Présentation du numéro de mars 2020

«Crise» est un mot fort. Quelques semaines seulement avant que ce numéro ne soit mis sous presse, les États-Unis et l’Iran semblaient au bord de la guerre. Il peut donc sembler excessif de définir une situation dans laquelle il n’y a pas de danger pour la vie ou les membres comme une crise. Mais dans le monde de la cosmologie, il ne peut y avoir de situation plus difficile que deux mesures divergentes de la vitesse à laquelle l’univers se développe.

En juillet dernier, lorsque des scientifiques se sont réunis à l’Institut de physique théorique Kavli à Santa Barbara, en Californie, pour discuter de l’incongruité, la «crise» était l’étiquette qu’ils avaient choisie. L’auteur primé Richard Panek explique la logique dans sa couverture de la recherche en expansion: «Contrairement à une tension, qui nécessite une résolution, ou un problème, qui nécessite une solution, une crise nécessite une refonte complète. Mais de quoi?” Dans ce cas, il pourrait s’agir de la mesure basée sur des observations de l’univers primitif en utilisant le fond des micro-ondes cosmiques, la mesure basée sur des observations de l’univers tardif en utilisant des bougies dites standard, ou le modèle cosmologique standard lui-même. Donc, c’est une crise.

Ailleurs, nous portons notre attention sur des exemples plus familiers et potentiellement mortels de cette classification. Le journaliste Kyle Dickman relate les efforts des chimistes atmosphériques pour comprendre quels dangers se cachent dans la fumée des feux de forêt. En raison du changement climatique, de tels incendies se produisent maintenant dans des endroits où ils ne l’étaient pas auparavant, et ils sont plus intenses dans des endroits où ils ont toujours été. Curieusement, nous ne savons toujours pas comment leurs émissions pourraient mettre en danger la santé humaine, mais un projet appelé FIREX-AQ cherche à remédier à cette ignorance.

Ensuite, une paire d’articles examine une forme de thérapie génétique qui repose sur des oligonucléotides antisens – de courtes chaînes d’ADN et d’ARN chimiquement modifiés qui incitent ou inhibent la production de protéines pour contrecarrer la pathologie. D’abord, la journaliste et collaboratrice de Scientific American Lydia Denworth, puis les chercheurs en médecine mariés Sonia Minikel Vallabh et Eric Vallabh Minikel décrivent les applications des maladies neurodégénératives rares. Les deux histoires sont poignantes – respectivement, elles racontent les impacts de ces maladies sur les enfants et les chercheurs eux-mêmes (Vallabh porte une mutation de l’ADN qui la expose à un risque grave de maladie à prions) – mais aussi pleine d’espoir et de détermination face à l’adversité.

Enfin, après une pièce de l’écrivain scientifique Gabriel Popkin, «Qu’est-ce qui tue les monarques?», Qui présente une nouvelle vision de ce qui afflige le papillon le plus aimé d’Amérique, nous sortons de la crise avec une couverture passionnante de l’histoire naturelle et des neurosciences.

La rédactrice en chef de Scientific American Kate Wong raconte la découverte de ce qui pourrait être le plus ancien exemple connu d’art narratif – une peinture rupestre vieille de 40000 ans représentant une chasse trouvée sur l’île de Sulawesi en Indonésie. Par la suite, le neuroscientifique R. Douglas Fields écrit la suite de son article de 2008 pour ce magazine sur la révélation surprenante que la matière blanche du cerveau (autrefois considérée comme simplement structurelle) joue un rôle important dans l’apprentissage. Maintenant, Fields et d’autres ont compris exactement comment les cellules gliales altèrent la myéline, l’isolation de notre câblage neuronal, pour soutenir l’acquisition des connaissances par l’esprit.

Dans chaque numéro, nous visons cet équilibre entre les grandes crises de la science et de la société et les grandes avancées de la recherche. Ce que les histoires ont en commun, c’est le pouvoir de fasciner et d’inspirer.