Prix ​​Goya 2020: la liste complète des nominés et des gagnants

Malaga accueille ce samedi la 34e édition des Goya Awards du cinéma espagnol, avec deux coups de cœur: “Douleur et gloire”par Pedro Almodóvar, et “Tant que la guerre dure”, par Alejandro Amenábar, alors qu’il était Dans la section latino-américaine, la lutte se déroulera entre l’Argentine, la Colombie, le Chili et le Costa Rica.

Le film le plus autobiographique de Almodóvar a 16 nominations, y compris certaines des catégories les plus importantes, telles que meilleur film, réalisation, acteur principal (Antonio Banderas), actrice principale (Penelope Cruz), acteur secondaire (Asier Etxeandía et Leonardo Sbaraglia) ou musique (Alberto Iglesias).

Et le retour à la guerre civile espagnole de Amenábar est le leader des nominations, avec 17, parmi lesquels de meilleurs films, mises en scène, acteur principal (Karra Elejalde), un scénario original, des acteurs de soutien – hommes et femmes – ou de la musique, que le réalisateur lui-même a composés.

Mais ce qui ressemble à un duel entre deux peut être menacé par le troisième en désaccord, «La tranchée infinie», une autre histoire sur la guerre civile et ses conséquences signée par José Mari Goenaga, Jon Garaño et Aitor Arregi et qui a 15 candidatures.

“Pain and glory” est le film le plus personnel d’Almodóvar à ce jour et a en sa faveur que les mêmes universitaires qui votent pour le Goya l’ont choisi pour représenter l’Espagne aux Oscars, tandis qu’Amenábar est le cinéaste le plus récompensé de l’histoire de le Goya, avec 9 prix dans différentes catégories.

“Tant que la guerre dure” Cela a signifié le retour d’Amenábar au cinéma en espagnol après deux grandes productions internationales telles que «Agora» et “Régression” et son approche de la guerre civile espagnole et de la figure de Miguel Unamuno a plus de succès au box-office que celle d’Almodóvar.

Quant à «La tranchée infinie», un film sur les “taupes” – des personnes restées cachées des décennies après la fin de la guerre civile, par la dictature de Franco – a déjà fait la surprise dans le Forqué, prix décerné par les producteurs espagnols, avec le prix du meilleur long métrage la fiction et ses réalisateurs ont balayé le Goya il y a deux ans avec “Handia”, qui a remporté dix prix.

Le Goya du meilleur film, le plus convoité de la nuit, pourrait également tomber sur «What burns» d’Oliver Laxe, le quota du cinéma le plus poétique et risqué de ce gala; ou environ «Weathering», une chronique de l’Espagne rurale brutale d’après-guerre réalisée par Benito Zambrano.

Dans les catégories interprétatives, il existe de nombreuses inconnues. Les favoris les plus clairs sont Antonio Banderas comme meilleur acteur principal et Julieta Serrano comme meilleure actrice de soutien, à la fois pour “la douleur et la gloire”, en plus de Enric Auquer en tant que meilleure révélation d’acteur pour “Who Kills Iron”.

Mais la seule assurance pour le moment est celle de Pepa Flores (Málaga, 1948), Goya de Honor de cette édition. Bien sûr, tout indique que ce qui était Marisol, une fille prodige du cinéma des années 60, n’ira pas personnellement le chercher, car elle a été retirée de la vie publique pendant des décennies.

Dans la section L’Amérique latine El Goya sera disputée par quatre titres qui témoignent de l’énorme qualité et variété du cinéma latino-américain.

Ce sont les chiliens “Araignée”par Andrés Wood; le costaricien “L’éveil des fourmis”par Antonella Sudasassi; l’Argentine “L’odyssée des giles”, par Sebastián Borenzstein et le Colombien “Singes”par Alejandro Landes.

Par l’histoire, L’Argentine a été le pays dominant dans le Goya, avec 17 prix de 27 nominations. Et aussi «La odisea de los giles» présente Ricardo Darín, l’un des acteurs latins les plus aimés d’Espagne. Mais cette comédie acide a de forts prétendants.

“Monkeys” est un film spectaculaire sur les adolescents soldats que les critiques internationaux ont comparé à “Apocalypse Now”; “Spider” une profonde réflexion sur la division qui pèse encore dans la société chilienne à cause de la dictature de Pinochet, et “Le réveil des fourmis” une belle et féministe histoire sur la dureté d’être une femme dans les régions rurales du Costa Rica.

C’est la première fois que le Costa Rica concourt pour Goya et, bien qu’il ait déjà été finaliste 11 fois, ce serait le premier prix du cinéma colombien. Dans le cas du Chili, il a quatre prix de 17 nominations.

Le gagnant se réunira lors d’un gala qu’il dirigera Andreu Buenafuente et Silvia Abril, maître de cérémonie pour la deuxième année consécutive, et qui s’annonce très visuel et pas trop sarcastique.

En outre, la Film Academy veille à tirer pleinement parti de l’énorme l’espace disponible dans le centre sportif Martín Carpena et promet que la transformation a été totale.

Une nouveauté cette année est qu’ils seront placés des écrans à l’extérieur de l’enceinte et un espace seront aménagés pour que les habitants de Malaga puissent vivre de près l’atmosphère de la Goya. Seul le temps doit le permettre, après la tempête qui a frappé la province ces dernières heures.

Sur le tapis rouge, l’attente est garantie avec des étoiles de la taille de Almodóvar, Penelope Cruz, Antonio Banderas ou Amenábar Parmi les nominés. De plus, ils participeront à la remise des prix Ángela Molina, Marisa Paredes, Maribel Verdú, le pianiste James Rhodes ou l’ancien joueur de football Carles Puyol, entre autres.

