Prévisions générales . à 02H00 GMT

US-CHINA-COMMERCE: les USA et la Chine signent une trêve commerciale

IRAN-USA-POLITIQUE: Rohani appelle à “l’unité” et au changement de politique de l’Iran après la catastrophe de l’avion ukrainien

JUGEMENT POLITIQUE AMÉRICAIN: la Chambre des représentants américaine enverra les articles du jugement politique de Trump au Sénat

Les États-Unis et la Chine signent un accord commercial “transcendantal”

Les États-Unis et la Chine, les plus grandes économies du monde, ont signé mercredi une première phase d’un accord commercial générant des secours après près de deux ans d’un conflit qui a affecté l’économie mondiale.

Huawei, au centre de la guerre commerciale américano-chinoise

Huawei, au centre de la guerre commerciale américano-chinoise

Le géant chinois Huawei, deuxième sur le marché des téléphones intelligents et numéro 1 des équipements de télécommunications, suscite autant de curiosité que de réticences à travers le monde à l’aube du réseau 5G.

Quoi de neuf dans l'accord américano-chinois?

Quoi de neuf dans l’accord américano-chinois?

Les principaux points de l’accord signé entre Chuina et les États-Unis

La Chine promet des achats aux États-Unis pour 200 000 millions USD supplémentaires

La Chine promet des achats aux États-Unis pour 200 000 millions USD supplémentaires

Lors de la “phase un” selon les Etats-Unis signée mercredi, la Chine a accepté d’acheter 200 000 millions de plus en deux ans qu’en 2017 avant l’éclatement de la guerre commerciale entre les deux puissances.

(US China trade diplomatacy agriculture manufacturing, Sheet – Déjà transmis)

Le président iranien appelle à “l’unité nationale” après les protestations contre la démolition de l’avion ukrainien

Le président iranien Hasan Rohani a appelé mercredi à “l’unité nationale” et a appelé à un changement majeur dans la façon dont il gouverne dans son pays, admettant implicitement que la catastrophe de l’avion ukrainien abattu à Téhéran a provoqué une crise de confiance dans les autorités.

L'accusation contre Trump arrive au Sénat et le procès politique débutera mardi

L’accusation contre Trump arrive au Sénat et le procès politique débutera mardi

Les articles accusant Donald Trump d’abus de pouvoir et d’obstruction au Congrès ont été envoyés au Sénat mercredi, où le processus de destitution contre le président, le troisième de l’histoire des États-Unis, commencera mardi prochain.

Le destin de Trump: une boîte mobile pour un procès solennel et électrique

Le destin de Trump: une boîte mobile pour un procès solennel et électrique

La Constitution des États-Unis ne consacre que quelques lignes au processus de révocation d’un président, ce qui laisse aux sénateurs une grande marge de manœuvre.

Le discret Adam Schiff, premier procureur du procès politique Trump au Sénat

Le discret Adam Schiff, premier procureur du procès politique Trump au Sénat

En 2000, Adam Schiff a remporté un premier siège au Congrès des États-Unis après avoir battu le républicain Jim Rogan, qui cherchait son troisième mandat en tant que représentant.

Une nouvelle caravane de migrants honduriens traverse le Guatemala aux États-Unis

Une nouvelle caravane de migrants honduriens traverse le Guatemala aux États-Unis

Des centaines de Honduriens sont entrés au Guatemala mercredi dans une nouvelle caravane de migrants à la recherche de meilleures conditions de vie aux États-Unis, malgré les barrières imposées par le président Donald Trump en collaboration avec les gouvernements d’Amérique centrale.

Bolsonaro célèbre le soutien américain à l'entrée du Brésil dans l'OCDE

Bolsonaro célèbre le soutien américain à l’entrée du Brésil dans l’OCDE

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a célébré mercredi le soutien apporté par les États-Unis à la candidature du Brésil à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), soutien qui pour son gouvernement implique également de faire avancer son voisin et rival argentin .

Guaidó se réunit dans la rue après avoir signalé des coups de feu contre des députés de l'opposition

Guaidó se réunit dans la rue après avoir signalé des coups de feu contre des députés de l’opposition

Les députés de la majorité d’opposition du Parlement du Venezuela se sont réunis ce mercredi dans un amphithéâtre à l’extérieur de Caracas, après avoir dénoncé des attaques à l’arme à feu alors qu’ils tentaient d’arriver en voiture au Palais législatif, incidents dans lesquels aucune blessure n’a été enregistrée.

(Gouvernement du Parlement du Venezuela, forces armées de la police, Note, 600 mots – Déjà transmis)

Porto Rico attend la réponse de Trump avec les nerfs au premier plan par une série de tremblements de terre

Quelque 5000 personnes sont abritées à l’extérieur avec les nerfs de la série de tremblements de terre qui ont frappé Porto Rico pendant plus de deux semaines, attendant que le président Donald Trump réponde à une déclaration de catastrophe demandée par l’île.

Par Ivelisse RIVERA, avec Leila MACOR à MIAMI

Cinq touristes arrêtés au Pérou pour avoir endommagé le Machu Picchu seront déportés en Bolivie

Le Pérou expulsera la Bolivie vers cinq touristes étrangers arrêtés dimanche pour avoir endommagé la citadelle inca centenaire de Machu Picchu, tandis qu’un sixième membre de ce groupe doit rester dans le pays pour être jugé, a annoncé mercredi la police.

(Pérou culture archéologie police tourisme Bolivie, note, 600 mots – déjà transmis)

Poutine enchaîne les surprises et désigne un étranger comme Premier ministre

Le président russe Vladimir Poutine a multiplié les surprises mercredi en nommant un nouveau Premier ministre inconnu du public et en annonçant des révisions constitutionnelles non publiées.

Par Maria PANINA, Maxime POPOV

Mikhail Mishustin, chef du Trésor russe, à deux pas du siège du gouvernement

Mikhail Mishustin, chef du Trésor russe, à deux pas du siège du gouvernement

Haut fonctionnaire et inconnu de l’opinion publique, Mikhail Mishustin, nommé mercredi Premier ministre par Vladimir Poutine, dirige le service de perception des impôts depuis dix ans, où il a acquis la réputation d’être efficace.

Meghan, menacée du témoignage de son père devant un tribunal de Londres

Meghan, menacée du témoignage de son père devant un tribunal de Londres

L’épouse du prince Enrique, Meghan, dans l’œil de l’ouragan en raison de sa décision d’abandonner ses fonctions royales, pourrait faire face à son père controversé dans un procès contre un journal britannique qu’il a accusé d’avoir violé sa vie privée.

"Il m'a touché comme un sauvage", témoigne une victime du procès français d'Excura

“Il m’a touché comme un sauvage”, témoigne une victime du procès français d’Excura

“Il parle de caresses. Ma femme me caresse. C’était de la masturbation; il m’a touché comme un sauvage”, déclare indigné au tribunal une victime de l’ex-français Bernard Preynat, jugé à Lyon (centre-est) pour de multiples agressions sexuelles contre des mineurs.

Coup dur pour la «mafia des cultures» qui se retrouve avec des subventions de l'Union européenne

Coup dur pour la «mafia des cultures» qui se retrouve avec des subventions de l’Union européenne

La police italienne a porté un coup sérieux à la soi-disant «mafia des cultures» de Sicile, spécialisée dans la saisie des millions d’euros pour l’agriculture dans l’Union européenne.

Vivant à 500 mètres de l'usine chimique en Espagne

Vivant à 500 mètres de l’usine chimique en Espagne

“Ce jour nous tuera”, proteste Juan Gomez alors qu’il finit de ramasser du verre brisé sur le balcon de sa maison, devant l’usine chimique qui a explosé mardi en Espagne, faisant deux morts et huit blessés.

Une mission secrète de sauvetage sauve des "arbres de dinosaures" d'un incendie en Australie

Une mission secrète de sauvetage sauve des “arbres de dinosaures” d’un incendie en Australie

Les pompiers australiens ont mené une opération secrète pour sauver les pins de Wollemi (Wollemia nobilis), des espèces préhistoriques connues sous le nom de “dinosaures”, des incendies voraces qui ravagent le sud-est de l’Australie, stimulés par le changement climatique.

AIR BASE AÍN AL ASAD, Iraq:

En pleine attaque iranienne, l'armée américaine aveugle sans ses drones

AIR BASE AÍN AL ASAD, Iraq:

En pleine attaque iranienne, l’armée américaine aveugle sans ses drones

Peu de temps après une attaque sans précédent de missiles iraniens contre une base irakienne qui abrite des troupes américaines, ils ont perdu tout contact avec leur système de surveillance de zone ultra sophistiqué et très coûteux.

Ce fut l'attaque de l'Iran sur la base irakienne d'Ain Al Asad

Ce fut l’attaque de l’Iran sur la base irakienne d’Ain Al Asad

Plusieurs des 1 500 soldats américains déployés sur la base aérienne d’Ain Al Asad en Irak ont ​​expliqué à l’. à quel point l’attaque au missile iranienne dont ils ont été victimes il y a une semaine a été.

Les banques souffrent de la colère populaire lors des affrontements nocturnes à Beyrouth

Les banques souffrent de la colère populaire lors des affrontements nocturnes à Beyrouth

La colère populaire s’est manifestée contre les banques au Liban, un pays plongé dans une crise économique et une impasse politique, avec des actes de vandalisme contre des établissements qui adoptent des restrictions de plus en plus sévères contre leurs clients.

RAMALA, Territoires palestiniens:

A Ramallah, les boîtes aux lettres sont remplies de lettres mais le Parlement est toujours vide

RAMALA, Territoires palestiniens:

A Ramallah, les boîtes aux lettres sont remplies de lettres mais le Parlement est toujours vide

Portes cassées, meubles poussiéreux et plus de 12 ans sans lire le courrier. Bienvenue au Parlement palestinien qui attend que de nouvelles élections reprennent vie.

La Chine lance le style Trump de la "diplomatie Trump"

La Chine lance le style Trump de la “diplomatie Trump”

Devant Donald Trump et ses tweets incessants, Pékin ne pouvait rester muet: ses diplomates utilisent Twitter – bien qu’en Chine il soit bloqué – pour défendre le géant asiatique … mais ils ne gardent pas toujours les formes.

(Diplomatie mobile Internet en Chine, politique américaine, Focus, 650 mots – Déjà transmis)

A Hong Kong, les consommateurs pro-démocratie soutiennent les entreprises “jaunes”

Après sept mois de manifestations qui ont porté un coup à de nombreuses entreprises hongkongaises, les militants pro-démocratie cherchent à remercier les magasins et restaurants qui les ont soutenus et pour cela ils ont créé une économie “jaune”.

Par Xinqi SU et Ayaka MCGILL

L'Afrique mène une guerre contre les médicaments contrefaits

L’Afrique mène une guerre contre les médicaments contrefaits

Lorsqu’il a contracté le paludisme et le typhus, le tailleur togolais Ayawo Hievi pensait qu’avec la prise de médicaments prescrits par son médecin, il s’améliorerait rapidement.

Le chef du renseignement présente sa démission après la répression d'une émeute au Soudan

Le chef du renseignement présente sa démission après la répression d’une émeute au Soudan

Le chef du renseignement soudanais a présenté sa démission mercredi après la mort de cinq personnes, dont deux soldats, lors de l’assaut des forces gouvernementales contre deux bases de services de sécurité, au cours desquelles une émeute a éclaté la veille.

L'Argentine clôture 2019 avec une inflation de 53,8%, la plus élevée depuis 1991

L’Argentine clôture 2019 avec une inflation de 53,8%, la plus élevée depuis 1991

L’Argentine a atteint un taux d’inflation de 53,8% en 2019, le plus élevé depuis 1991 et parmi les plus élevés au monde, un problème récurrent qui constitue l’un des principaux défis gouvernementaux récemment assumé par le péroniste de centre gauche Alberto Fernández.

L'Allemagne fait ses adieux à sa "décennie d'or" de croissance

L’Allemagne fait ses adieux à sa “décennie d’or” de croissance

La croissance de l’économie allemande a ralenti en 2019, a déclaré mercredi un organisme officiel, qui a alimenté le débat sur la manière d’utiliser les excédents budgétaires pour inciter le produit intérieur brut (PIB).

La dernière décennie est la plus chaude enregistrée à ce jour

La dernière décennie est la plus chaude enregistrée à ce jour

La décennie de 2010 à 2019 a été la plus chaude jamais observée, a averti l’ONU mercredi, confirmant le réchauffement climatique inexorable de la Terre, caractérisé par la croissance d’événements météorologiques extrêmes.

La canicule liée au changement climatique a provoqué une famine massive des oiseaux de mer

La canicule liée au changement climatique a provoqué une famine massive des oiseaux de mer

Environ un million d’oiseaux de mer du Pacifique Nord appelés araos ou guillemots à bec noir selon la région, sont morts lors d’une vague de chaleur au cours de la saison 2015-16 qui a interrompu leur approvisionnement alimentaire, selon les scientifiques, dans le plus haut record de mortalité massif jamais enregistré parmi les espèces d’oiseaux.

Le Super Bowl arrive et Miami se prépare à une augmentation de l'exploitation sexuelle

Le Super Bowl arrive et Miami se prépare à une augmentation de l’exploitation sexuelle

Chaque année, la finale du tournoi de football américain connu sous le nom de Super Bowl convoque de grandes stars, des publicités millionnaires et environ 100 millions de téléspectateurs. Mais le parti apporte avec lui un autre élément moins heureux: une augmentation de la traite, et en particulier de l’exploitation sexuelle.

La firme espagnole Oteyza ou la fin du féisme

La firme espagnole Oteyza ou la fin du féisme

Que les vêtements de ville vivent leurs dernières heures n’est pas seulement prédit par le «gourou» Virgil Abloh. La firme espagnole Oteyza a fait ses débuts ce mercredi à la Fashion Week de Paris, revendiquant une nouvelle élégance masculine surmontée de capes et de chapeaux stylés.

Entre jeu vidéo et télé-réalité, le phénomène Loud en plein essor au Brésil

Entre jeu vidéo et télé-réalité, le phénomène Loud en plein essor au Brésil

Les Brésiliens Guilherme et Arthur, 11 et 14 ans, ont les yeux fixés sur l’écran suivant le personnage d’un jeu vidéo qui doit tuer tout le monde pour devenir le seul survivant d’une île.

Le centre culturel qui a rendu l'éclat à une ancienne gare au Pérou

Le centre culturel qui a rendu l’éclat à une ancienne gare au Pérou

Le sifflement exaspérant des locomotives et l’agitation des passagers sur le quai de l’ancienne gare Desamparados de Lima ont été remplacés par le transit plus calme des personnes qui viennent profiter de leur bibliothèque et de leurs expositions.

(Architecture de la société de la culture du Pérou, rapport, 680 mots – déjà transmis)