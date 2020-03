Prévisions mondiales Fahrenheit-MPH – Infobae

Prévisions mondiales jusqu’à 18h00 GMT le samedi 28 mars 2020

Ville / Pays, Pays; conditions météorologiques le samedi; température maximale le samedi (F); température minimale le samedi (F); conditions météorologiques le dimanche; température maximale le dimanche (F); température minimale le dimanche (F); adresse du vent le dimanche; vitesse du vent le dimanche (MPH); humidité le dimanche (%); probabilité de précipitations le dimanche (%); indice UV le dimanche.

Abidjan, Côte d’Ivoire; Ensoleillé; 88; 78; Nuages ​​et soleil; 88; 77; O; 9; 80%; 44%; 13

Abu Dhabi, Émirats arabes unis; Devenant nuageux; 93; 81; Venteux plus tard; 93; 76; SSE; 19; 32%; 44%; 6

Alep, Syrie; fortes averses; 61; 48; avec vent précoce; 61; 50; WSW; 18; 67%; 81%; 7

Amsterdam, Pays-Bas; P / ensoleillé; 50; 39; avec vent précoce; 45; 31; NNE; 24; 49%; 44%; 3

Anchorage, États-Unis; Possibilité de neige; 31; 12; Partiellement ensoleillé; 29; 12; NNE; 12; 48%; 13%; 3

Alger, Algérie; Partiellement ensoleillé; 60; 50; Une douche le matin; 60; 47; SO; 10; 56%; 65%; 7

Ashgabat, Turkménistan; Ensoleillé; 67; 45; Brumeux; 69; 54; E; 7; 53%; 51%; 6

Astana, Kazakhstan; Tempête de neige précoce; 37; 17; Beaucoup de soleil; 36; 16; SSW; 9; 75%; 9%; 4

Asunción, Paraguay; Tempêtes; 82; 73; Tempêtes; 91; 74; ESE; 5; 69%; 67%; 8

Athènes, Grèce; quelques averses; 59; 45; quelques averses; 61; 47; SSE; 5; 74%; 66%; 6

Auckland, Nouvelle-Zélande; vent fort; 66; 53; P / ensoleillé; 70; 55; SSE; 6; 60%; 37%; 5

Bagdad, Iraq; Douches; 77; 55; Brumeux; 76; 53; E; 12; 53%; 5%; 6

Banda Aceh, Indonésie; Tempêtes; 99; 74; Quelques averses; 92; 74; ESE; 5; 72%; 75%; 7

Bangkok, Thaïlande; Partiellement ensoleillé; 96; 82; Brumeux et plus chaud; 96; 82; S; 9; 58%; 4%; 12

Barcelone, Espagne; Soleil et nuages; 61; 48; Nuages ​​et soleil; 63; 48; E; 6; 62%; 40%; 5

Pékin, Chine; Clair et ensoleillé; 57; 36; Soleil et quelques nuages; 63; 41; SSW; 6; 26%; 4%; 3

Belgrade, Serbie; Devenant nuageux; 64; 42; Partiellement ensoleillé; 65; 38; WNW; 8; 54%; 32%; 5

Bengaluru, Inde; beaucoup de soleil; 93; 64; brumeux; 94; 65; ESE; 7; 29%; 0%; 12

Berlin, Allemagne; Sol; 58; 36; Neviscas; 42; 26; NNE; 12; 74%; 64%; 1

Bogotá, Colombie; Averses; 71; 48; Nuageux; 71; 47; SE; 7; 62%; 44%; 9

Brasilia, Brésil; Tempêtes; 79; 67; Nuages ​​et soleil; 82; 66; ESE; 10; 67%; 21%; 8

Bratislava, Slovaquie; Partiellement ensoleillé; 66; 41; Nuageux; 59; 34; N; 15; 47%; 30%; 3

Bruxelles, Belgique; Beaucoup de soleil; 57; 37; Plus froid; 44; 27; NE; 15; 54%; 1%; 3

Bucarest, Roumanie; Nuageux; 67; 39; Nuageux et agréable; 67; 40; WSW; 6; 46%; 8%; 2

Budapest, Hongrie; Nuages ​​et soleil; 65; 38; Nuageux; 64; 40; NNW; 9; 54%; 15%; 3

Buenos Aires, Argentine; nuages ​​et soleil humides; 83; 70; averses; 84; 70; E; 4; 71%; 48%; 5

Busan, Corée du Sud; Un peu plus frais; 56; 41; Nuages ​​et soleil; 54; 42; NE; 10; 57%; 7%; 4

Bujumbura, Burundi; Une tempête isolée; 83; 69; Nuages ​​et soleil; 86; 68; SE; 6; 40%; 63%; 13

Kolkata, Inde; Ensoleillé et chaud; 99; 75; Soleil chaud et brumeux; 98; 72; SO; 7; 31%; 3%; 10

Caracas, Venezuela; beaucoup de soleil; 80; 64; averses; 82; 67; ENE; 4; 58%; 65%; 12

Chennai, Inde; Sunny; 91; 75; Hazy; 95; 76; SSE; 8; 58%; 0%; 12

Chicago, États-Unis; Orages; 58; 45; Venteux, plus froid; 48; 41; O; 22; 81%; 50%; 3

Mexico, Mexique; Soleil; 86; 55; Plusieurs heures de soleil; 84; 53; NO; 6; 29%; 11%; 12

Le Cap, Afrique du Sud; Soleil; 74; 59; Ensoleillé et agréable; 70; 54; SSE; 15; 69%; 0%; 6

Colombo, Sri Lanka; Windy; 90; 78; Un orage isolé; 89; 78; SE; 6; 65%; 52%; 12

Copenhague, Danemark; Partiellement ensoleillé; 46; 32; Refroidisseur; 40; 29; NO; 15; 42%; 3%; 3

Dhaka, Bangladesh; Beaucoup de soleil; 96; 75; Soleil brumeux; 101; 72; WNW; 10; 25%; 0%; 10

Dakar, Sénégal; Dégagement; 73; 66; Brumeux; 77; 67; N; 15; 78%; 0%; 11

Dallas, États-Unis; Dégagement; 75; 51; Beaucoup de soleil, agréable; 75; 59; ESE; 7; 41%; 55%; 8

Dar es Salaam, Tanzanie; Une tempête isolée; 89; 77; Une tempête isolée; 90; 77; SO; 6; 76%; 67%; 6

Denver, États-Unis; nuages ​​en décroissance; 50; 29; plus de nuages ​​que de soleil; 55; 33; SO; 7; 40%; 24%; 5

Dili, Timor oriental; Une tempête isolée; 91; 74; Quelques tempêtes; 89; 74; S; 4; 71%; 78%; 10

Dublin, Irlande; averses; 48; 33; partiellement ensoleillé; 42; 32; N; 15; 63%; 15%; 2

Douchanbé, Tadjikistan; Douches; 62; 43; Chaud; 69; 49; NNE; 6; 33%; 25%; 6

Le Caire, Égypte; Partiellement ensoleillé; 73; 55; Brumeux; 81; 61; NE; 9; 22%; 0%; 8

Erevan, Arménie; quelques averses; 65; 45; périodes de pluie; 52; 40; NNE; 3; 75%; 85%; 2

Istanbul, Turquie; Pluie et bruine; 53; 44; Pluie et bruine; 50; 46; SO; 7; 88%; 89%; 1

Stockholm, Suède; Partiellement nuageux; 48; 27; Plus froid; 39; 30; WNW; 10; 32%; 20%; 3

Gibraltar, Gibraltar; Devenant nuageux; 63; 55; Ensoleillé; 63; 53; NO; 9; 70%; 18%; 7

Hanoi, Vietnam; Pluie; 80; 70; Douches; 80; 75; ESE; 10; 84%; 57%; 2

Harare, Zimbabwe; Orages; 81; 58; Partiellement ensoleillé; 83; 59; ENE; 5; 57%; 44%; 11

Helsinki, Finlande; averses; 48; 24; plus froid; 35; 21; NW; 12; 41%; 70%; 3

Ho Chi Minh City, Vietnam; Nuages ​​et soleil; 91; 78; Ensoleillé; 94; 79; SE; 9; 54%; 5%; 12

Hong Kong, Hong Kong; Douches; 79; 66; Nuages ​​et soleil; 77; 68; E; 13; 77%; 75%; 10

Honolulu, États-Unis; quelques averses; 79; 69; quelques averses; 79; 68; ENE; 12; 68%; 73%; 6

Hyderabad, Pakistan; Ensoleillé; 97; 74; Ensoleillé; 98; 72; SSE; 6; 34%; 2%; 11

Islamabad, Pakistan; averses; 68; 50; soleil brumeux; 76; 53; N; 7; 57%; 2%; 8

Khartoum, Soudan; Soleil brumeux; 106; 75; Brumeux et plus chaud; 101; 70; N; 17; 9%; 0%; 12

Johannesburg, Afrique du Sud; Nuages ​​et soleil; 70; 54; Nuages ​​et soleil; 78; 56; SSE; 6; 60%; 44%; 7

Kaboul, Afghanistan; Partiellement ensoleillé; 61; 42; Nuageux; 66; 47; NE; 4; 31%; 44%; 8

Karachi, Pakistan; Ensoleillé; 86; 68; Ensoleillé; 92; 70; NO; 6; 39%; 2%; 10

Katmandou, Népal; Ensoleillé; 81; 54; Brumeux; 84; 51; O; 8; 41%; 1%; 10

Kiev, Ukraine; P / ensoleillé; 63; 33; Partiellement ensoleillé; 63; 40; NO; 5; 51%; 9%; 4

Kingston, Jamaïque; Averses; 88; 74; Vent plus tard; 89; 74; NNE; 14; 54%; 42%; 11

Kinsasa, République démocratique du Congo; Une tempête isolée; 94; 75; Une tempête isolée; 96; 75; SE; 6; 63%; 56%; 12

Kuala Lumpur, Malaisie; une tempête isolée; 94; 77; averses; 93; 77; N; 4; 71%; 75%; 7

La Havane, Cuba; P / ensoleillé; 88; 67; Sol; 89; 69; E; 10; 56%; 3%; 10

La Paz, Bolivie; Nuageux; 57; 40; Un peu de pluie; 59; 40; E; 10; 67%; 83%; 11

Lagos, Nigéria; Partiellement ensoleillé; 95; 80; Un orage isolé; 91; 80; SO; 7; 76%; 56%; 10

Lima, Pérou; Devenant nuageux; 79; 70; Nuages ​​et soleil; 75; 69; SSE; 7; 73%; 34%; 11

Lisbonne, Portugal; assez nuageux; 64; 49; assez nuageux; 64; 51; NNW; 7; 67%; 31%; 3

Londres, Royaume-Uni; Nuages ​​et soleil; 51; 35; Venteux, froid; 45; 33; NNE; 20; 55%; 11%; 2

Los Angeles, États-Unis; Quelques éclaircies; 67; 51; Nuageux; 66; 51; O; 7; 59%; 33%; 4

Luanda, Angola; Partiellement ensoleillé; 91; 80; Soleil et quelques nuages; 90; 77; S; ​​7; 66%; 38%; 10

Madrid, Espagne; Plus chaud; 62; 39; Nuageux; 66; 43; NE; 5; 46%; 17%; 5

Homme, Maldives; Ensoleillé; 89; 81; Ensoleillé; 90; 80; NE; 5; 62%; 1%; 13

Manaus, Brésil; Nuageux; 89; 77; Tempêtes; 88; 76; N; 6; 84%; 82%; 3

Manille, Philippines; Sol; 93; 77; Sol; 96; 78; E; 9; 48%; 8%; 11

Melbourne, Australie; Windy; 81; 66; Storms; 78; 62; NW; 16; 63%; 74%; 2

Miami, États-Unis; Beaucoup de soleil; 82; 75; Ensoleillé; 84; 75; ESE; 11; 65%; 3%; 9

Minsk, Belarus; Nuages ​​et soleil; 59; 38; Averses; 56; 25; N; 10; 58%; 55%; 2

Mogadiscio, Somalie; Soleil suivi de nuages; 97; 82; Une tempête isolée; 91; 83; E; 10; 70%; 68%; 12

Montevideo, Uruguay; Douches; 85; 68; Ensoleillé; 79; 67; E; 7; 65%; 25%; 6

Montréal, Canada; Nuages ​​et soleil; 51; 37; Pluie; 44; 38; SE; 9; 78%; 94%; 1

Moscou, Russie; Partiellement nuageux; 62; 41; Nuageux et doux; 59; 31; SSW; 7; 56%; 63%; 1

Mumbai, Inde; Soleil brumeux; 93; 80; Soleil brumeux; 94; 79; N; 10; 43%; 0%; 11

Nairobi, Kenya; Quelques averses; 77; 59; Un orage isolé; 80; 60; N; 8; 65%; 64%; 9

Nicosie, Chypre; Partiellement ensoleillé; 66; 53; Venteux; 67; 53; O; 20; 51%; 27%; 7

Novosibirsk, Russie; Nuages ​​et soleil; 37; 24; Faible neige; 33; 27; SO; 12; 80%; 63%; 2

New Delhi, Inde; Soleil brumeux et chaud; 82; 66; Soleil brumeux; 85; 61; NO; 11; 46%; 0%; 9

New York, USA; averses régulières; 52; 45; pluie et bruine; 53; 50; NNE; 8; 91%; 66%; 1

Osaka, Japon; Un peu de pluie; 56; 43; Pluie et bruine; 55; 42; N; 9; 56%; 57%; 4

Oslo, Norvège; Windy; 43; 25; Sunny; 42; 27; NW; 7; 33%; 3%; 3

Ottawa, Canada; Plus de nuages ​​que de soleil; 49; 35; Pluie; 46; 39; S; 15; 90%; 89%; 1

Pago Pago, Samoa américaines; quelques averses; 88; 79; un orage isolé; 88; 77; E; 8; 74%; 79%; 9

Panamá, Panamá; Partiellement ensoleillé; 94; 75; Partiellement ensoleillé; 93; 75; NW; 11; 56%; 39%; 12

Paramaribo, Suriname; Pluie matinale; 82; 76; Pluie; 87; 76; NE; 8; 80%; 81%; 8

Paris, France; compensation; 62; 37; plus froid; 48; 30; NNE; 18; 47%; 55%; 2

Perth, Australie; Un peu plus frais; 73; 57; Partiellement ensoleillé; 72; 57; SSE; 9; 56%; 2%; 3

Phnom Penh, Cambodge; Partiellement ensoleillé; 99; 78; Partiellement ensoleillé; 98; 79; SSE; 7; 53%; 23%; 12

Prague, République tchèque; beaucoup de soleil; 60; 36; plus froid; 47; 25; NNE; 9; 65%; 80%; 1

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée; quelques orages; 88; 75; pluie; 87; 75; SE; 9; 83%; 74%; 4

Port-au-Prince, Haïti; Ensoleillé; 89; 71; Soleil et quelques nuages; 93; 71; E; 7; 41%; 10%; 11

Pyongyang, Corée du Nord; Soleil; 51; 23; Brumeux; 59; 23; WNW; 5; 41%; 0%; 6

Quito, Équateur; fortes averses; 69; 57; douches; 69; 55; N; 10; 66%; 91%; 11

Rabat, Maroc; Nuages ​​et soleil; 64; 45; Nuages ​​et soleil; 66; 45; SSW; 8; 70%; 11%; 5

Recife, Brésil; Soleil; 89; 76; Une tempête isolée; 87; 78; SE; 7; 80%; 76%; 4

Reykjavik, Islande; nuages ​​et soleil, chaud; 39; 38; averses; 42; 39; SO; 11; 79%; 75%; 1

Riyad, Arabie saoudite; nuages ​​et soleil; 97; 67; brumeux; 87; 63; NNE; 10; 24%; 1%; 10

Riga, Lettonie; Partiellement ensoleillé; 54; 35; Nuageux, plus froid; 39; 24; NNE; 17; 47%; 26%; 1

Rio de Janeiro, Brésil; Ensoleillé; 83; 72; Nuages ​​et soleil; 84; 74; ENE; 7; 71%; 44%; 7

Rome, Italie; Douches; 60; 44; Quelques averses; 62; 47; NNW; 6; 76%; 70%; 4

Saint John, Antigua-et-Barbuda; Douches; 82; 73; Beaucoup de soleil; 82; 73; NE; 13; 68%; 26%; 11

San Francisco, États-Unis; quelques averses; 58; 51; quelques averses; 60; 50; WNW; 10; 76%; 75%; 2

San José, Costa Rica; P / ensoleillé; 85; 63; Soleil et quelques nuages; 82; 61; ENE; 11; 60%; 8%; 13

San Juan, Porto Rico; Douches; 83; 76; Douches; 83; 75; ENE; 15; 70%; 69%; 11

Saint-Pétersbourg, Russie; un peu de soleil; 52; 30; nuageux, plus froid; 37; 21; NNW; 9; 38%; 21%; 1

San Salvador, El Salvador; Partiellement ensoleillé; 78; 64; Partiellement ensoleillé; 77; 64; SO; 6; 82%; 55%; 12

Sanaa, Yémen; Nuages ​​et soleil; 82; 51; Brumeux; 80; 50; SO; 8; 27%; 0%; 13

Santiago du Chili, Chili; Dégagement; 74; 52; Nuages ​​et soleil; 83; 55; SO; 5; 46%; 6%; 6

Saint-Domingue, République dominicaine; quelques averses; 85; 68; quelques averses; 85; 68; N; 6; 72%; 74%; 11

Sao Paulo, Brésil; Nébulosité variable; 64; 42; Nuageux; 66; 45; N; 5; 49%; 20%; 3

Seattle, États-Unis; Pluie et bruine; 52; 46; Pluie et bruine; 53; 42; SSW; 10; 73%; 85%; 1

Séoul, Corée du Sud; P / ensoleillé; 55; 31; Nuages ​​et soleil; 59; 34; O; 5; 41%; 0%; 6

Shanghai, Chine; Pluie et bruine; 46; 43; Pluie et bruine; 50; 45; JAN; 9; 70%; 84%; 2

Singapour, Singapour; peu d’averses; 93; 80; peu d’averses; 93; 79; NE; 8; 68%; 62%; 9

Sofia, Bulgarie; Nuages ​​et soleil; 55; 34; Nuageux; 59; 34; WSW; 8; 53%; 17%; 2

Sydney, Australie; Douches; 74; 65; Quelques averses; 76; 66; NNE; 12; 72%; 83%; 5

Taipei, Taiwan; Pluie; 65; 57; Nuageux; 70; 62; E; 10; 66%; 27%; 2

Tallinn, Estonie; un peu de soleil; 48; 31; nuageux, plus froid; 38; 25; NNW; 12; 36%; 3%; 2

Tachkent, Ouzbékistan; Ensoleillé; 66; 44; Beaucoup de soleil; 69; 48; NE; 6; 38%; 0%; 6

Téhéran, Iran; nuageux; 64; 51; tempêtes; 57; 46; WSW; 7; 61%; 54%; 2

Tel Aviv, Israël; Froid; 68; 56; P / ensoleillé; 68; 57; SSW; 11; 49%; 7%; 8

Tbilissi, Géorgie; Ensoleillé; 63; 43; Un peu plus frais; 55; 42; SSW; 6; 71%; 86%; 1

Tirana, Albanie; quelques averses; 62; 48; quelques averses; 66; 45; E; 5; 58%; 57%; 5

Tokyo, Japon; Pluie et bruine; 62; 37; Pluie torrentielle; 42; 39; NNE; 12; 92%; 82%; 2

Toronto, Canada; Pluie et bruine; 44; 41; Averses tôt; 58; 41; SO; 15; 82%; 100%; 4

Tripoli, Libye; Soleil et quelques nuages; 70; 58; Devenant nuageux; 66; 56; ENE; 13; 70%; 40%; 8

Tunis, Tunisie; Partiellement ensoleillé; 65; 49; Pluie; 60; 49; O; 5; 76%; 85%; 3

Oulan Bator, Mongolie; Ensoleillé et doux; 48; 18; Brumeux et tempéré; 47; 21; NNE; 9; 14%; 2%; 5

Vancouver, Canada; Pluie et bruine; 49; 43; Un peu de pluie; 51; 41; SE; 6; 67%; 92%; 2

Varsovie, Pologne; Ensoleillé et chaud; 64; 36; Un peu plus frais; 55; 26; N; 12; 51%; 56%; 4

Vienne, Autriche; plusieurs heures de soleil; 65; 42; un peu plus frais; 58; 33; NNE; 11; 42%; 30%; 3

Vientiane, Laos; Ensoleillé et chaud; 95; 78; Soleil et très chaud; 100; 78; SSE; 5; 52%; 3%; 11

Vilnius, Lituanie; plusieurs heures de soleil; 61; 37; plus froid; 44; 23; NNE; 13; 59%; 55%; 1

Wellington, Nouvelle-Zélande; Averses; 55; 54; Pluie régulière; 62; 55; SSE; 25; 78%; 82%; 2

Jakarta, Indonésie; Nuages ​​et soleil; 88; 77; Un orage isolé; 91; 76; SE; 8; 75%; 74%; 7

Yangon, Mianmar; Soleil et nuages; 97; 72; Beaucoup de soleil et de chaleur; 98; 74; WSW; 8; 54%; 1%; 11

Jeddah, Arabie saoudite; Sunny; 87; 70; Hazy; 84; 67; N; 13; 49%; 0%; 10

Copyright 2020 AccuWeather