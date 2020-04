Présentation du numéro de mai 2020

La fermeture d’un numéro de magazine est toujours mouvementée. Nous passons des mois à travailler sur chaque édition, mais pendant une semaine, soit environ six semaines avant la publication, nous devons revérifier chacune des quelque 100 pages du livre et les faire sortir à temps pour respecter notre échéance mensuelle d’impression. Cette fin est différente.

Au moment où j’écris cette lettre, il est 22 heures. Dimanche 15 mars. Mardi dernier, notre société mère, Springer Nature, a déclaré à tout le monde au bureau de New York qu’ils pouvaient travailler à domicile en raison de la propagation du coronavirus, et presque tout le monde a profité de cette opportunité. Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que l’épidémie était une pandémie mondiale. Vendredi – le jour où nous avons commencé à envoyer des pages pour ce numéro à l’imprimeur – le président Donald Trump a déclaré l’état d’urgence aux États-Unis.Et aujourd’hui, le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que les écoles publiques fermeraient dans toute la ville.

Nous mettons donc ce problème à distance – pour beaucoup d’entre nous, avec nos enfants qui courent follement en arrière-plan. Dans le même temps, nous devons maintenir en ligne l’actualité quotidienne, où vous pouvez trouver une couverture continue de la crise des coronavirus, comment elle affecte nos vies et ce qui est fait pour l’arrêter (visitez sciam.com/coronavirusoutbreak pour la dernière). Je ne suis pas inquiet, car nous avons un personnel formidable et parce que cela a déjà été fait. Lorsque l’ouragan Sandy a frappé New York en 2012, notre immeuble de bureaux près du Holland Tunnel (nous avons depuis déménagé) a été fermé pendant une semaine.

De plus, bien que le coronavirus soit le fléau du moment, il est important de ne pas perdre de vue les maladies pérennes qui nous affligent. Entre 40 millions et 50 millions de personnes dans le monde vivent actuellement avec la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées, avec plus de deux millions de décès par an. Et contrairement à COVID-19 («maladie des coronavirus, 2019»), il n’y a pas ici «d’aplatissement de la courbe». Les thérapies pour la maladie d’Alzheimer, sans parler d’un remède, se sont révélées insaisissables au cours des 100 dernières années depuis que la maladie a été reconnue pour la première fois. Mais comme nous le révélons dans le rapport Future of Medicine de cette année, «Une nouvelle ère pour la maladie d’Alzheimer», les scientifiques réévaluent enfin la physiologie et la biologie de base du trouble pour trouver de nouvelles voies. En cours de route, ils examinent de près «l’hypothèse amyloïde» qui domine la recherche dans le domaine depuis des décennies et prêtent davantage attention aux facteurs de risque sous-estimés tels que les façons dont la ménopause peut expliquer la prévalence plus élevée de démence chez les femmes et la rôle de la pollution atmosphérique dans la progression de la maladie.

Ce point d’inflexion ostensible conduira-t-il enfin à des traitements efficaces? Il est trop tôt pour le dire, mais avec un optimisme prudent, nous continuons d’espérer une percée.

Au moins avec le coronavirus, nous avons tous une certaine influence sur le fléau. Les gouvernements adoptent des restrictions civiques et les gens entreprennent une «distanciation sociale». J’espère que ces mesures aideront, mais les prévisions actuelles suggèrent que la pandémie se poursuivra pendant plusieurs mois. Quoi que l’avenir nous réserve, restez en sécurité et faites confiance à la science, et non à la peur, pour vous guider. Et n’oubliez pas que les abonnés ont accès à chaque numéro en ligne: visitez sciam.com/digital-access pour plus d’informations.