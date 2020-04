Prise en charge des personnes âgées après le coronavirus: centres médicaux et appartements surveillés | Couverture

Des appartements abrités, des soins à domicile et un nouveau design pour les maisons de soins infirmiers qui permettent l’isolement et la thérapie intensive sont des alternatives que les experts proposent lorsque la pandémie passe, ce qui a laissé de nombreux centres pour personnes âgées dans une situation critique et a conduit le secteur à repenser l’avenir du modèle de soins de santé.

«Nous sommes au plus fort de la crise, le système s’est effondré et les réflexions doivent se faire calmement», explique José Augusto García Navarro, président de la Société espagnole de gériatrie et de gérontologie (SEGG), qui défend la nécessité de faire une réflexion collective une fois la pandémie surmontée.

MÉDICALISATION ET RÉAMÉNAGEMENT DES RÉSIDENCES

L’avenir doit passer, selon lui, par “l’accroissement de la médicalisation et des soins de santé” dans les résidences qui sont des repères pour leur situation géographique, afin qu’il n’y ait pas autant de dépendance à l’égard des centres de soins primaires “, et là, ils jouent un rôle très important. les spécialistes en gériatrie, médecins et infirmières, sont importants », ajoute-t-il.

García Navarro considère “essentiel” que les soins gériatriques soient garantis dans tous les hôpitaux du système national de santé.

“Les centres hospitaliers les plus avancés ont des équipes gériatriques pour initier des traitements contre le cancer, effectuer des opérations cardiaques ou entrer en soins intensifs; je crois que le gériatre donne ici une indication plus claire, assure un suivi complet du patient”, défend García Navarro.

Le gériatre «peut aider à prendre des décisions» lorsque, comme maintenant, des «dilemmes éthiques» surgissent concernant l’utilisation de respirateurs ou l’admission aux soins intensifs, parce que «l’âge ne devrait jamais être un critère pour décider si une thérapie intensive ou une chirurgie complexe sera couronnée de succès, mais le fardeau de la maladie qui accompagne le patient “, dit-il.

Parallèlement à la médicalisation, il souligne qu’une autre des «leçons» de cette crise concerne la conception architecturale des résidences.

Réserver des espaces pour isoler, appliquer des traitements thérapeutiques intensifs et mettre des médicaments intraveineux sera essentiel, explique-t-il, pour éviter les niveaux élevés de contagion qui se produisent pendant la pandémie.

SOLS MEUBLES ET ASSISTANCE A DOMICILE

Pour García Navarro, les deux principaux services qui doivent “décoller” comme alternative au système résidentiel sont les soins à domicile et, en particulier, les appartements supervisés promus par les administrations publiques pour les personnes âgées qui ne sont pas de grandes personnes à charge.

Il existe différentes propositions, des bâtiments aux petites villas jumelées, sans barrières architecturales, avec des meubles adaptés et réglables en hauteur et avec toutes les sécurités.

“Cette alternative nous permet de vivre de manière autonome, de maintenir l’indépendance et l’intimité, mais avec des garanties de soins”, souligne-t-il.

Il y a de plus en plus de listes d’attente pour les appartements avec tutorat dans le réseau public, mais elles sont encore beaucoup plus basses que celles des résidences car elles sont une option “moins connue”.

Et cela malgré les différences économiques entre les deux modèles. Le président de la SEGG donne à titre d’exemple quelques prix de référence en Catalogne: 1750 euros par mois dans le cas des résidences publiques contre 600 des appartements surveillés, qui, en moyenne, représentent généralement un tiers du coût des résidences traditionnelles.

Le loyer comprend l’électricité, le chauffage, l’eau et un service de nettoyage, ainsi que des espaces communs de lecture ou de gym et des menus à des prix abordables pour ceux qui ne cuisinent pas.

Les résidents bénéficient d’une assistance médicale pour le contrôle des maladies chroniques et sont inclus dans des campagnes de santé telles que les vaccinations.

“Quand ce type d’équipement est connu, tout le monde le veut. Nous l’avons juste à côté; je pense que cela aurait été le même même si nous n’avions pas eu la crise des coronavirus”, conclut cet expert.

PENDANT LE PANDÉMIE

D’autres entités de référence du secteur, la Fédération des entreprises d’aide à la dépendance (FED), concentrent leurs demandes sur les administrations au moment de l’urgence.

Son président, Ignacio Fernández-Cid, plaide pour un “règlement unique” pour toutes les résidences: “Cela n’a pas de sens qu’il existe 17 modèles différents. Ce n’est pas efficace et cela complique la vie de tous les jours; on peut faire transférer les compétences en gestion mais la logique est que les règlements sont les mêmes pour tout le monde. “

Pour éviter que la situation «continue de devenir incontrôlable» affecte les besoins les plus urgents: désinfecter périodiquement les résidences, recevoir des tests de détection rapide, disposer de respirateurs et d’équipements de protection individuelle pour continuer à prendre soin des personnes âgées avec des garanties car le contact physique est “inhérent” à cette activité.

Il exige également que le ministère de la Santé envoie des médicaments dans les résidences pour lutter contre le virus.

“Si nos centres doivent être médicalisés pour éviter les références à l’hôpital – ce que nous comprenons, car ils sont effondrés – ils doivent nous donner des antiviraux et des antibiotiques, pas seulement de la sédation et des médicaments à base de morphine, qui est la seule chose que nous recevons”, dit-il.

RETRAITS COMME MESURE DE PRÉVENTION

Le président de cette association d’employeurs représente à 25% le pourcentage de pertes entre le personnel, une situation qui tente de pallier avec des doubles horaires, des suspensions de vacances et de nouvelles embauches.

Il attribue le nombre élevé de victimes au manque d’équipements de protection individuelle et de tests rapides qui permettraient de vérifier si ces victimes correspondent à des cas réels ou à d’autres pathologies.

“Il serait nécessaire de mettre en quarantaine les points positifs de COVID-19, mais pas le reste”, ce qui est en train d’être fait pour la prévention, tout en permettant aux travailleurs asymptomatiques d’être détectés mais avec le virus, qui actuellement peut traiter résidents.

“ILS NE RENDENT PAS LES VICTIMES COUPABLES”

C’est la pétition lancée par les associations aux autorités sanitaires, après avoir appris la semaine dernière que des membres de l’Unité d’Urgence Militaire (UME) ont trouvé des corps dans certaines résidences alors qu’ils venaient effectuer des tâches de désinfection.

L’Association des directeurs et gestionnaires des services sociaux a publiquement exigé que le parquet “cesse de surveiller les centres de manière générale” et demande à la société de ne pas leur en vouloir pour “l’énorme mortalité et la propagation du virus”.

Le secteur est “débordé et aux moyens précaires” et demande qu’il ne soit pas tenu pour responsable d’une situation “extrême”, comme cela ne se fait pas avec les hôpitaux, les services funéraires ou les équipes médico-légales.

Avec 400 000 détenus âgés et près de 200 000 travailleurs, explique l’association, les résidences sont devenues «l’œil de l’ouragan du cataclysme».

Un arrêté sanitaire publié au BOE du 24 mars établit le protocole de retrait des cadavres dans les résidences, qui doit demander de l’aide aux conseils et aux délégations gouvernementales s’ils ne parviennent pas à gérer le retrait en raison de l’absence de services funéraires disponibles.

“Que faire en cas de décès, que vous appelez un salon funéraire, un laissez-passer de 24 heures et que les funérailles n’arrivent pas? Sommes-nous coupables?”, Demande le président de la Fédération des entreprises d’aide à l’unité.

Son homologue SEGG conclut par une réflexion sur une autre situation extrêmement complexe: celle des couples âgés – l’un d’eux, dépendant – vivant seul: “Avant que le soignant puisse sortir. Mais maintenant il est confiné, avec son partenaire sur le d’assister, étant une heure après l’autre aux soins des autres surcharge la solitude. “

Des situations très compliquées qui, pour ces experts, doivent rouvrir le débat sur les soins aux personnes âgées pour répondre “plus efficacement” aux autres crises sanitaires qui pourraient survenir.

Susana Rodríguez