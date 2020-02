Quaden Bayles, l’enfant présumé maltraité par ses camarades de classe, reçoit un cadeau

Quaden Bayles reçoit un cadeau spécial Il est le garçon qui a souffert de «taureaux» à l’école Les rumeurs selon lesquelles il est un «influenceur» sont clarifiées

Quaden Bayles, l’enfant australien atteint d’achondroplasie, qui a conquis le cœur de millions de personnes après avoir appris qu’elles étaient victimes d’intimidation, a dirigé une équipe de ligue de rugby devant des milliers de fans.

Samedi dernier, le garçon de neuf ans est allé sur le terrain avec l’équipe Indigenous All Stars de la National Rugby League, qui affronterait les Maoris de Nouvelle-Zélande lors d’un match d’exhibition.

Auparavant, Quaden avait été invité par toute l’équipe dans une vidéo publiée sur Instagram par la National Rugby League.

L’histoire de Quaden Bayles, l’enfant qui souffre d’achondroplasie, connu sous le nom de nanisme et qui a été enregistré par sa mère quand il a pleuré de manière inconsolable pour avoir subi les mauvais traitements de ses camarades de classe, a touché des millions de cœurs, qui ont exigé cela pour le “ bulliyn ”.

La société «Bulliyng» outrage la société

“Donnez-moi un couteau, je veux me suicider, je veux juste mourir maintenant”, sont les mots que Quaden a dit à sa mère, qui l’a enregistré après avoir “été témoin d’un épisode” d’intimidation “.

Dans la vidéo publiée sur Facebook par la mère de Quaden, Yarraka Bayles, elle a été enregistrée en Australie et vous pouvez y voir le désespoir de l’enfant de subir l’intimidation.

“J’ai été témoin d’un épisode de” bulliyng “. J’ai dit au directeur (de l’école), mais je veux que les gens sachent, parents, éducateurs, enseignants, c’est l’effet qui provoque le ‘bulliyng’ … », raconte la mère avant d’être interrompue par Quaden, qui entre les cris Il dit: “Donnez-moi un couteau, je veux me suicider, je veux juste mourir maintenant.”

“S’il vous plaît, essayez d’éduquer vos enfants, vos familles, vos amis parce que tout ce dont vous avez besoin est une instance de plus pour que vous vous demandiez pourquoi les garçons se suicident?”, Poursuit la femme.

La vidéo, qui est rapidement devenue virale, a atteint le cœur de millions de personnes dans le monde, y compris des acteurs de renommée internationale, qui ont apporté leur soutien à Quaden.

Le commentateur Brad Williams, qui a également reçu un diagnostic d’achondroplasie, a lancé une campagne pour recueillir des fonds pour payer un voyage à Quaden et sa mère à Disneyland. Jusqu’à présent, 200 000 dollars avaient déjà été collectés.

L’acteur, Hugh Jackman, qui donne vie au super héros, Iron Man, a publié sur son compte Twitter une vidéo avec un message émouvant pour l’Australien.

«Quaden, tu es plus fort que tu ne le penses, et surtout, tu as un ami en moi. S’il vous plaît, je demande à tout le monde d’être gentil les uns envers les autres. “Bulliyng est quelque chose qui ne va pas et période, la vie est déjà assez difficile”, a déclaré l’acteur.

Et il a poursuivi: “Nous nous souviendrons que chaque personne devant nous fait face à une sorte de bataille, nous devons donc être gentils.”