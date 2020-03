Prix ​​de l’indice BEL-20: l’indice baisse de 3,87% lors de la séance du 23 mars

Journée baissière pour le INDICE BEL-20, qui s’est terminée le lundi 23 mars avec de fortes baisses de 3,87%, jusqu’à 2664,10 points. Le INDICE BEL-20 atteint le nombre maximum de 2742,39 points et un volume minimum de 2631,05 points. La plage de liste pour le INDICE BEL-20 entre son point le plus haut et le plus bas (maximum-minimum) au cours de cette journée, il était situé dans le 4,06%.

En ce qui concerne la rentabilité des sept derniers jours, le INDICE BEL-20 noter une augmentation de 5,07%; même si l’année dernière, il continue de 26,3%. Le INDICE BEL-20 un 36,54% inférieur à son maximum cette année (4 198,31 points) et un 5,35% au-dessus de son prix minimum pour l’année en cours (2 528,77 points).

