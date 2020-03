Publication des mémoires de Woody Allen, son éditorial cite la liberté d’expression

LOS ANGELES, 23 mars (.) – Un éditeur indépendant a publié lundi des mémoires du réalisateur Woody Allen, après avoir été mis au rebut par une autre entreprise après des protestations contre une accusation vieille de plusieurs décennies selon laquelle le cinéaste avait abusé sexuellement de sa fille.

“Apropos of Nothing” a été diffusé à travers le pays, a déclaré Arcade Publishing dans un communiqué.

L’autobiographie est décrite comme le «récit personnel franc et complet d’Allen» de sa vie, de sa carrière et de ses «relations avec la famille et les amis».

Le livre a été mis au rebut plus tôt ce mois-ci par le Hachette Book Group de New York après une grève du personnel et les critiques des fils d’Allen, Dylan et Ronan Farrow.

Le réalisateur de “Annie Hall” et d’autres comédies, qui a remporté l’Oscar à quatre reprises, a nié à plusieurs reprises l’accusation d’avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive, Dylan Farrow, en 1992.

“Woody a beaucoup raconté son histoire dans son livre; nous recommandons vivement à quiconque ayant des questions de le lire”, a déclaré lundi un porte-parole d’Allen.

Jeanette Seaver, cofondatrice d’Arcade Publishing, a déclaré dans un communiqué que la décision de publier le livre était une question de liberté d’expression.

“Nous considérons qu’il est essentiel d’écouter plus d’un côté d’une histoire et, plus important encore, de ne pas faire taire le droit d’un écrivain d’être entendu”, a déclaré Seaver.

“En tant qu’éditeurs, nous préférons donner la parole à un écrivain et cinéaste respecté plutôt que de céder aux pressions politiquement correctes du monde moderne”, a-t-il ajouté.

Allen, 84 ans, est l’un des cinéastes, acteurs et producteurs accusés d’inconduite sexuelle ou confrontés à un nouveau calcul des allégations historiques depuis que le mouvement #MeToo s’est mondialisé fin 2017.

Le film d’Allen 2018 “A Rainy Day in New York” n’est pas sorti par Amazon Studios. Son dernier film “Rifkin’s Festival” a été tourné en Espagne et n’est pas encore sorti.

(Rapport de Jill Serjeant. Édité en espagnol par Lucila Sigal)