie de leurs frontières par Covid-19, selon l’OMT | Couverture

Environ 90 destinations touristiques dans le monde ont fermé tout ou partie de leurs frontières aux touristes en raison de la pandémie de Covid-19, tandis que 40 sont fermées à certains voyageurs, selon le pays d’origine, selon une étude de l’Organisation mondiale de la Tourisme (OMT).

D’après le rapport, publié alors que le secteur du tourisme subit “un choc sans précédent”, il apparaît que pratiquement toutes les destinations dans le monde ont imposé des restrictions aux voyages depuis janvier 2020, dans de nombreux cas, les interdisant complètement, afin de contenir les pandémie.

Au 6 avril, 96% des destinations touristiques du monde avaient introduit des restrictions de voyage en réponse à la crise sanitaire mondiale.

L’étude montre que différentes régions du monde ont eu des réponses similaires à la pandémie, imposant des restrictions sur 100% des destinations en Afrique, en Asie et dans le Pacifique et au Moyen-Orient.

En Amérique, 92% des destinations ont adopté des mesures similaires, alors qu’en Europe la proportion était de 93% (au 6 avril).

Le rapport identifie quatre types de mesures restrictives clés: fermeture complète ou partielle des frontières aux touristes; restrictions de voyage, selon les destinations (les passagers qui se sont arrêtés ou se sont rendus à x ne peuvent pas entrer x); suspension totale ou partielle des vols, ou mesures telles que certaines exigences de quarantaine ou d’auto-confinement, certificat médical, invalidation ou suspension des questions de visa, entre autres.

Cependant, le degré de réponse évolue et, dans de nombreux cas, certaines destinations ont déjà ajusté leurs mesures restrictives, en fonction de l’évolution de la situation.

Ces dernières années, en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies, l’OMT a régulièrement surveillé les progrès accomplis dans la facilitation des voyages et a observé “une tendance continue vers une plus grande ouverture”, ce que Covid-19 a cessé de forme “abrupte”.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a noté que le coronavirus a affecté les voyages et le tourisme “comme aucun autre événement de l’histoire”, après que les gouvernements, en accordant la priorité à la santé publique, ont introduit des restrictions complètes o partiel pour voyager.

Le tourisme étant suspendu, les avantages générés par le secteur sont menacés, ce qui pourrait entraîner la perte de millions d’emplois et inverser les progrès réalisés dans les domaines de l’égalité et de la croissance économique durable.

Pour cette raison, l’OMT a exhorté les gouvernements à revoir en permanence les restrictions de voyage et à les assouplir ou à les lever dès que cela peut être fait en toute sécurité.

D’autre part, l’OMT a tenu ce jeudi la troisième réunion du comité de crise mondial créé par l’organisation dans le but d’évaluer et de proposer des recommandations au fur et à mesure de l’évolution de la situation générée par la pandémie.

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, a participé à la réunion télématique qui s’est tenue aujourd’hui, a rapporté l’OMT sur son compte Twitter.