Le club vénézuélien de Puerto Cabello Academy a battu le Sporting Cristal du Pérou avec l’autorité 5-3 ce samedi lors de la première journée de la Coupe U-20 Libertadores, qui se déroule au Paraguay.

Les buts de Puerto Cabello ont été marqués par Javier Arape (m.5 et 59) et Luifer Hernández (m.23, 43 et 89), tandis que ceux du Sporting Cristal sont venus par Eder Villalta (m.18), Carlos Ruiz (m.21) et aryen romani (m.63)