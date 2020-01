Prévisions générales . à 02H00 GMT

NOUVELLES PRINCIPALES

CHINE-ÉPIDÉMIE: Le coronavirus “progresse” et la Chine fait face à une “situation grave”, a déclaré le président Xi

ESPAGNE-VENEZUELA: Lors d’une visite controversée à Madrid, Guaidó demande à “se tenir” face à la “dictature” vénézuélienne

US-JUDGMENT: Les avocats de la Maison Blanche entament la défense de Trump dans un procès au Sénat

– ÉPIDÉMIE CHINE

WUHAN, Chine:

Le coronavirus “progresse” et la Chine fait face à une “situation grave”, prévient le président Xi

La Chine a intensifié ses mesures d’isolement et de contrôle samedi pour empêcher la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui a fait 55 morts et provoqué une “situation grave”, selon les mots du président Xi Jinping.

Par Sébastien RICCI

(Virus de santé épidémique de Chine, Central Note, 850 mots – 2h30 GMT)

PHOTOS, VIDEO, INFOGRAPHIE

WUHAN, Chine:

“Personne ne peut partir” Wuhan, au centre de l’épidémie en Chine

À la périphérie de Wuhan, la ville chinoise de 11 millions d’habitants où le coronavirus mortel a fait irruption, les automobilistes doivent s’arrêter à un poste de contrôle de la police et sont obligés de faire demi-tour. “Personne ne peut partir”, explique un agent à l’..

Par Sébastien RICCI et Leo RAMÍREZ

(Virus épidémique de la santé en Chine, rapport, 550 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO, VIDEO EN DIRECT

BEIJING:

Dans un fantôme de Pékin, le Nouvel An chinois ruiné par le virus

C’est généralement des vacances, avec des tambours et des dragons. Mais cette année, avec un nouveau virus, Pékin est devenue une ville fantôme pendant le nouvel an chinois.

Par Eva XIAO et Matthew KNIGHT

(Santé du virus du tourisme en Chine, rapport, 500 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO

PARIS:

La gravité de l’épidémie de coronavirus dépend de plusieurs inconnues

Quel risque comporte le nouveau coronavirus? Quels sont tes symptômes? Quel est le niveau de contagion chez l’homme? Chaque jour, on sait quelque chose d’autre sur cette épidémie qui a émergé en Chine, mais il reste des problèmes à clarifier avant de découvrir l’étendue de sa gravité.

(Santé du virus chinois, Réponses aux questions, 900 mots – Déjà transmis)

INFOGRAPHIE

PARIS:

Développer un vaccin, un processus long et incertain qui peut être rentable

Le développement d’un vaccin contre un nouveau virus est un processus long et incertain qui peut s’avérer très rentable pour les laboratoires pharmaceutiques si l’épidémie persiste.

Par Marie-Morgane LE MOEL et Paul RICARD

(Médecine épidémique de la santé du virus de la Chine, Focus, 550 mots – Déjà transmis)

PARIS:

Chronologie de l’expansion du nouveau coronavirus découvert en Chine

(Virus épidémique de la santé en Chine, encadré, 650 mots – déjà transmis)

PARIS:

Pays avec des cas confirmés de coronavirus

(Virus épidémique de la santé en Chine, encadré, 550 mots – déjà transmis)

INFOGRAPHIE

– ESPAGNE VENEZUELA

MADRID:

Guaidó demande à “se tenir” face à la “dictature” lors d’une visite controversée à Madrid

Le chef de l’opposition Juan Guaidó a demandé à “se tenir” face à la “dictature” vénézuélienne devant des milliers de partisans à Madrid, lors d’une visite qui a provoqué une controverse qui n’a pas été reçue par le président du gouvernement, le socialiste Pedro Sánchez.

(Politique diplomatique d’Espagne et du Venezuela, note centrale, mise à jour, 700 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO

– JUGEMENT AMÉRICAIN

WASHINGTON:

Trump n’a “rien fait de mal”, déclare sa défense au Sénat américain

Les avocats de Donald Trump ont entamé samedi leurs arguments de défense dans le cadre du procès politique contre le président américain au Sénat, où le parti au pouvoir républicain a la majorité, après trois jours d’accusations minutieuses soulevées par les démocrates.

(Procès du Congrès des États-Unis sur la justice de Trump, Central Note, mise à jour, 800 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO, INFOGRAPHIE

AUTRES NOUVELLES

– AMERIQUE

BELO HORIZONTE

Temporaire au Brésil fait 30 morts et 17 disparus

Au moins 30 personnes sont mortes et 17 sont disparues à cause des pluies les plus intenses en plus d’un siècle qui ont affecté l’État du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil.

par Douglas MAGNO

(Brésil météorologie pluie morte Mise à jour Note-Central 565 mots) Déjà transmis

PHOTOS

BRUMADINHO, Brésil:

Un an plus tard, Brumadinho se souvient des victimes de la tragédie minière au Brésil

La ville de Brumadinho, au sud-est du Brésil, a rendu hommage ce samedi aux 270 morts qui ont laissé il y a un an la rupture d’un barrage minier.

Par Douglas MAGNO

(Environnement minier du Brésil, note, 490 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO

SANTIAGO:

La révolte sociale se poursuit au Chili avec une puissante manifestation à Santiago

Des masques, des instruments de musique, des drapeaux chiliens et des mapuches mélangés à la Plaza Italia de Santiago avec de violents affrontements entre la police et les manifestants, un vendredi de plus que la révolte qui bat il y a plus de trois mois dans les rues du Chili.

(Chili manifestations politiques Espagne, note, 600 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO

AYAHUALTEMPA, Mexique:

Des enfants mexicains apprennent à utiliser des armes longues pour se défendre contre les trafiquants de drogue

Au pied d’une colline verdoyante dans l’État mexicain de Guerrero, une dizaine d’enfants répètent des positions sur un terrain de basket, mais pas pour apprendre à lancer la balle mais pour tirer sur les armes longues qu’ils portent sur le dos.

Par Jennifer GONZÁLEZ COVARRUBIAS

(Société criminelle des enfants du Mexique, rapport, 780 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO

LIMA:

Au Pérou, “vous êtes éduqué pour la honte”, se plaint un candidat transsexuel indigène

“Nous devons cesser d’éduquer les futurs machistes”, a déclaré Gahela Cari, qui cherche à devenir le premier autochtone transsexuel qui arrive au Congrès péruvien, lors des élections de dimanche.

Par Carlos MANDUJANO

(Pérou, élections politiques, société de discrimination, genre autochtone, entretien, 680 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO, INFOGRAPHIE

WASHINGTON:

La paix, un objectif impossible du plan Trump pour le conflit entre Israël et les Palestiniens

Un plan de paix qui n’a aucune chance d’arriver à la paix: tel est le paradoxe du projet d’accord israélo-palestinien que le président Donald Trump doit présenter mardi, après avoir fait perdre aux États-Unis leur statut de médiateur en favorisant à plusieurs reprises Israël .

Par Francesco FONTEMAGGI

(Diplomatie américaine Israël défense des conflits politiques palestiniens, analyse, 780 mots – déjà transmis)

– EUROPE

ELAZIG, Turquie:

Les sauveteurs se battent pour trouver des survivants après le tremblement de terre en Turquie qui a fait 29 morts

Les sauveteurs se sont battus samedi contre la montre pour trouver des survivants du séisme qui a fait au moins 29 morts dans l’est de la Turquie.

(Économie du tremblement de terre en Turquie, note centrale, mise à jour, 600 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO, INFOGRAPHIE

BRUXELLES:

La mère d’un djihadiste et celle d’une victime, ensemble pour un message d’espoir

Pleure et écris ensemble plus tard. Deux mères belges, l’une d’un djihadiste emprisonné en Syrie et l’autre d’une blessure lors des attentats de Bruxelles en 2016, préparent un livre sur ce qui les unit au-delà des différences.

Par Matthieu DEMESTERE

(Attaques djihadistes de la littérature culturelle belge, Focus, 650 mots – Déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO

VARSOVIE:

Des survivants et des dirigeants du monde se rencontrent à Auschwitz, 75 ans après leur libération

Les survivants de la Shoah se réuniront lundi à Auschwitz pour commémorer la libération, il y a 75 ans, des troupes soviétiques de ce camp d’extermination où l’Allemagne nazie a tué plus de 1,1 million de personnes, principalement des Juifs.

Par Mary SIBIERSKI

(Histoire de la Pologne Génocide de l’Holocauste Juifs nazis Allemagne Russie, Présentation, 750 mots – Déjà transmis)

FICHIER PHOTOS, FICHIER VIDÉO

– A l’occasion de cette commémoration prévue lundi, l’. redéploie ce samedi les notes suivantes:

JÉRUSALEM:

Vieillir avec Auschwitz, souvenirs des derniers survivants des camps de la mort

Lorsque son regard se pose sur les photos de ses parents et de ses sœurs tués par les nazis, Szmul Icek ressent un frisson. Son corps tremble, ses yeux se mouillent, 75 ans après s’être échappé de l’enfer d’Auschwitz.

Par Michael BLUM et Guillaume LAVALLÉE

(Histoire du génocide de l’Holocauste juifs nazis Allemagne Israël, rapport, 2 250 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO, INFOGRAPHIE

OSWIECIM, Pologne:

Camp d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau

Quelque deux cents anciens prisonniers du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, symbole de l’Holocauste juif, se réuniront lundi dans le plus grand centre de la mort créé par les nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour célébrer le 75e anniversaire de leur libération.

(Histoire Holocauste génocide Juifs nazis Allemagne Pologne, Encadré, 400 mots – Déjà transmis)

PHOTOS DE FICHIERS

PARIS:

Le processus d’adoption de la «solution finale»

(Histoire Holocauste génocide Juifs nazis Allemagne Pologne, Encadré, 550 mots – Déjà transmis)

PHOTOS DE FICHIERS

– AFRIQUE

LUANDA:

Le scandale Dos Santos, un défi pour la lutte contre la corruption en Angola

Le cas d’Isabel dos Santos est un défi pour le président angolais Joao Lourenço, qui a entrepris de lutter contre la corruption dans ce pays producteur de pétrole où un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Par Daniel GARELO PENSADOR avec Susan NJANJI à Johannesburg

(Angola politique justice corruption, Focus, 600 mots – Déjà transmis)

FICHIER PHOTOS, INFOGRAPHIE

LAGOS, Nigéria:

Des dizaines de milliers d’expulsions au Nigeria entre différends concernant le pétrole et la terre

Les eaux de la lagune, à l’entrée du port de Lagos, la capitale économique du Nigeria, regorgent généralement de petits bateaux de pêche. Maintenant, le calme règne. La Marine a expulsé de force des dizaines de milliers d’habitants en quelques semaines.

Par Sophie BOUILLON

(Nigéria pétrole urbanisme DDHH armé par les forces, rapport, 600 mots – déjà transmis)

PHOTOS, VIDEO

– ENTREPRISE

MÁLAGA, Espagne:

Almodóvar savoure la gloire du Goya

Meilleur film, meilleure direction et meilleur scénario original. Avec son testament de vie «Douleur et gloire», Pedro Almodóvar a atteint le septième ciel ce samedi au gala de Goya, qui a également couronné son alter ego, Antonio Banderas, en tant que meilleur acteur.

Par Álvaro VILLALOBOS

(Prix du cinéma espagnol, Central Note, 750 mots – Déjà diffusé)

PHOTOS

MÁLAGA, Espagne:

Palmarès de la 34e édition des prix Goya du cinéma espagnol

(Prix du cinéma espagnol, Box, 300 mots – Déjà diffusé)

LES ANGES:

“Little America”, Apple TV + emmène une anthologie migratoire aux États-Unis polarisés

La séparation d’un enfant indien de ses parents, la jeune femme sans papiers qui obtient ses papiers grâce à une raquette, attend son asile par un homosexuel syrien. Ce sont quelques-unes des histoires émouvantes de migrants aux États-Unis que Apple TV + présente dans son nouveau programme.

Par Javier TOVAR

(Télévision américaine cinéma gens internet, Focus, 650 mots – Déjà diffusé)

PHOTOS

SALT LAKE CITY, ÉTATS-UNIS:

En Utah, aux États-Unis, «des vies sont sauvées» grâce au lait maternel

Dans un monde où l’économie collaborative est en vogue, les femmes de l’Utah, aux États-Unis, ont trouvé autre chose à partager, même gratuitement: leur lait maternel.

Par Natalie Behring

(US Health Babies, Fotorrelato, 570 mots – Déjà transmis)

PHOTOS

jz / lda / yow / gm