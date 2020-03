Projet d’avortement légal: les 5 inconnues sur lesquelles tous les regards sont rivés

“Dans les 10 prochains jours, je présenterai un projet de loi pour l’interruption volontaire de grossesse qui garantit l’avortement au moment initial de la grossesse et permet l’accès au système de santé lorsqu’ils prennent la décision d’avorter”, a annoncé dimanche le président Alberto Fernández, à l’ouverture des sessions législatives du Congrès national. “Au 21ème siècle, chaque société doit respecter la décision individuelle de ses membres de disposer librement de leur corps”, a-t-il ajouté.

Immédiatement, le Campagne nationale pour un avortement légal, sûr et gratuit -qui travaille depuis 15 ans sur un projet de loi qui a déjà été présenté huit fois et qui a obtenu en 2018 une demi-sanction à la Chambre des députés- a publié un communiqué. Il a “salué” l’annonce de Fernandez et a appelé à un débat «urgent, sans délai et sans violence» pour «mettre fin à la clandestinité, à la criminalisation et à la criminalisation», en attendant que les petits caractères du projet officiel soient connus.

«Attend la lettre du projet exécutif. Nous attendons un débat sans hypocrisie », ont-ils déclaré, se référant à la prochaine discussion au Congrès. Comme Vilma l’a expliqué

a, Secrétaire Juridique et Technique de la Nation, Le projet a été rédigé par une équipe interdisciplinaire des ministères de la Santé et de la Femme, du Genre et de la Diversité qu’elle a coordonnés. Et dans la même interview avec C5N, il a dit que “La loi ne sera appliquée de manière compulsive à personne” et qu’ils chercheront seulement “à ce que les femmes ne quittent pas leur vie dans des avortements clandestins”.

Jusqu’à présent, les «conditions» dans lesquelles l’accès à l’interruption volontaire de grossesse dans tout le pays sera garanti ne sont pas connues si, comme prévu, enfin cette année, la loi est adoptée.

L’une des inconnues dévoilées dimanche par Fernández est celle de la “légalisation”: Le projet qu’il présentera vise non seulement à dépénaliser l’avortement, mais à le légaliser: Cela implique non seulement de cesser de criminaliser les femmes qui avortent, mais aussi que l’État garantisse la libre pratique de l’interruption volontaire de grossesse dans le système de santé. “S’il était seulement dépénalisé, nous aurions le même problème que les avortements se poursuivraient dans des conditions dangereuses, même s’ils ne sont pas clandestins”, dit-il. Infobae Celeste Mac Dougall, militante féministe et membre de la campagne.

«Amnesty International célèbre que, pour la première fois, un président exprime sa position sur l’avortement, mais plus encore qu’il y a la décision politique d’envoyer un projet au Congrès. Mais il y a certaines considérations qui, à la suite de l’expérience dans la région et en Argentine, devraient être prises en compte », a déclaré Mariela Belski, directrice exécutive d’Amnesty International Argentine.

Et il énumère les points sur lesquels tous les regards seront rivés lorsque le projet officiel sera enfin connu, ce qui sera après la mobilisation du 9 mars pour la Journée internationale de la femme: «L’objection de conscience ne peut jamais être institutionnelle; l’accès des filles et des adolescentes à l’interruption de grossesse doit tenir compte de leur autonomie, étant donné que le Code civil est consigné; Il faut respecter la confidentialité et protéger le secret professionnel. Tout cela sans préjudice des politiques complémentaires sur l’accès à l’information, le conseil avant et après l’avortement et l’éducation sexuelle intégrale (ESI) ».

Les cinq points clés de la légalisation de l’avortement

Inclusion dans le plan médical obligatoire (PMO)

L’inclusion dans le PMO d’un cabinet médical est la seule garantie d’égalité d’accès et de respect effectif et c’est pourquoi ce point est au cœur du projet de loi actuel et on s’attend à ce que ce soit aussi celui dans lequel le gouvernement présentera. Étant dans le PMO, tous les travaux sociaux, systèmes de santé et prépayés doivent garantir la pratique gratuite et obligatoire dans tout le pays. En fait, c’est pourquoi Amnesty International et d’autres organisations ont déposé une plainte auprès du ministère de la Santé depuis 2014.

En Argentine, les établissements de santé ne peuvent s’excuser de se conformer à la loi en raison d’une prétendue objection de conscience institutionnelle. Cela a été défini par la Cour suprême en 2012 sur les avortements non punissables avec causalité. Si la Constitution prévoit des objections personnelles pour des raisons éthiques ou religieuses, les institutions doivent le garantir. Ce point est essentiel pour garantir l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, mais dans le projet existant, il n’est pas mentionné car on considère que si l’avortement est un droit, il ne peut pas être objecté et doit être garanti. Cette position est postulée par le Réseau des professionnels de la santé pour le droit de décider. Bien que Vilma Ibarra ne veuille pas anticiper ce que dit le projet, il a donné quelques indices en déclarant que “les établissements de santé sont là pour appliquer les normes de santé publique”.

Conseils pré et post avortement

Cette instance est facultative et garantit l’accès à des informations «pertinentes, précises, profanes, mises à jour et scientifiques» sur l’avortement. La femme ou la femme enceinte peut demander un conseil, mais ce n’est ni une condition obligatoire ni nécessaire pour la réalisation: ils sont offerts à ceux qui vont avorter et seulement s’ils le demandent ils l’auront; et ce doit être dans la langue ou la langue que la personne enceinte communique et dans des formats accessibles. Il y a des pays dans lesquels une instance de «conseil» est imposée avant l’avortement, mais à la fois dans le projet existant et dans les positions des féminismes et des organisations des droits de l’homme, Il existe un consensus sur le fait que l’avortement est un droit humain et que la seule condition d’accès doit être que la personne enceinte signe un consentement.

Sur ce point, rien n’a été avancé, même du projet gouvernemental, et il est prévu qu’aucune instance de conseil préalable et obligatoire ne sera incluse. ni, par exemple, ce qui existe en Uruguay qui est une “période de réflexion” de cinq jours avant d’accéder à l’avortement.

Toutes les 4 heures, il y a une naissance de filles de moins de 15 ans en Argentine. Sur les 685394 naissances de l’année 2018, 87118 étaient des adolescentes de moins de 20 ans. Sur la base de ces statistiques et des conventions internationales pour la protection des droits des filles et des adolescents, Il est essentiel que l’accès à l’interruption volontaire de grossesse soit garanti entre 13 et 16 ans. Le projet de campagne indique que si l’interruption volontaire de grossesse doit être pratiquée chez une personne de moins de 13 ans, leur consentement éclairé sera requis avec l’aide d’au moins un de leurs parents ou d’un représentant légal (s’il n’y en a pas, ce sera selon la Loi pour la protection intégrale des droits des filles, des enfants et des adolescents et autres, mais aucune autorisation judiciaire ne devrait être requise). Si l’interruption volontaire de grossesse est requise par une personne âgée de 13 à 16 ans, il est présumé qu’elle a l’aptitude et la maturité pour décider de la pratique, son consentement est donc suffisant.

Jusqu’à 14 semaines et en 5 jours

Le nouveau projet de loi devrait garantir l’accès à l’avortement sur une base volontaire jusqu’à la 14e semaine de gestation: sur ce point, largement débattu lors des débats sur le prétraitement au Congrès national, il existe un accord général entre ceux qui sont en faveur de la légalisation, il est donc prévu qu’aucune limite inférieure ne sera imposée. La pratique doit également être garantie dans les 5 jours calendaires dans lequel il est demandé avec la seule exigence du consentement et sans distinction d’origine, de nationalité, de statut de transit, de résidence et / ou de citoyenneté de la personne qui le demande. À partir de la 14e semaine, une cause sera nécessaire pour l’accès à l’avortement non punissable sans aucune échéance et sans dénonciation judiciaire – prévue dans le Code pénal depuis 1921 -: risque ou violation de la vie et de la santé.