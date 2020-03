Psychédéliques dans les soins palliatifs – Scientific American Blog Network

Après ma présentation lors d’une conférence sur les sciences psychédéliques, une jeune femme professionnelle m’a approché pour partager son histoire émouvante de guérison et de récupération après une dépression après avoir participé à une psychothérapie assistée par la kétamine.

Elle a expliqué qu’elle souffrait de dépression depuis 12 ans, se sentant piégée par les peurs et l’insécurité. Elle a souri, ses lèvres ont peint un fuchsia affectueux, et elle a semblé incarner sa liberté retrouvée. Ne languissant plus dans son lit, elle a décrit que les chaînes n’étaient pas attachées et qu’elle était libre.

Son histoire inspirante de guérison est étonnamment commune dans le monde de la recherche en médecine psychédélique et a des implications plus larges tout au long de la vie.

En tant qu’anesthésiste spécialisé dans les soins palliatifs et la médecine psychédélique, j’ai récemment partagé ma propre histoire de guérison au sommet du Headlands Centre for the Arts sur la médecine psychédélique et les soins palliatifs.

Après un traitement médical avec de la kétamine, j’ai pu récupérer d’un épuisement médical et parvenir à une guérison relationnelle plus profonde. En tant que fondateur de Ceremony Health, j’ai partagé des détails sur la thérapie de groupe, les rituels de guérison et la thérapie à la kétamine du centre pour ceux qui éprouvent de la peur face à un nouveau diagnostic médical qui change la vie ou qui cherchent à se remettre de l’anxiété, de la dépression, du trouble de stress post-traumatique et l’isolement social.

Pendant le sommet, de nombreuses conversations se sont ancrées dans un sillon bien usé: «Comment expliquer au public que les soins palliatifs concernent la vie, pas seulement la mort et la mort?»

L’image de marque est un sujet fréquent car beaucoup associent la spécialité des soins palliatifs uniquement à la fin de vie. C’est peut-être parce que certains ignorent que, en tant qu’experts en gestion des symptômes, les médecins en soins palliatifs peuvent améliorer la qualité de vie de ceux qui souffrent de maladies débilitantes à long terme au cours de leur vie.

Si une personne est gravement malade, elle peut demander à être référée par un spécialiste des soins palliatifs qui peut offrir tant de choses au processus – en essayant d’optimiser la joie, pas simplement de traiter une maladie.

Un traitement de soutien en soins palliatifs axé sur l’amélioration du bien-être et la réduction des symptômes peut en fait fournir de meilleurs taux de survie que les soins traditionnels contre le cancer. Les chercheurs d’une étude combinée de 2010 du Massachusetts General Hospital, de Columbia et de Yale ont constaté qu’en dépit de l’absence de traitement agressif contre le cancer du poumon, ceux qui recevaient des soins palliatifs vivaient près de trois mois de plus que ceux qui avaient reçu un traitement contre le cancer.

Oui, le spectre de la mort hante le terrain. Mais une fois en soins palliatifs, les patients déclarent souvent que ce sont les soins qu’ils auraient souhaité avoir tout au long de leur vie.

Les patients rapportent une satisfaction accrue à l’égard des soins et une meilleure qualité de vie. Une méta-analyse publiée en 2018 a même révélé que les soins palliatifs diminuent le coût des soins de santé, les hôpitaux économisant en moyenne 3237 $ par patient par séjour à l’hôpital.

Avec des soins holistiques, de soutien, un peu moins pressés et souvent offerts par des cliniciens ayant de solides compétences en communication, les patients peuvent également trouver refuge. Un patient peut trouver un public réceptif et apaisant pour ses besoins culturels, spirituels et émotionnels pendant la maladie.

BJ Miller, médecin praticien en soins palliatifs à l’Université de Californie, San Francisco Medical Center et co-auteur avec Shoshana Berger de A Beginner’s Guide To The End, a déclaré aux participants à la conférence: «Avec le temps, il devient moins question de parler de l’inventaire des symptômes et juste une danse pour arriver au câlin à la fin de la visite. »

Il peut devenir plus facile de se faire un câlin alors que les essais de la Federal Drug Administration sur les médicaments psychédéliques pour la fin de l’anxiété se terminent. Le Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research est en phase III d’essais cliniques pour approuver la commercialisation de la psilocybine comme médicament sur ordonnance.

La FDA a donné à la MDMA, également connue sous le nom d’ecstasy ou de molly, la désignation d’une thérapie révolutionnaire. Il est également en phase III de ses essais cliniques, dernière phase avant sa commercialisation sur ordonnance.

Familièrement, les fournisseurs appellent la psilocybine des champignons magiques. De nouvelles recherches confirment sa puissance en montrant que les patients atteints de cancer traités une seule fois avec de la psilocybine ont bénéficié des avantages du traitement cinq ans plus tard.

Pour ceux qui souffrent d’anxiété face à un nouveau diagnostic de maladie, le traitement avec la médecine psychédélique a soulagé l’anxiété, permettant aux patients de s’engager dans leurs soins médicaux avec plus de présence et de raison d’être.

Les frontières de traitement supplémentaires pour la médecine psychédélique incluent la démence d’Alzheimer, l’anorexie et les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes alors que de plus en plus de chercheurs mènent des études pour évaluer des indications de traitement supplémentaires.

Bien que ces médicaments psychédéliques soient généralement considérés comme physiologiquement sûrs, les prestataires de soins de santé et les patients ne doivent pas sous-estimer leur puissance. Ils peuvent ne pas convenir aux personnes ayant un diagnostic de psychose, et les conseillers ayant reçu une formation en soins psychédéliques doivent être impliqués dans le traitement des patients à qui ces médicaments ont été prescrits.

Il est important de comprendre que, bien que les médicaments psychédéliques soient rapidement efficaces, les changements psychologiques que connaissent les patients pendant le traitement peuvent être intimidants pour certains. L’expérience du traitement, souvent appelée «un voyage», demande du courage car on peut découvrir les ombres de sa propre psychologie. Certains rapportent une sensibilité intensément accrue à la sensation.

Un officier de police qui a dit avoir subi un traitement souterrain avec de la médecine psychédélique a frémi en se souvenant de l’expérience, disant qu’il aurait dû être averti qu’il serait capable de sentir même l’air sur sa peau.

Pour certaines personnes aux prises avec une maladie mentale, le traitement par la médecine psychédélique peut ne pas être synonyme de bien vivre avec la maladie; il peut fournir à certains un traitement leur permettant de vivre sans maladie.

Par exemple, la recherche montre que la psychothérapie assistée par la MDMA a un taux de réussite de 76% pour les patients présentant des symptômes de trouble de stress post-traumatique, mesuré par la rémission un an après le traitement.

Pour les personnes qui tentent d’arrêter de fumer, le traitement à la psilocybine a aidé 80% des personnes à rester sans fumée six mois après le traitement, tandis que les traitements traditionnels ne sont efficaces que pour 10 à 35% des personnes. Et une recherche clinique solide rétablit la réputation du LSD, un médicament «hippie» précédemment décrié, car les résultats de l’étude démontrent son efficacité dans le traitement de l’anxiété et de l’alcoolisme en fin de vie.

Ces «drogues réconfortantes», comme les médicaments empathogènes (créant de l’empathie) sont souvent appelés, transforment rapidement la douleur et le chagrin en bien-être et en santé émotionnelle, de l’isolement et de la tristesse en connexion et en appréciation. Cela peut aussi être une transformation qui dure.

La transformation, l’espoir et l’engagement dans le but que les patients qui subissent un traitement psychédélique dans le cadre de leurs soins palliatifs contribuent à leur bien-être. Cela peut également aider à mettre fin au problème de marque des soins palliatifs.

Comme de plus en plus de patients en soins palliatifs déclarent se sentir exaltés, connectés et pleins d’espoir, il est peut-être temps de changer le nom du domaine en médecine magique.