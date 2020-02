Quand Einstein était bohème – Scientific American Blog Network

Albert Einstein était un contre-exemple rafraîchissant du génie désincarné. Avec ses cheveux flamboyants, ses yeux doux et son sourire perplexe, un Einstein incarné distinctement scrute d’innombrables images éclaboussées dans presque tous les coins de la culture contemporaine. Son mépris insouciant pour la mode, le plus important ces dernières années, lui a valu l’épithète fréquente de «bohème». Son visage est si omniprésent qu’un caricaturiste peut suggérer sa présence avec moins d’une demi-douzaine de gribouillis. Nous le voyons et nous savons qui était Einstein.

Nous pensons moins souvent à l’endroit où il était. Lorsque nous le faisons, quelques endroits se distinguent: le bureau des brevets dans la capitale suisse de Berne en 1905, les larges avenues de Berlin entre les deux guerres et le hameau tranquille de Princeton, New Jersey, où il a vécu ses deux dernières décennies.

Imaginez Einstein à chaque endroit et vous obtenez une histoire différente. Le Suisse Einstein était le génie précoce, qui a bouleversé la physique classique avec la relativité restreinte et la théorie quantique. Le Berlin Einstein était une célébrité internationale, adorée par des millions de personnes comme le Newton de l’ère moderne tout en attirant des ennemis en raison de ses opinions profondément ressenties sur le pacifisme, le nationalisme et le sionisme. Le Princeton Einstein était le sage du 20e siècle, mettant en garde contre les dangers de l’avenir à l’ombre de la bombe atomique. Dites-moi où est votre Einstein, et je vous dirai qui il est.

Que se passe-t-il alors si nous regardons le Bohème Einstein? Je ne veux pas dire le non conventionnel ébouriffé qui lui est souvent attribué – je veux dire «Bohème» avec un majuscule B. D’avril 1911 à août 1912, Albert Einstein a occupé la chaire de physique mathématique à l’Université allemande dans la troisième ville de ce qui était alors le Empire austro-hongrois: Prague, capitale du royaume médiéval de Bohême.

Avec le recul, cela ne semble pas être un point de vue particulièrement impressionnant pour voir sa vie. Après tout, cela n’a duré que 16 mois. Il devait être de retour en Suisse pratiquement dès qu’il avait déballé ses bagages à son arrivée. Quel genre d’Einstein obtenons-nous si nous le suivons autour de Prague, puis traçons les connexions qui ont commencé là-bas et ont rayonné tout au long de sa vie?

Le résultat est un nouvel Einstein, dont la biographie est infléchie de différentes manières alors que nous le trouvons profondément mêlé non seulement avec des scientifiques mais avec des écrivains, des philosophes, des politiciens et – par le biais de la loge de Prague – un participant à certains des drames majeurs de la 20ième siècle.

Pour voir comment, considérez la position d’Einstein quand il est entré dans la ville avec sa femme et ses deux jeunes enfants (le bébé, Teddy, avait moins d’un an). C’était un physicien de réputation continentale, mais ce n’était pas encore un nom connu. Cela ne se produirait que dans le sillage de l’expédition éclipsée britannique réussie en 1919 pour confirmer la relativité générale, la théorie de la gravitation d’Einstein.

Lorsqu’il est arrivé à Prague, non seulement cette théorie n’existait pas, mais le physicien n’avait même pas vraiment commencé à y travailler. À l’été 1911, depuis son appartement et son bureau sur les rives opposées de la rivière Vltava – connue sous le nom de Moldau en allemand, et donc vers Einstein, qui ne connaissait pas le tchèque – Einstein détourna son attention de la théorie quantique naissante et vers une nouvelle théorie de la gravité. La version qu’il a élaborée à Prague, connue sous le nom de «théorie statique», s’est avérée être un échec, mais elle a incité ses premières prédictions de la flexion de la lumière des étoiles autour de corps massifs et ses premiers efforts pour encourager les expéditions par éclipse. Se concentrer sur Prague met en lumière l’histoire de cette théorie typiquement einsteinienne.

La Prague d’Einstein n’était pas seulement un lieu de travail sur la relativité générale. Là-bas, il a enseigné trois semestres à l’Université allemande, ainsi appelée après que l’Université Charles-Ferdinand de Prague se soit scindée en 1882 en deux institutions distinctes sur le plan linguistique: une tchèque, une allemande. (Les germanophones ne représentaient que 7% de la population de la ville quand Einstein y vivait.) La polarisation croissante parmi les militants nationalistes à travers le fossé linguistique tourbillonnait autour d’Einstein. Il l’a remarqué comme une irritation mineure – «La population ne peut pas parler l’allemand pour la plupart et agit hostile envers les Allemands», a-t-il écrit dans une lettre à Zurich – mais cela a limité sa sphère d’action dans toute la ville, le poussant dans cercles d’intellectuels germanophones.

Certains d’entre eux étaient des sionistes comme Hugo Bergmann et Max Brod, qui ont d’abord présenté le physicien au mouvement. Il l’a trouvé trop nationaliste à l’époque et a mendié, et pourtant quand il a trouvé son chemin pour soutenir des aspects du sionisme plus tard dans la décennie, son engagement avec le mouvement a été médiatisé par des personnalités qu’il avait rencontrées à Prague. (Il en a été de même de sa rupture avec les violences en Palestine dans les années 1930.)

Les philosophes germanophones, à la fois ceux qui ont vanté la relativité comme le phare d’une nouvelle science et ceux qui l’ont dénoncée comme un charabia (souvent avec une teinte antisémite distincte), étaient basés au sein de la même université qu’Einstein avait quittée en 1912. Quand La Tchécoslovaquie est devenue l’une des premières victimes de l’expansionnisme militariste d’Adolf Hitler à l’automne 1938, Einstein l’a regardé horrifié outre-Atlantique. Ses réactions au national-socialisme ont été fréquemment exprimées par des métaphores et des allusions à son propre temps en tant que minorité allemande à Prague.

Et, enfin, il y avait à Prague un éventail étonnant d’écrivains, germanophones et tchèques, qui ont fait d’Einstein leur sujet bien après sa mort en 1955. Un seul écrivain notable semble avoir été immunisé contre la manie. Une décennie avant sa mort et la publication à titre posthume de ses grands romans The Trial et The Castle, un jeune Franz Kafka a rencontré son contemporain dans un salon au printemps de 1911. Aucun grand intellectuel juif ne s’est souvenu de la rencontre après coup. Prague d’Einstein et Einstein de Prague sont de puissants symboles du XXe siècle, mais ils ne sont pas kafkaïens.