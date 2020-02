Priscilla Angel, épouse des imprudents, joues exerçant en leggins

Priscilla Angel a l’air radieuse lorsqu’elle fait de l’exercice en leggins La femme du casse-cou recommande un produit sans régime “Évitez de boire du soda, de l’alcool et de la farine autant que possible”, dit-il sur son compte Instagram

Priscilla Angel, l’épouse du téméraire Gustavo Angel, joue en montrant une série d’exercices portant des leggins sexy dans une vidéo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel.

Mais plus que de montrer une routine détaillée, Priscilla Angel en a profité pour recommander un produit pour éviter les régimes amaigrissants.

L’épouse du casse-cou a écrit: «Après l’exercice cardiovasculaire de votre choix, prenez quelques minutes pour faire travailler votre abdomen. Et n’oubliez pas de boire 2 litres d’eau par jour pour que la racine puisse fonctionner correctement. »

Priscilla Angel recommande de prendre 2 ganeem après le petit déjeuner, 1 morceau de racine (ou votre capsule de contrôle elf) après avoir mangé et vos 10 à 15 gouttes d’Eaukalin par jour, “et nous éliminerons ce dont votre corps n’a pas besoin.”

L’épouse du casse-cou Gustavo Ángel a conclu en disant que “avec ce produit, vous n’avez pas besoin de suivre un régime, nous vous recommandons pour la santé et pour voir des résultats plus rapidement, évitez autant que possible la consommation de boissons gazeuses, d’alcool et de farine.”

La vidéo, qui compte déjà plus de 10 000 reproductions, a provoqué des réactions de ses abonnés. À certains d’entre eux, Priscilla Angel a répondu à leurs doutes: “Bonjour, je prends du tejocote, mais il est normal que mes mains gonflent”, ce à quoi la femme du téméraire a répondu que s’ils l’achetaient dans leur boutique en ligne “à chaque fois ils en ont besoin, ils ont des conseils par message direct dans @tejocoteoriginal ».

En revanche, un autre internaute lui a adressé “santé et bénédictions” et lui a demandé si le produit provoquait des diarrhées. Priscilla Angel a répondu: «Bonjour, si cela peut vous donner quelques jours en particulier dans le processus de nettoyage des intestins qui est au début, mais tout le monde ne le donne pas, il est donc important de boire suffisamment d’eau et de prendre l’Eaukalin qui leur donne du potassium sodium, calcium et magnésium 😉 ”.

L’épouse du casse-cou a répondu à une autre question, car un utilisateur lui a demandé quelle était la différence entre le contrôle Elv et la racine: «Elv contient, en plus de la racine, du thé vert et de la spiruline, mais cela est recommandé jusqu’à après avoir pris un minimum 2 petites bouteilles de racine parce que vous pouvez le sentir un peu fort pour commencer. »

Quelques heures plus tôt, Priscilla Angel a téléchargé sur son compte Instagram officiel une image d’une petite fille avec la phrase “Les filles ne se touchent pas, ne se violent pas et ne se tuent pas”, ce qui a provoqué de nombreux signes de soutien.

«Bien sûr, les enfants non plus. Personne à aucun âge ne devrait être violé, blessé … au contraire, nous devrions TOUS être traités avec amour et respect depuis le ventre de notre mère jusqu’à notre mort. »

L’épouse du casse-cou poursuit: «Et je crois aussi que tout le monde en tant que société devrait contribuer à ce que cela devienne une réalité, de notre famille, en éduquant nos enfants et en leur enseignant notre foi et nos valeurs et en cherchant également des moyens de coopérer en donnant de notre temps et des ressources pour aider ceux qui en ont besoin. »