Prévisions générales . à 12H00 GMT

LA SOMALIE ATTAQUÉE: Plus de 70 morts dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, capitale de la Somalie

– LA SOMALIE ATTAQUÉE

MOGADISCE:

Une attaque fait au moins 76 morts dans la capitale de la Somalie

L'explosion d'une voiture piégée a fait samedi 76 morts et des dizaines de blessés dans un quartier animé de Mogadiscio, lors de l'une des attaques les plus sanglantes de la capitale somalienne, le théâtre habituel d'attaques islamistes.

AUTRES NOUVELLES

– AMERIQUE

PASADENA, États-Unis:

Mars 2020 recherchera des traces de vie et ouvrira la voie à des missions habitées sur Mars

L'explorateur de Mars 2020, qui décollera vers la planète rouge l'année prochaine, recherchera des traces de vie mais ouvrira également la voie à de futures missions habitées, ont déclaré vendredi des scientifiques de la NASA lors de la présentation du véhicule.

Par Laurent BANGUET

PASADENA, États-Unis:

Le voyage vers Mars Rover 2020 commence dans une "salle blanche" en Californie

Le rover Mars 2020 de la NASA se rendra sur la planète rouge l'année prochaine. Mais comme les sondes Voyager, Galileo et Cassini, le voyage épique a commencé dans une "salle blanche" en Californie.

Par Laurent BANGUET

– EUROPE

MADRID:

L'Espagne enquêtera sur un incident déroutant à l'ambassade du Mexique en Bolivie

L'Espagne va enquêter et envoyer du personnel en Bolivie pour clarifier ce qui s'est passé vendredi aux portes de l'ambassade du Mexique à La Paz, dont les autorités ont dénoncé que des Espagnols cagoulés ont tenté d'entrer "clandestinement" dans le siège diplomatique, où se trouvent plusieurs membres de l'ancien gouvernement présidentiel. Evo Morales

MOSCOU:

Les séparatistes pro-russes annoncent un échange de prisonniers avec Kiev dimanche

Les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont annoncé samedi qu'il y aura un échange de prisonniers avec Kiev dimanche, ce qui, s'il est confirmé, signifiera une nouvelle étape vers la résolution du seul conflit armé actif en Europe.

Par Antoine LAMBROSCHINI

— MOYEN ORIENT

BAGDAD:

Une attaque au missile tue un Américain en Irak

Une attaque de missiles en Irak a provoqué pour la première fois un décès dans les rangs américains, ce qui a fait craindre samedi une résurgence de la violence dans un pays plongé depuis des mois dans une grave crise politique et sociale.

Beyrouth:

La lutte pour survivre aux marchands au Liban

Après une décennie de dur labeur, le maître libanais du chocolat Roger Zakhour, autodidacte, s'apprêtait à laisser un métier, enfin prospère, entre les mains de sa fille. Mais la crise économique aiguë qui secoue le pays, dans un contexte de protestations, leur a arraché leurs espoirs.

Par Alice HACKMAN

– ASIE

NEW DELHI:

Pourquoi les manifestations explosent en Inde en ce moment?

Sarah Syed, rédactrice en chef travaillant à Mumbai, dit que la politique nationaliste indienne du Premier ministre indien Narendra Modi l'inquiétait depuis longtemps, mais il se sentait impuissant. Jusqu'à maintenant.

Par Ammu KANNAMPILLY

TAIPÉI:

Le président de Taiwan, populaire grâce aux critiques chinoises et à la crise de Hong Kong

Il reste deux semaines pour les élections présidentielles à Taiwan et le président sortant, Tsai Ing-wen, sur la cible des critiques à Pékin, devient de plus en plus populaire grâce aux menaces chinoises et à la crise de Hong Kong.

Par Amber WANG

LAHORE, Pakistan:

Avec des purificateurs et des masques, le Pakistan est armé contre la pollution

Pendant deux mois, le téléphone de Hasan Zaidi sonne constamment. Inventeur d'un purificateur d'air à bas prix, il reçoit des centaines d'appels à un moment où le nuage toxique bat des records au Pakistan, dont la population prend conscience de ses ravages sanitaires.

Par Joris FIORITI

– ENTREPRISE

BAGDAD:

Une «révolution» avec beaucoup de cheveux en Irak

Elvis Presley aurait adoré. Les jeunes révolutionnaires de la place Tahrir à Bagdad arborent des cheveux imposants, avec des coupes de cheveux bouclés, des tupés et des écussons de roche, une autre forme d'expression de leur esprit rebelle.

Par Hervé BAR

