Protégez-vous à la fois du métal et spirituellement

Le channeling des anges Geovana Auspuro soutient qu’il est temps d’entrer dans un état de spiritualité contre la maladie. Briser les barrières de la peur est une étape fondamentale pour que les virus et les maladies ne contrôlent pas les êtres humains. Effectuer une prière scientifique pour pardonner et rester en bonne santé est une méthode qui vous aiderait à être protégé.

La spiritualité humaine est un état de conscience parmi les êtres humains qui non seulement se concentre sur l’essence immatérielle, mais est également une acceptation qui aide à construire des barrières contre les virus et les maladies.

Compte tenu de la peur et de la panique que traversent les continents américain et européen en raison de la prolifération du coronavirus causant des milliers de personnes infectées et décédées, il est approprié que l’état métallique et spirituel travaille à fournir une protection aux personnes contre les virus et les maladies avec l’aide de Dieu et des anges.

C’était la prédiction du canaliste des Anges et thérapeute du développement humain en Géorgie des États-Unis, Geovana Auspuro.

Le voyant latin a appelé les gens à continuer d’appliquer des actions préventives contre les virus et les maladies par la sensibilisation et l’intelligence, mais qu’il est temps de créer un cercle protecteur de la force de la spiritualité avec le pouvoir de Les anges

Photo / Capture MH

«Nos anges sont avec nous pour nous soutenir dans ce processus dramatique qui affecte le monde. Dieu le Père envoie sa main à toutes ces personnes ou à ces êtres angéliques qui vont nous synchroniser pour être dans un excellent état de santé “, a souligné le channeler d’Angeles.

Brisez les barrières de la peur

Les spécialistes de la peur soutiennent que cet état émotionnel est caractérisé par une sensation désagréable intense causée par la perception d’un danger, réel ou supposé.

Par conséquent, le voyant latin a souligné qu’il est nécessaire de laisser la peur derrière pour ne pas être dans un état de suggestion, c’est-à-dire qu’il contrôle vos pensées, vos comportements et vos actions.

“Vous devez être très prudent lorsque vous êtes dans un état de suggestion, car il absorbe toutes vos vibrations, provoquant une diminution du système immunitaire, entraînant la propagation de virus et de maladies”, a expliqué Geovana Auspuro.

Pour continuer à renforcer la partie spirituelle, le channeling Angels affirme qu’il est très important de maintenir l’interaction avec la Terre Mère.

“Parce que la Terre Mère est l’endroit où nous vivons, c’est là que nous recevons toute cette merveilleuse énergie pour aligner nos chakras qui sont plus forts et alignés avec la Terre”, a-t-il déclaré.

Photo: Shutterstock

Prière scientifique pour pardonner et rester en bonne santé

Dieu est le pardonneur éternel et moi: vous dites votre nom, je suis un avec Dieu, conscient de cette vérité. Je pardonne sincèrement à toutes ces personnes qui m’ont blessé et cela a été vrai ou imaginé pour moi. Il a dit de parcourir totalement le passé avec toutes ses expériences et maintenant je vis sans ressentiments, jalousie, envie et critique. Maintenant, je vois seulement combien il y a de beau et de bon en moi et en tout le monde. Dieu m’a déjà pardonné aussi, donc cette nouvelle conscience d’unité et de pardon que je remercie d’être heureux et épanoui. Merci pour ce père de confiance que tu me fais ressentir, à travers mes actions et les miennes. AMEN.

