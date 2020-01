Pumas remporte le champion de Monterrey et est leader en Liga MX

MEXICO CITY, 26 janvier (.) – Pumas UNAM a remporté dimanche l’actuel champion de Monterrey 1-0 et s’est placé en tête de la table générale du tournoi de football mexicain Clausura.

Le but du triomphe pour le club de l’Université nationale autonome du Mexique a été marqué par Juan Pablo Vigon à 76 minutes.

Avant le but, Pumas était proche de marquer à 21 minutes avec un tir de l’Argentin Favio Alvarez qui a frappé la barre transversale.

Vigon a marqué le but de la victoire en lançant du pop-corn dans la petite zone pour définir avec sa tête après que le gardien argentin Marcelo Barovero a rejeté un tir du Carlos Paraguay Carlos Gonzalez.

La journée s’achèvera plus tard lorsque Necaxa affrontera l’Atlético San Luis et Bravos de Ciudad Juárez face à Monarcas

Samedi, Cruz Azul et León ont battu respectivement Santos Laguna et Pachuca 3-0. Pendant ce temps, Tigres UANL a remporté l’Atlas 2-1, tandis que Guadalajara et Toluca ont fait match nul 2-2.

Vendredi, Querétaro a gagné 1-0 lors de sa visite à Puebla, et Tijuana et América ont fait match nul 0-0.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)