Prix ​​des soins: les gouvernements provinciaux ont demandé son extension dans tout le pays et l’ajout de marques intérieures

Le ministre du Développement productif, Matías Kulfas, a rencontré ce lundi après-midi ses pairs provinciaux pour faire avancer un programme de travail coordonné pour la mise en œuvre du programme “Care Price”.

Tel que rapporté par le portefeuille à travers un communiqué, l’augmentation des bouches de commercialisation auprès des magasins et des chaînes de supermarchés locales participant au programme et l’intégration des producteurs régionaux ont été les axes de la rencontre.

“Les différents ministres de la production des différentes provinces ont souligné l’appel et proposé des alternatives pour faire avancer la mise en œuvre du programme sur l’ensemble du territoire national”, précise le communiqué. Des sources proches de Kulfas sont assurées Infobae que «la principale préoccupation des ministres, plutôt que le contrôle du programme, était de voir comment cela pourrait être fait pour que les prix des soins atteignent l’ensemble du pays“

L’une des propositions qui a émergé lors de la réunion était que chaque ministère provincial de la production contacte les fournisseurs de sa région pour les incorporer par le biais d’accords avec les supermarchés de cette région. Il a également été question d’ajouter des grossistes dans l’accord.

Lors de la réunion, Kulfas a décrit les mesures qui sont mises en œuvre pour «réduire l’inertie inflationniste» et a expliqué: «La première étape que nous prenons est d’ordonner à l’économie de pouvoir entrer le plus rapidement possible dans la discussion sur le développement à long terme». Dans le même temps, il a souligné que Care Prices «est un premier coup de pouce pour réfléchir à la question des prix en Argentine, qui est très importante et un phénomène multicausal», et a souligné: «Nous voulons mettre les différents secteurs sur la table, la production , travailler et les gouvernements provinciaux à travailler ensemble.

Pour sa part, a ajouté le communiqué, le secrétaire au Commerce intérieur, Paula espagnol, a détaillé l’avancement des négociations avec les différents acteurs des chaînes de commercialisation et de production pour la fédéralisation du programme, «L’accord avec les supermarchés et les producteurs a été le coup d’envoi initial. Nous avons un panier représentatif avec des acteurs nationaux dans la production et la commercialisation », a expliqué en espagnol.

Et il a déclaré: “Nous voulons, dans cette deuxième étape, intégrer de nombreux acteurs précieux de tout le pays afin que le programme soit efficace et gagne en capillarité avec les fournisseurs et les points de vente.”

Ils ont accompagné le ministre Kulfas, les secrétaires des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs, Guillermo Merediz; de l’industrie, Ariel Schale, et de l’énergie, Sergio Lanziani.

La réunion a été suivie par les ministres de Buenos Aires, Augusto Costa; de CABA, José Luis Giusti; de Catamarca, Lisandro Alvarez; de Chaco, Sebastian Lifton; de Chubut, Leandro Cavaco; de Cordoue, Eduardo Acastello; des courants, Raúl SchiavI; de Entre Ríos, Juan José Bahillo; de Formosa, Victor Romea; de La PampaRicardo Moralejo; de La Rioja, Federico Bazán.

Les détenteurs des portefeuilles productifs de Mendoza, Enrique Vaquié; des missions, Luis Lichowski; de Neuquén, Facundo López Raggi; de Río Negro, Carlos Banacloy; de Salta, Martin des fleuves; Saint Jean, Andrés Díaz Cano; de San Luis, Juan Felipe Ramón Lavandeira; de Santa Cruz, Silvina Cordoba; de Santa Fe, Daniel Costamagna; de Tucumán, Álvaro Simón Padros; de Tierra del Fuego, Castigilione Soniaet le directeur de l’agriculture et de l’élevage de Santiago del Estero, Wilson Daniel Michelini.

D’autre part, dans le cadre des rencontres avec différents référents pour la mise en œuvre du programme Care Price, s’est tenue aujourd’hui la première réunion de l’année du Conseil fédéral de la consommation (COFEDEC), qui regroupe tous les bureaux de défense des consommateurs de la provinces et coordonne avec le Ministère du commerce intérieur de la Nation les actions fédérales pour l’application de la loi sur la défense des consommateurs et la loyauté commerciale.

Lors de la réunion d’aujourd’hui, les parties ont avancé pour établir des critères de coordination des actions de contrôle conjointes pour la réalisation du programme Price Care dans tout le pays.