Procès politique de Donald Trump: le Sénat a acquitté le président des deux chefs d’accusation

Comme prévu, le Sénat américain a voté mercredi l’acquittement dans le procès politique du président Donald Trump. Le résultat du vote sur les deux accusations dont il avait été accusé – abus de pouvoir et obstruction au Congrès – différait: le premier se terminait par 52 contre et 48 pour, parce que républicain Mitt Romney Il a voté pour condamner le président, comme tous les démocrates de l’enceinte. Le second, quant à lui, a culminé avec 53 voix contre et 47 pour.

Plus de la moitié des sénateurs (tous démocrates et certains républicains) ont exprimé leur inquiétude quant aux faits qui ont conduit aux accusations. Mais ils étaient loin des deux tiers nécessaires – 67 voix – pour respecter la norme de la Constitution pour démettre le président de son poste.

De cette façon, l’acquittement a abouti à un processus de près de cinq mois, qui a commencé dans les commissions du renseignement et de la magistrature de la Chambre des représentants – où les démocrates, promoteurs du procès politique, ont la majorité – et a fini au Sénat, dirigé par le républicain Mitch McConnell. Son développement reflète la division partisane implacable de la nation trois ans après le début de la présidence de Trump.