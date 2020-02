Prix ​​Lo Nuestro Chiquis Rivera Amandititita

Chiquis Rivera montre ses fesses avec un mini short au Lo Loestest Prize présente son nouveau thème Ticket de sortie avec la chanteuse Amandititita Certains flattent la tenue et la voix de la fille de Jenni Rivera mais d’autres la détruisent

Chiquis Rivera est apparu dans l’émission Lo Nuestro Prize et avec un mini court audacieux à gauche avec la bouche de tout le monde ouverte. La fille de Jenni Rivera appréciée précédemment sur le tapis rouge avec une robe rose très élégante, mais quand ce fut son tour, elle “se pencha” et porta ses jambes et ses énormes fesses, qui conquirent de nombreuses personnes, bien qu’il ne manquait pas de critiques dans la chanson qu’il chantait avec Amandititita.

Lorsqu’il est monté sur scène, Chiquis Rivera a présenté son nouveau numéro Top Ticket, qui quelques jours avant sa promotion sur ses réseaux sociaux et les gens ont répondu très intensément. La fille de la Diva de la Banda est sortie avec une tenue très «bandante» et a ébloui le public avec une veste argentée et des bottes à hauteur du genou de la même couleur.

Avec des mouvements sensuels, il a capturé les yeux des participants à la cérémonie de remise du prix Lo Nuestro et ils l’ont regardée à chaque fois qu’il se retournait, car c’était le meilleur angle qu’il montrait, car il semblait que le mini-short pouvait éclater à tout moment. de la chanson

La vidéo de sa présentation a été téléchargée par la même chanteuse sur son compte Instagram personnel @chiquis, dans la section des histoires, mais également avant le tapis rouge, la fille de Jenni Rivera a promu son nouveau thème avec une vidéo où elle apprécier également au nom d’Amandititita.

Dans le compte de @escandalo_o, certaines personnes ont écrit des messages de félicitations pour le chanteur, mais d’autres n’étaient pas si positifs et ils l’ont laissé avec tout pour sa présentation au spectacle Lo Nuestro Award.

Un des premiers commentaires sur ce compte était le suivant: “Oh comme c’est beau mon Chiquis, tu as déjà vu qu’il avait déjà appris à coordonner le morceau avec ses lèvres, comme c’est beau mon Chiquis, maintenant il a juste besoin d’apprendre à chanter”.

Mais d’autres l’ont défendu et ont écrit: “J’ai vraiment aimé votre présentation.”

Quelqu’un d’autre a exprimé son bonheur pour la chanson que Chiquis Rivera a créée avec Amandititita: «Je pense que le rythme est meilleur pour les Chiquis, je l’ai beaucoup aimé aussi car vous entendez avec les partenaires du rythme votre coiffure de queues de chilindrina que j’ai aussi aimé “

Lors de la cérémonie de remise du prix Lo Nuestro, toute la famille de la dynastie Rivera était présente, comme Rosie, Chiquis, Jenicka, qui ont également donné de quoi parler sur le tapis rouge.

Et c’est que Jenicka a posé pour le public avec un short bleu et un sac de la même couleur mais avec une teinte plus claire, en plus de cela elle a peint ses cheveux blonds et les gens se sont mis en colère contre elle.

Ils ont même pensé qu’il portait une perruque et d’autres personnes ont critiqué la tenue qu’il a présentée, ils lui ont même dit qu’il avait eu tort de faire la fête.

Quoi qu’il en soit, la nuit de Premio Lo Nuestro n’est pas toujours agréable pour certains artistes, car ils ne partent jamais selon le public, mais ici la meilleure opinion est la vôtre, que pensez-vous de la chanson de Chiquis Rivera avec Amandititita?

IMAGE @chiquis