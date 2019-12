Prostitution et politique: affaires sombres dans le cabaret de Flores liées à un leader radical

Mardi dernier, Après 9 mois de vie d'un fugitif avec une récompense d'un million de pesos sur la tête, Marcelo Uscheroff, mieux connu dans l'agglomération politique sous le nom de Marcelo Locatti, a comparu avec son fils Julian devant les tribunaux de Comodoro Py. Juge fédéral Sebastian Casanello et le procureur Franco Picardi Ils les attendaient.

Père Uscheroff, disent-ils à Comodoro Py, n'a pas négocié la cession, son avocat a demandé son exemption de prison sans succès. Sa recherche était intense: l'homme, qui souffre d'une maladie cardiaque, allait bientôt subir une intervention chirurgicale, une ceinture gastrique, Picardi a demandé à ouvrir les pharmacies où il a acheté ses médicaments, a perquisitionné les maisons de ses proches. Finalement, Uscheroff ne pouvait pas rester debout. Son avocat a fait héraut devant Picardi et Casanello: "Est délivré"annonça-t-il. Il n'a pas passé de commandes, il n'a pas fait d'exigences. Tombez en paix.

Ainsi, tous deux ont été arrêtés et envoyés dans les cellules du bureau du maire au rez-de-chaussée des Tribunaux de retraite, dans l'attente de leur renvoi à un criminel. Julian, 34 ans, était accusé d'être le complice de son père.

Ensuite, Uscheroff est allé s'enquit Là, dans un fauteuil dur, Il a parlé franchement de sa vie politique. De 55 ans, dédié au moins dans les fonctions de l'AFIP à l'immobilier, lié au monde de la box à travers une SRL et avec des intérêts dans une société anonyme dédiée en théorie à la radio, Il a expliqué comment il est devenu directeur des affaires institutionnelles et représentant municipal devant la Direction provinciale des personnes morales de la municipalité de Tres de Febrero depuis 2016, un poste qu'il a démissionné en janvier 2018. Il a déclaré avoir atteint présider deux fois à l'UCR dans cette localité et que a concouru comme candidat à la mairie de Tres de Febrero dans l'échange de Changement de 2015, puis perdre. Il a utilisé le nom "Marcelo Locatti" pour cette carrière, un nom de scène qu'il a utilisé, selon lui, il y a des années.

Hier matin, Casanello a poursuivi Uscheroff et son fils en détention provisoire, avec un embargo sévère de 145 millions de pesos. Il les a accusés d'être proxénètes de haut niveau, co-auteurs pénalement responsables de la crime de traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle, avec au moins 65 femmes trouvées dans des raids qui se sont produits depuis 2013 dans cinq bars de Buenos Aires. Les Uscheroffs n'ont jamais montré leur visage en affaires. Casanello a utilisé un euphémisme au moins illustratif pour décrire Uscheroff Sr. dans sa poursuite: "Homme par derrière."

Il y avait d'autres complices, Norberto Medina et son fils Jonathan, qui seraient essentiellement les hommes devant, identifié dans l'affaire, avec une entreprise de longue date avec "Locatti" ou Uscheroff: location immobilière, vente de véhicules.

Il y avait, parmi tous les bordels, un en particulier, appelé Lola, avec des murs noirs et des affiches allusives et un pathvica husky à l'entrée, sur l'avenue Alberdi à Flores.

L'une des plaintes reçues par le PROTEX, qui est intervenu dans l'affaire, parle particulièrement de Lola

Il a été reçu par la ligne 145, datée de mars 2017, parle d'un format de whisky en place, avec des billets de mille pesos, la consommation de boissons chères et des laissez-passer sexuels dans un hôtel à quelques mètres. D'anciennes travailleuses du sexe dirigeaient la barre. Une autre plainte parlait également de Lola: femmes forcées, heures de 22 à 7 heures du matin, paiements à la caissière et «au patron» qui arrive pour prendre la moitié de ce que gagnent les femmes entre 23 et 25 ans. Parle de "Terreur aux propriétaires" qui ont "beaucoup de pouvoir".

Père et fils Uscheroff ils ont nié les accusations, ils ont parlé d'affaires licites avec Médine, mais pas de regagner la prostitution, de ne pas marcher sur Flores au moins depuis 2012, l'année au cours de laquelle le juge Carlos Bruniard a ordonné de paver les lieux. Pour "Locatti", par exemple, entrez du Paraguay en août 2008 avec une femme dont l'adresse était celle d'un des bordels. "Locatti" a déclaré que la femme était son partenaire. "La Médina a pris de la tôle avec un Locatti", raconte un autre témoin. Il y a des coïncidences dans la cause, des contrats de location avec des femmes qui auraient agi au nom des Uscheroff.

Le procureur Picardi, pour l'instant, ne croit pas à "Locatti". La question de vos actifs et de l'arborescence avec plusieurs branches de votre entreprise devient inquiétante.