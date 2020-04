Publication de la preuve mathématique qui a fait basculer la théorie des nombres

Après une lutte de huit ans, le mathématicien japonais assiégé Shinichi Mochizuki a finalement reçu une certaine validation. Sa preuve de 600 pages de la conjecture abc, l’un des plus grands problèmes ouverts de la théorie des nombres, a été acceptée pour publication.

L’acceptation des travaux des publications de l’Institut de recherche en sciences mathématiques (RIMS) – revue dont Mochizuki est le rédacteur en chef, publié par l’institut où il travaille à l’Université de Kyoto – est le dernier développement d’une longue et acrimonieuse controverse sur les mathématiciens. ‘ preuve.

Deux autres mathématiciens RIMS, Masaki Kashiwara et Akio Tamagawa, ont annoncé la publication en japonais lors d’une conférence de presse le 3 avril à Kyoto. Le journal “aura un grand impact”, a déclaré Kashiwara. Lorsqu’on lui a demandé comment Mochizuki avait réagi aux nouvelles de l’acceptation du journal, Kashiwara a répondu: “Je pense qu’il était soulagé.”

Mochizuki, qui a rejeté les demandes d’interviews au fil des ans, ne s’est pas présenté et ne s’est pas rendu disponible aux journalistes.

Il y a huit ans, Mochizuki a publié quatre articles massifs en ligne, affirmant avoir résolu la conjecture abc. Le travail a déconcerté les mathématiciens, qui ont passé des années à essayer de le comprendre. Puis, en 2018, deux mathématiciens très respectés ont déclaré qu’ils étaient convaincus d’avoir trouvé une faille dans la preuve de Mochizuki – ce que beaucoup considéraient comme la mort de ses affirmations.

La dernière annonce ne devrait pas déplacer de nombreux chercheurs dans le camp de Mochizuki. «Je pense qu’il est sûr de dire qu’il n’y a pas eu beaucoup de changement dans l’opinion de la communauté depuis 2018», explique Kiran Kedlaya, théoricien des nombres à l’Université de Californie à San Diego, qui faisait partie des experts qui ont déployé des efforts considérables sur plusieurs années à essayer de vérifier la preuve. Un autre mathématicien, Edward Frenkel, de l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré: «Je vais retenir mon jugement sur la publication de ce travail jusqu’à ce qu’il se produise, car de nouvelles informations pourraient émerger.»

Problème non résolu

La «conjecture abc», le problème que Mochizuki prétend avoir résolu, exprime un lien profond entre l’addition et la multiplication de nombres entiers. Tout entier peut être factorisé en nombres premiers, ses «diviseurs»: par exemple, 60 = 5 x 3 x 2 x 2. La conjecture déclare grosso modo que si beaucoup de petits nombres premiers divisent deux nombres a et b, alors seulement quelques-uns, les grands partagent leur somme, c.

Une preuve, si elle est confirmée, pourrait changer le visage de la théorie des nombres, en fournissant, par exemple, une nouvelle approche pour prouver le dernier théorème de Fermat, le problème légendaire formulé par Pierre de Fermat en 1637 et résolu seulement en 1995.

La saga a commencé lorsque Mochizuki, un théoricien des nombres respecté, a tranquillement publié ses prépublications le 30 août 2012 – non pas sur arXiv.org, le référentiel préféré des mathématiciens, mais sur sa propre page Web au RIMS. Écrit dans un style impénétrable et idiosyncrasique, les articles semblaient être entièrement constitués de concepts mathématiques qui n’étaient pas familiers avec le reste de la communauté – “comme si vous lisiez un article du futur ou de l’espace”, a écrit Jordan Ellenberg, un théoricien des nombres à l’Université du Wisconsin – Madison, sur son blog peu après la parution des articles.

Mochizuki a décliné toutes les invitations à voyager à l’étranger et à donner des conférences sur son travail. Bien qu’à l’époque certains de ses proches collaborateurs aient déclaré avoir trouvé la preuve correcte, les experts du monde entier ont eu du mal, souvent à contrecœur, à la fouiller, et encore moins à la vérifier. Des conférences ont eu lieu sur le sujet au cours des années suivantes, au cours desquelles les participants ont fait état de progrès partiels mais ont déclaré qu’il faudrait probablement de nombreuses années pour parvenir à une conclusion. Beaucoup, y compris Gerd Faltings, le conseiller en doctorat de Mochizuki, ont ouvertement critiqué Mochizuki pour ne pas avoir essayé de communiquer ses idées plus clairement.

Le 16 décembre 2017, Asahi Shimbun, un quotidien japonais, a affirmé que la preuve de Mochizuki était sur le point d’être validée officiellement, un résultat qui serait comparable à la solution de 1994 du dernier théorème de Fermat.

Pendant ce temps, une rumeur circulait selon laquelle les publications de RIMS avaient accepté les articles – ce que ses rédacteurs niaient à l’époque. Mais la controverse a de nouveau éclaté, certains mathématiciens déplorant la mauvaise optique de Mochizuki qui aurait été publiée dans le journal de son institut.

Sur son blog, le physicien mathématicien Peter Woit de la Columbia University à New York a écrit en décembre 2017 que l’acceptation de la revue créerait une situation «historiquement sans précédent en mathématiques: une affirmation par une revue très respectée d’avoir vérifié la preuve de une conjecture extrêmement connue, alors que la plupart des experts dans le domaine qui se sont penchés sur cette question n’ont pas pu en comprendre la preuve ».

La rumeur d’une publication imminente s’est avérée infondée. Puis, en quelques mois, les choses ont empiré pour Mochizuki. Peter Scholze de l’Université de Bonn et Jacob Stix de l’Université Goethe de Francfort ont fait circuler en privé une réfutation de sa preuve abc, mettant l’accent sur un passage spécifique et crucial qui, selon eux, était défectueux. Scholze en particulier est considéré comme une autorité en matière de théorie des nombres et remporterait une médaille Fields – la plus haute distinction mathématique – en août 2018. Ce même mois, Scholze et Stix sont devenus publics, lorsqu’ils ont été cités dans un article exclusif du le magazine de mathématiques et de physique Quanta, disant qu’ils avaient trouvé un «écart grave et irrémédiable», comme l’a dit Stix. “Je pense que la conjecture abc est toujours ouverte”, a déclaré Scholze à Quanta. “Tout le monde a une chance de le prouver.”

Dans des commentaires publiés sur son site Web à l’époque, Mochizuki a écarté les critiques, faisant valoir que les deux auteurs n’avaient tout simplement pas compris son travail. Mais plusieurs experts ont déclaré à Nature qu’une grande partie de la communauté mathématique considérait que la question était réglée à ce stade.

L’acceptation officielle des documents semble maintenant peu susceptible de changer cette position. “Mon jugement n’a pas changé du tout depuis que j’ai écrit ce manuscrit avec Jakob Stix”, a déclaré Scholze à Nature dans un e-mail. (Dans un e-mail séparé, Stix a refusé une demande de commentaire.)

Lors de la conférence de presse, Tamagawa a déclaré que la solution elle-même n’avait pas changé en réponse aux critiques de Scholze et Stix. Il y a quelques commentaires à ce sujet qui seront également publiés dans le manuscrit, mais aucun changement fondamental, a déclaré Tamagawa.

Si les rédacteurs en chef de la revue «écartaient ces critiques» et publiaient le document sans révisions majeures, cela aurait de mauvaises répercussions sur eux et sur Mochizuki lui-même, dit Volker Mehrmann, président de la Société européenne de mathématiques (EMS), qui publie la revue. au nom de RIMS. (Le SME n’a aucun contrôle éditorial sur le contenu de la revue, dit Mehrmann, et il n’était pas au courant de l’annonce à venir jusqu’à ce qu’il soit contacté par Nature.)

Mais un mathématicien qui préfère être cité de façon anonyme dit que les rédacteurs et les arbitres qui manipulent ces documents auraient pu se trouver dans une situation presque impossible. “Si les meilleurs mathématiciens passent du temps à essayer de comprendre ce qui se passe et échouent, comment un arbitre peut-il avoir sa propre chance?”

Les mathématiciens publient souvent des articles dans des revues où ils sont éditeurs. Tant que les auteurs se récusent du processus d’examen par les pairs “un tel cas n’est une violation d’aucune règle et est courant”, explique Hiraku Nakajima, mathématicien à l’Institut Kavli pour la physique et les mathématiques de l’univers à Tokyo. faisait auparavant partie des Publications du comité de rédaction de RIMS. Mehrmann confirme que cela ne violerait pas les directives EMS.

Kashiwara a déclaré que Mochizuki s’était récusé du processus d’examen et n’avait assisté à aucune des réunions du comité de rédaction sur le document. La revue a déjà publié des articles d’autres membres du comité de rédaction de la revue, a-t-il déclaré.

Le document de Mochizuki a été accepté le 5 février, mais aucune date de publication n’a été fixée. “Il s’agit d’un manuscrit très long, et ce sera un numéro spécial, donc je ne peux pas dire combien de temps cela prendra”, a déclaré Kashiwara.

Dans le monde des mathématiques, le sceau d’approbation d’une revue n’est souvent pas la fin du processus d’examen par les pairs. Un résultat important ne devient véritablement un théorème accepté que lorsque la communauté est parvenue à un consensus sur son exactitude, et cela peut durer des années après la publication officielle d’un article.

«Malgré toutes les difficultés rencontrées au fil des ans, je pense toujours que ce serait formidable que les idées de Mochizuki se révèlent exactes», explique Minhyong Kim, mathématicien à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 3 avril 2020.