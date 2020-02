Prévision de la deuxième année des inondations printanières majeures pour Heartland américain

Les nouvelles inondations qui ont submergé une grande partie de l’intérieur des États-Unis devraient reprendre au cours des trois prochains mois et plonger les communautés le long du Mississippi et dans les Grandes Plaines pour un deuxième printemps consécutif, selon une nouvelle prévision du National Weather Service.

Les inondations prévues jusqu’à la fin avril pourraient endommager les routes et les habitations, bloquer les réparations des digues et forcer les agriculteurs à retarder ou à renoncer à la plantation des principales cultures telles que le maïs et le soja, car le sol serait trop humide.

Les conditions de pluie extrêmes en 2019, qui étaient conformes aux prévisions du changement climatique, ont causé des milliards de dollars de dégâts et ont conduit les agriculteurs à éviter de planter sur 20 millions d’acres – le plus en un an depuis que le Département de l’agriculture a commencé à tenir des décomptes annuels en 2007.

“Beaucoup de gars pensent que ce sera une année assez difficile à cause des conditions résiduelles”, a déclaré Scott VanderWal, président du South Dakota Farm Bureau et producteur de maïs et de soja.

Le Dakota du Sud serait l’un des États les plus touchés par les prévisions. Le service météorologique prévoit des inondations importantes le long de la rivière James, qui s’étend sur toute la longueur de l’État du Dakota du Nord à l’est du Nebraska, où il rencontre la rivière Missouri. Des sections de la rivière James, dans le Dakota du Sud, ont dépassé le niveau des crues pendant 11 mois consécutifs.

Des inondations importantes sont également attendues le long du Mississippi à Minneapolis et en divers points de l’Iowa et de l’Illinois, et dans le Dakota du Nord le long de la rivière Rouge du Nord, selon le National Weather Service.

Des inondations modérées sont prévues dans 26 États, principalement le long des fleuves Mississippi et Missouri et de leurs affluents, ainsi que dans le sud-est et l’est du Texas. Il y a plus de 95% de risques d’inondations modérées près de la Nouvelle-Orléans.

Les prévisions météorologiques ne couvrent que les inondations fluviales et non les inondations côtières causées par l’eau de mer. L’agence publiera jeudi ses prévisions complètes des crues printanières.

L’inondation est prévue en grande partie parce que les précipitations record de l’année dernière ont gonflé les rivières et laissé les sols extrêmement humides et incapables d’absorber de l’humidité supplémentaire. Cela oblige la pluie et la fonte des neiges à s’écouler dans les cours d’eau à un rythme inhabituellement élevé.

«Les conditions de sol très humides ont considérablement accru les risques d’inondation dans la partie est du [Missouri River] Bassin », a déclaré l’hydrologue du service météorologique Kevin Low lors d’une conférence téléphonique la semaine dernière sur les conditions du bassin. «Presque tout le bassin du fleuve Missouri a une humidité du sol supérieure à la normale. Dans les Dakotas, nous sommes dans le 99e centile. “

Quatre États du Haut-Midwest – Iowa, Michigan, Minnesota et Wisconsin – ont connu leur période de 12 mois la plus humide jamais enregistrée entre février 2019 et janvier, selon les enregistrements de la NOAA qui remontent à 125 ans.

Cinq États – le Montana, le Nebraska, le Wyoming et les Dakotas – ont enregistré la deuxième plus forte précipitation au cours des 12 derniers mois. Et sept États – Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, Ohio, Tennessee et Virginie-Occidentale – ont connu leur troisième période de 12 mois la plus humide, selon les dossiers de la NOAA.

John Remus, chef du bureau de gestion de l’eau du bassin du fleuve Missouri du Corps des ingénieurs de l’armée, a déclaré que le sol absorbe l’eau comme une éponge. “En ce moment, l’éponge est assez humide dans la partie supérieure [Missouri River] Bassin, donc vous ne pourrez pas faire tremper l’eau “, a déclaré Remus lors de la conférence téléphonique.

Le bassin du fleuve Missouri couvre plus de 500 000 milles carrés de l’ouest du Montana à Saint-Louis, où le fleuve Missouri rencontre le Mississippi. Les fortes inondations dans le bassin l’année dernière ont causé des milliards de dollars de dommages aux digues et entraîné des catastrophes fédérales dans 321 des 411 comtés de l’Iowa, du Kansas, du Missouri et du Nebraska.

En janvier, la quantité d’eau qui s’écoulait dans la rivière Upper Missouri – au-dessus de Sioux City, dans l’Iowa, dans le coin nord-ouest de l’État – était près du double du niveau normal de janvier, a rapporté la semaine dernière les forces armées. Le ruissellement dans le haut Missouri devrait rester élevé pour le reste de l’année, ce qui contribuera probablement aux inondations dans la partie inférieure de la rivière, le long de la ligne Nebraska-Iowa et à travers le Missouri de Kansas City à Saint-Louis.

Les prévisions récentes du National Weather Service impliquent de prévoir la probabilité d’inondation jusqu’en avril à 2 751 jauges aux États-Unis. Les prévisions prévoient des inondations majeures à 69 jauges fluviales, des inondations modérées à 123 jauges et des inondations mineures à 429 jauges.

Hier, il y a eu des inondations mineures à 120 jauges fluviales, des inondations modérées à 18 jauges fluviales et des inondations majeures à cinq jauges.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.