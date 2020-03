Présentation du numéro d’avril 2020

Quiconque vit à Manhattan peut vous dire que de toutes les merveilles qu’offre le mode de vie urbain, les grandes vues de la ville elle-même n’en font pas partie. Des vues panoramiques sur cette métropole américaine ne sont disponibles que de l’extérieur, depuis des endroits comme le New Jersey ou le Queens. Les chercheurs qui étudient la Voie lactée ont le même problème. Ils ne peuvent pas voir l’intégralité de notre galaxie, car, avec le reste d’entre nous, ils sont en plein dedans. Et pourtant, il n’y a pas d’équivalent cosmique de sauter dans le prochain train vers Hoboken ou Long Island City pour obtenir la perspective panoramique qu’ils souhaitent.

Heureusement, les radiotélescopes offrent une solution, comme l’expliquent les astronomes Mark J. Reid et Xing-Wu Zheng dans la couverture du mois. En utilisant des milliers d’heures d’observations de plusieurs projets, eux et leurs collègues ont pu cartographier la structure en spirale de la Voie lactée avec des détails sans précédent et mieux identifier l’emplacement de notre système solaire. Le résultat est une nouvelle image étonnante du tourbillon d’étoiles que nous appelons la maison.

En lice pour le titre de l’image la plus étonnante dans ce numéro est un magnifique portrait de Tullbergia mediantarctica, un animal plus petit qu’une graine de sésame. Ce soi-disant extrémophile fait son habitation improbable sur les pentes des montagnes transantarctiques, ourlé par l’écrasement de la glace d’un côté et des sols toxiques de l’autre. Entrevu pour la première fois en 1964 mais redécouvert il y a seulement deux ans, il appartient à un groupe d’insectes primitifs sans ailes appelés collemboles.

Ils ont survécu à plus de 30 périodes glaciaires, mais si délicates sont ces créatures qu’elles se ratatinent et meurent presque dès que les roches sous lesquelles elles vivent sont renversées. Ainsi, nous ne savions pas quel serait le résultat lorsque les biologistes qui les ont trouvés ont généreusement accepté d’expédier quelques-uns des spécimens primés à photographier. Mais Igor Siwanowicz, neurobiologiste à l’Institut médical Howard Hughes, spécialisé dans la capture d’images de minuscules créatures avec un microscope à balayage laser et d’autres outils, l’a réussi avec aplomb. Et comme le rapporte le journaliste Douglas Fox, Tullbergia réécrit maintenant l’histoire de l’Antarctique. Tournez-vous vers «Extreme Survivor» pour en savoir plus.

Voici autre chose à mâcher: le fascinant conte du paléontologue Peter S. Ungar sur l’évolution des dents humaines et la révélation choquante que nous, dans le monde moderne, avons bien plus de problèmes dentaires que nos anciens ancêtres. Comme il l’explique, “Bien que les dents durent des millions d’années dans les archives fossiles, les nôtres ne semblent pas durer toute une vie dans nos bouches.”

En effet, nos chompers sont «un miracle» de conception évolutive aux niveaux macroscopique et microscopique, forgés dans le creuset oral pendant des centaines de millions d’années. Mais en commençant par la transition de la recherche de nourriture à l’agriculture au Néolithique il y a 10000 ans et en poursuivant la révolution industrielle, les humains ont commencé à manger des aliments plus doux et plus riches en glucides auxquels notre environnement dentaire est mal adapté. Les conséquences sont les molaires, les caries et les maladies des gencives touchées qui sont si courantes aujourd’hui.

Des histoires comme celles-ci nous aident à comprendre notre place dans le cosmos, l’histoire de notre planète et ses habitants séduisants, ainsi que la raison plutôt étonnante pour laquelle tant de gens ont de mauvaises dents. De plus, j’espère qu’ils inculqueront tous un respect de la vie aux plus grandes échelles d’espace et de temps.