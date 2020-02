Qingdao vous attend en ligne | Communiqués

Malgré la récente épidémie nationale du soi-disant nouveau virus coronavirus 2019 ou 2019-nCoV, similaire au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), Qingdao n’a pas arrêté ses efforts pour attirer des investissements. La ville se bat dur pour arrêter l’épidémie et aussi pour que tous les plans et projets de promotion des investissements puissent être développés correctement.

Il y a quelques jours, le plus grand porte-conteneurs du monde a quitté le port de Qingdao avec près de 10 000 conteneurs de produits d’exportation. L’excellent environnement commercial de la ville contribue à attirer un investissement croissant d’entreprises nationales et étrangères. Après une conversation téléphonique le premier jour après le Nouvel An chinois, le lancement d’un projet d’emballage de microprocesseur haut de gamme à Qingdao a été confirmé, tandis qu’un important fabricant mondial de conteneurs prévoit d’étendre ses usines de production en la ville. D’un autre côté, les compagnies d’avioniques américaines ont envoyé des courriels pour confirmer le climat d’investissement de la ville. Dans une lettre souhaitant le bonheur du festival, la société japonaise Japan Asia Investment Co., Ltd.a annoncé qu’elle avait ratifié le plan d’action pour un projet de coopération alimentaire entre la Chine et le Japon. Parallèlement, une entreprise singapourienne et un entrepôt douanier de catégorie B basé à Qingdao ont conclu un accord pour créer une entreprise de commerce électronique transfrontalière. Enfin, une délégation commerciale de Qingdao prévoit de se rendre en Russie afin de mener une réunion avec les services commerciaux de 14 oblast (provinces russes) afin de discuter du potentiel de coopération.

En raison de l’épidémie, nous avons opté pour l’utilisation de courriels et d’appels téléphoniques et vidéo traditionnels, pour rester en contact avec les investisseurs et accélérer les projets en discussion ou en négociation. Après une analyse minutieuse, nous nous assurerons de répondre le plus rapidement possible à toute intention, suggestion ou plan d’investissement dans Qingdao. Dans le cas où une réunion en face-à-face est nécessaire, nous ferons tous les préparatifs nécessaires afin d’éviter tout impact ou risque pouvant être causé par l’épidémie.

Qingdao, une métropole ouverte, moderne et dynamique et au son du temps, est toujours prête à travailler au développement pour atteindre un avenir meilleur, avec des amis à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine. Nous sommes disponibles 24/7 pour vous servir!

Hotline du département du commerce de Qingdao: 0086-19853220207

Courriel: invest@qd.shandong.cn

Contact: M. Zhu Yiling

Tél .: 0086-532-85911619

Site Web: http://www.qingdaochina.org

Facebook: https://www.facebook.com/qingdaocity

Twitter: https://twitter.com/loveqingdao