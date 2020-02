Puerto Deseado: les deux détenus ont été libérés pour le crime du garçon de 4 ans et le viol de sa mère

Le procureur Horacio Quinteros a compris qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour qu’ils restent privés de liberté lors de l’analyse des informations fournies par la police de Santa Cruz, a déclaré Tiempos Sur.

Au cours de son histoire, il a souligné, principalement, qui était son agresseur: un homme entre 25 et 30 ans avec des séquelles d’acné, de petite taille, pas plus de 1,65 mètre, mince, avec une blessure possible au visage causée par le coup avec une pierre qu’il a reçue de sa victime.

Son complice, celui qui a tenu le bébé pendant son viol, aurait 20 ans ou moins, une stature semblable à l’agresseur, les cheveux ondulés. Le premier portait un jean, les autres joggings. Les deux portaient des plongeurs avec des cagoules.

La femme a déclaré que deux hommes lui avaient fait peur avec un couteau en marchant avec son fils. Et bien qu’elle se soit défendue en jetant une pierre sur l’un d’eux, ils l’ont finalement réduite. Ainsi, ils l’ont emmenée dans une grotte. L’un l’a violée, tandis qu’un autre tenait un couteau sur la gorge du bébé. Elle a dit qu’elle était menottée avec les lacets des chaussures du garçon et qu’ils lui avaient mis les chaussettes dans la bouche.

Selon son récit, l’un d’eux a déclaré: «Je ne veux pas retourner à Cana. Vous devez la tuer », selon les informations sur la cause à laquelle vous avez accédé Infobae. Ainsi, ils l’ont battue avec une pierre dans la tête, plusieurs fois. Ensuite, il a perdu connaissance.

Bientôt, il s’est réveillé et a commencé à marcher pour trouver son fils, qui n’était pas à côté d’elle. Après son témoignage, un râteau a commencé dans la région de Punta Cavendish: Le corps du bébé était sans vie sur les rochers.

Vendredi soir, le couple et un fils de M.M. Ils ont atterri à l’aéroport de Comodoro Rivadavia Chubut et ont été transportés par le maire de Puerto Deseado vers la ville de Santa Cruz, sur un vol qui a commencé à Salta avec une escale à Aeroparque.

Pendant ce temps, une fille aînée de M.M, originaire de Rosario de la Frontera, a volé seule et s’est également rendue sur place. Le gouvernement de Santa Cruz a collaboré avec le coût des billets. La victime était venue dans cette ville pour rendre visite à son fils aîné, un officier militaire affecté au Tank Regiment No. 9.

M.M., quant à lui, reste hospitalisé dans un hôpital avec un soutien psychologique.

Outré par ce qui s’est passé, les voisins se sont appelés à demander justice. Ils se sont concentrés vendredi devant le siège du commissariat de police local puis se sont adressés à la Cour d’instruction. Avec des pancartes, des affiches et des chansons en demande de justice, les manifestants se sont concentrés autour de 18 sur la Plaza del Vagón située à Almirante Brown et San Martín, à quelques mètres de la municipalité de cette ville.

En arrivant à la porte de la section, le ministre de la Sécurité de Santa Cruz, Lisandro de La Torre, les a rencontrés à la porte pour tenter de calmer les manifestants. «Nous sommes à la disposition du pouvoir judiciaire pour prendre toutes les mesures nécessaires pour clarifier ce fait et mettre les responsables à la disposition de la justice en conséquence», dit l’officiel.

Le ministre De la Torre a déclaré “comprendre la situation” et la revendication des voisins, alors “ils ont pris toutes les mesures qui étaient” à leur portée pour “travailler avec une grande rapidité et profondeur”. Enfin, le responsable du portefeuille de la sécurité provinciale a demandé à s’entretenir en privé avec certains référents de la mobilisation pour expliquer l’avancement de la cause.