Prix ​​des soins: il y a plus de biscuits et de bières que de fruits et légumes

Ainsi, les résultats de sa quatrième édition n’ont fait que réaffirmer la propension inquiétante des Argentins à l’obésité, au surpoids, au tabagisme et au diabète, entre autres pathologies responsables de la plupart des maladies non transmissibles connues pour être l’une des principales préoccupations de santé publique dans le monde.

Dans ce contexte, le gouvernement a lancé cette semaine une nouvelle édition du programme Price Care, qui comprend 310 articles, dont certains ont fait l’objet de plusieurs critiques de la part des professionnels de la santé.

Six marques de nouilles (deux sans gluten), cinq farines, cinq riz, biscuits sucrés, huit variétés de boissons gazeuses, trois jus sont quelques-uns des aliments sur lesquels les médecins et les nutritionnistes mettent la loupe. De plus, quatre marques de bière, six de vin et une variété de desserts ont déclenché l’alarme.

Avant la première critique, le ministre de la Production et responsable du plan, Matías Kulfas, a expliqué les raisons pour lesquelles ils ont décidé d’ajouter des boissons alcoolisées: «Le panier cherche à refléter une moyenne de ce qu’est la consommation des foyers argentins et de nombreux ménages consomment que type de boissons ».

“Nous ne pensons pas à pénaliser la consommation, nous pensons à faire attention aux prix. Il va sans dire que nous devons le faire avec modération. Ce que nous recherchons, c’est que les ménages qui accèdent à la consommation d’aliments, de boissons et de parfumerie le fassent à des prix raisonnables, de référence », a-t-il ajouté lors d’un dialogue avec la radio Mitre.

“Nous allons intégrer d’autres variétés, mais nous ne pouvons pas définir ce que les Argentins consomment ou non, car ce n’est pas non plus l’objectif du programme: nous devons savoir combien les choses valent”, a expliqué à la radio la secrétaire au commerce intérieur, Paula Español. Metro

C’est peut-être là le point en question. Bien que le consommateur choisisse pour les goûts, les préférences et même par manque d’information, le débat devrait être de savoir si le contrôle de ce qui est mangé ne devrait partir que de ce qu’un professionnel de la santé conseille lors d’une consultation médicale, ou il devrait y avoir des politiques des conditions économiques qui aident les aliments industrialisés à ne pas être aussi accessibles, ce qui – en quelque sorte – est un moyen de favoriser leur consommation.

“L’un des plus gros problèmes de santé dont souffre la société argentine est le surpoids et l’obésité et toutes les conséquences que cela entraîne, tout comme les pathologies chroniques qui proviennent de la main de la malnutrition. » La diplômée en nutrition María Cecilia Ponce (MN 3362) a analysé que “les politiques de santé ne sont pas cohérentes avec les politiques économiques mises en œuvre” et a souligné que “réduire la consommation de produits industrialisés, en tant que principal responsable de cet excès de poids en la population, dans d’autres pays, qui a donné de bons résultats est d’appliquer plus d’impôts, de restreindre la publicité ou la vente dans certains endroits; et ce n’est pas exactement ce qui se passe avec l’approbation de la nouvelle liste de prix des soins ».

Et après avoir observé qu’il est compréhensible que “cette politique ne cherche pas à conseiller sur les aliments les plus nutritifs mais à faire attention au prix et à maintenir l’inflation”, il a estimé que “d’une certaine manière la consommation de produits tels que farines, biscuits, desserts et sodas ».

«Nous sommes le pays qui consomme le plus de soude en Amérique latine et dans la liste, il y a des produits essentiels pour leur qualité nutritionnelle qui ne sont pas inclus, par exemple, il y a plus d’approvisionnement en boissons sucrées que d’eau minérale», a expliqué Ponce. Il existe de nombreuses marques d’huile de tournesol et pas une d’huile d’olive, ce qui serait un autre grand manquant de la liste ».

Pour le médecin spécialiste en nutrition Mónica Katz (MN 60164), «en principe, la première chose à faire est d’aligner les prix des soins sur les directives alimentaires pour la population argentine (GAPA) qui sont examinées et recommandées par le ministère de la Santé et qu’elles indiquent pour générer des comportements alimentaires et nutritionnels plus équitables et plus sains de la part de la population ». “Les GAPA suggèrent la proportion de nourriture qui devrait être consommée et devrait être prise en compte lors de la détermination des prix des soins.”mis en évidence.

Parmi les grands disparus, Ponce a énuméré l’huile d’olive, les légumes (il n’y a que l’oignon, la pomme de terre, la laitue et la citrouille), les fruits (il n’y a que la pomme), les protéines (il manque des coupes de viande fraîche (il n’y a que le spinazo, le rôti de bœuf et la viande hachée) ), le poisson frais (il existe une marque de thon en conserve), les légumineuses et les noix comme les plus importants.

“Les autres matières grasses importantes sont les graisses saines (huile d’olive, poisson oméga 3), les fibres, les vitamines et les minéraux qui fournissent les fruits et légumes, alors qu’il y a un excès d’aliments industrialisés, de la main des dessertitos et des biscuits”, Ponce réfléchit.

Comme le médecin spécialiste en nutrition Virginia Busnelli (MN 110351) a estimé qu’il était “Une énorme erreur que l’alcool est inclus”, et a déploré “qu’il n’y ait plus de disponibilité de produits laitiers aux caractéristiques écrémées, qu’il n’y ait pas de fruits frais, de fruits secs, de légumes, de légumineuses et de céréales qui devraient être à un prix abordable et à la portée de la majorité de la population”.

Ponce était d’accord avec elle, qui Il a critiqué la présence de «nombreuses marques de vin et de bière, ce qui encourage en quelque sorte la consommation de boissons alcoolisées, qui sont les produits les plus addictifs, que la population peut contrôler le moins et qui entraîneront plus de problèmes de santé à long terme. » “C’est un autre produit avec lequel des mesures doivent être prises pour que les gens prennent conscience et réduisent leur consommation”, a-t-il conclu.

En guise de clôture, Katz a évoqué le concept de “Paternalisme libertaire” d’économistes comportementaux Richard Thaler et Cass Sunstein, comme une possibilité possible de mettre en œuvre à partir du programme qui vise à fixer les prix. «Ce qu’ils soutiennent, à la manière de la salière en dehors de la table ou en tant que donneur d’organes par défaut, sauf indication contraire de la personne, c’est que sans enlever le libre arbitre ni la possibilité de choisir des personnes, la décision saine devient le fruit le plus proche”

«Je pense que cela pourrait être fait aujourd’hui avec Care Prices», a déclaré le spécialiste, qui a analysé: «Pourrions-nous générer que Care Prices mène également des comportements sains? Pourrions-nous faire cela au lieu d’avoir du soda ordinaire, il y avait de la lumière? Plus de légumes, plus de viande coupée, plus de poisson qu’il n’y en a? Je crois que c’est une dette en suspens, non seulement pour utiliser le programme comme un outil de tarification contre une Argentine avec inflation, mais aussi l’utiliser pour que demain l’économie n’ait pas à faire face aux coûts des maladies dérivées d’une mauvaise alimentation aujourd’hui, et cela arrivera maintenant, dans dix ans ou moins. »