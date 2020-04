Prolonger la date limite du recensement pour protéger les enfants vulnérables

Le jour du recensement, lorsque les recenseurs commencent généralement à frapper les ménages pour retrouver les moins susceptibles d’être dénombrés, c’était le 1er avril. Cette année, cependant, en raison de la pandémie, ils n’ont pas pu le faire, et le Bureau du recensement demande maintenant Congrès pour une prolongation de quatre mois pour la livraison des chiffres définitifs. Si cette demande n’est pas accordée, de nombreux enfants seront manqués. En tant que surspécialistes pédiatriques qui travaillent et vivent à Chicago, une ville aux disparités énormes, nous prenons soin de certains de ces enfants vulnérables et reconnaissons l’importance de les compter avec précision afin de répondre à leurs besoins.

En 2015, 132 programmes ont utilisé les données du recensement pour distribuer plus de 675 millions de dollars de fonds. L’argent est destiné à être distribué en fonction du nombre de personnes et de leur lieu de résidence. Plus d’un demi-million d’enfants vivent dans notre ville natale de Chicago. La plupart de ces enfants vivent sur les côtés ouest et sud-ouest de la ville, dans les endroits où la pauvreté est la plus élevée, et les enfants sont susceptibles d’avoir les besoins médicaux et sociaux les plus élevés. Le sous-dénombrement des enfants aggravera les disparités causées par le manque de ressources. Mais le sous-dénombrement est un problème non seulement pour les villes mais aussi pour les zones rurales, où les populations peuvent être plus petites et des omissions apparemment minimes pourraient avoir un impact important.

Alors que la nation se prépare à l’impact économique et sanitaire à long terme de la pandémie de coronavirus, nous devons également reconnaître que les mesures très nécessaires prises pour arrêter la propagation du virus entraînent également des conséquences imprévues qui mettent les personnes vivant dans la pauvreté et les enfants à un niveau plus élevé. risque.

Beaucoup de ces familles ont perdu leur emploi et s’inquiètent de payer le logement et les services publics. Certains, qui dépendent des programmes scolaires pour se nourrir, peuvent ne pas être en mesure d’obtenir de la nourriture sur les sites de distribution. D’autres sont aux prises avec la perte de services de garde. La combinaison d’une anxiété accrue liée à ces circonstances et du fait d’être restreint à la maison augmente le risque de violence domestique et de maltraitance des enfants.

Compte tenu de la situation actuelle, s’engager dans des activités civiques comme terminer le recensement et voter peut sembler moins important. Mais, pour les enfants, le dénombrement dans le recensement est un mécanisme essentiel pour avoir un impact direct sur les ressources communautaires, garantir l’accès et avoir une voix.

Parmi les nombreux programmes pour lesquels les données du recensement aident à déterminer les fonds figurent le Programme national de cantine scolaire, l’assistance temporaire aux familles nécessiteuses, les bons de logement et le Programme d’assurance maladie des enfants. Ces programmes cruciaux répondent aux problèmes auxquels de nombreuses familles sont confrontées dans la crise du COVID-19. Le dénombrement du recensement détermine également où construire de nouvelles écoles, de nouvelles cliniques de soins de santé et de nouvelles routes – tous importants pour la prospérité des enfants et des communautés.

Enfin, les données du recensement sont utilisées pour attribuer des sièges à chaque État à la Chambre des représentants. Ce processus de redécoupage détermine le nombre de voix que les États auront lorsque le gouvernement fédéral prendra des décisions sur les programmes à soutenir. Une comptabilité précise des personnes vivant dans un quartier permet une représentation plus diversifiée au Congrès.

En tant que pays, vivre une crise pandémique a mis en évidence la nécessité d’un système médical et de santé publique solide. Les lacunes de notre système actuel exposent les populations vulnérables à un risque accru non seulement de maladie mais de décès. Développer un système plus robuste nécessitera un financement, mais aussi la volonté politique de changer. Les données du recensement fourniront des informations importantes à ces fins en allouant des fonds en fonction des besoins et en faisant entendre la voix des gens par l’intermédiaire des représentants au Congrès.

Avec le retard proposé, il y a de l’espoir que les travailleurs sur le terrain auront le temps de reprendre leurs efforts pour s’assurer que tout le monde est compté. Avec l’incertitude que la pandémie actuelle apporte, nous ne savons pas encore si ce retard sera suffisant. Certes, bien que les commandes d’abris sur place puissent être levées, l’impact des dernières semaines ne permettra pas à de nombreuses personnes de reprendre «la vie comme d’habitude». Dans le processus d’adaptation à la nouvelle norme, l’achèvement du recensement ne sera probablement pas une priorité.

Mais, tout en s’abritant sur place, il y a des choses que nous pouvons et devons faire. Nous pouvons remplir le recensement et encourager tout le monde avec des enfants à faire de même. Nous pouvons donner aux enfants une chance d’être comptés en soutenant la législation pour retarder la date limite. Et, nous pouvons plaider pour des politiques qui exigent que le recensement compte tout le monde, plutôt que de perpétuer les disparités en excluant les non-citoyens ou ceux qui ne sont pas inscrits pour voter.

L’opportunité à compter ne se produit que tous les 10 ans, la majeure partie de l’enfance d’un enfant. Dans les circonstances actuelles, il est compréhensible que le remplissage du recensement ne soit pas une priorité. Pourtant, pour tant d’enfants, qui dépendent des ressources que le recensement aidera à distribuer, c’est essentiel.

La pandémie de coronavirus a déjà révélé et amplifié les disparités sous-jacentes aux États-Unis qui nécessiteront des années d’analyse, d’activisme et d’organisation communautaire. Bien que l’incertitude de son plein impact laisse beaucoup de personnes impuissantes, une chose que nous pouvons contrôler aujourd’hui est de garantir que les voix des enfants ne soient pas marginalisées.