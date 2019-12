Prévisions générales de l'. de 16H00 GMT

NOUVELLES PRINCIPALES

PAPE-NOEL: Septième bénédiction "Urbi et Orbi" du Pape François Noël

– PAPE DE NOËL

VILLE DU VATICAN:

Le pape demande «espoir» aux nations américaines dans sa bénédiction de Noël «Urbi et orbi»

Le pape François a demandé "l'espoir" pour le continent américain "où différentes nations traversent une période de bouleversements sociaux et politiques", ce mercredi dans sa traditionnelle bénédiction "Urbi et orbi", dans laquelle il a également demandé des solutions aux crises du Moyen-Orient. et l'Afrique

Par Catherine MARCIANO

AUTRES NOUVELLES

– AMERIQUE

SANTIAGO:

Environ 150 maisons détruites par un incendie actif vorace au Chili

Quelque 150 maisons détruites, environ 2000 personnes sans électricité et 12 pompiers blessés ont laissé un feu de forêt vorace qui a touché le port touristique de Valparaíso au Chili et est toujours actif, a annoncé mercredi le gouvernement.

– EUROPE

PARIS:

Noël est teint grève en France

Transport lent et quasi inexistant et collecte d'argent comme cadeau pour les grévistes. Ce jour de Noël en France marque la fin de la troisième semaine ininterrompue du mouvement contre la réforme des retraites, qui cherche un deuxième coup de pouce.

Par Celine LOUBETTE

— MOYEN ORIENT

DIWANIYAH, Irak:

La mort d'un militant alimente les révoltes en Irak

La mort d'un militant lors d'une attaque et la tentative de meurtre d'un célèbre comédien en Irak ont ​​alimenté la colère des Irakiens, qui ont poursuivi mercredi leur mobilisation malgré une réforme électorale qu'ils ont revendiquée.

Par Haydar INDHAR

– AFRIQUE

UAGADUGÚ, Burkina Faso:

L'attaque au Burkina Faso fait 35 morts parmi les civils, pour la plupart des femmes

Quelque 35 civils, dont 31 femmes, sont décédés mardi lors d'une attaque djihadiste à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, lors de l'une des attaques les plus meurtrières constatées en environ cinq ans de violence dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

TRIPOLI, Libye:

Le calvaire des Libyens déplacés pour trouver refuge à Tripoli

Depuis des mois, Laila Mohamad vit avec ses enfants dans un immeuble en construction à Tripoli. Comme tant de personnes touchées par l'offensive dans le sud de la capitale libyenne, il a dû quitter son domicile pour la course afin de mettre sa famille en sécurité et n'a nulle part où aller.

Par Nawas AL-DARRAJI

– ENTREPRISE

JUNGLE OF THE LOBAYE RIVER, République centrafricaine:

Les scientifiques recherchent un mystérieux papillon géant en République centrafricaine

Appuyé sur les branches d'un arbre, à 40 mètres du sol, Nicolas Moulin inspecte l'horizon avec ses jumelles entomologistes à la recherche d'un insecte très précieux, caché dans la jungle d'émeraude.

Par Camille LAFFONT

LES ANGES:

Netflix caresse la polémique avec son thriller "Messiah"

Un prophète qui défie la résurgence de l'État islamique, une fusillade sur le mont sacré du Temple de Jérusalem … et peut-être l'arrivée du messie: avant sa première, la nouvelle série Netflix a déjà suscité bien des controverses.

Par Andrew MARSZAL

