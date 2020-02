Quand est-il et comment le temps a-t-il changé?

La question que vous recherchez à plusieurs reprises à ces dates: quand le changement d’heure est-il aux États-Unis? Nous vous disons quand le changement d’heure est, pourquoi l’heure est changée aux États-Unis et comment vous devez faire pour vous préparer. Elle se fait deux fois par an: en mars (heure d’été) et en novembre (heure d’hiver).

Si vous vous demandez quel est le changement d’heure à USA 2020, vous pouvez rester calme. Nous avons les détails, les curiosités et ce qui vous est nécessaire pour ajuster votre montre à l’heure.

Quand est le changement d’heure dans USA 2020?

Le deuxième dimanche de mars, 8 mars à partir de 2020 à 02h00 du matin, ils seront à 03h00, et nous devrons avancer d’une heure toutes les horloges.

La plupart des États modifient leur calendrier pour économiser l’électricité. Avancer sa montre chaque année le deuxième dimanche de mars commençant ainsi par l’heure d’été, qui reste en vigueur jusqu’au premier dimanche de novembre.

En fait, le 8 mars sera un dimanche de seulement 23 heures.

Vous le remarquerez lundi matin, mais tout a ses avantages! Le lève-tôt signifie que l’heure d’été commence!

Aux États-Unis, le changement d’heure est appliqué progressivement sur tout le territoire: d’abord dans le fuseau horaire de l’Atlantique, une heure plus tard dans la zone Est, puis dans la zone centrale, la zone montagneuse, la zone Pacifique, et enfin dans la zone Région de l’Alaska.

Attention! Hawaï, Arizona et certains comtés de l’Indiana n’ont pas d’heure d’été.

Pourquoi le changement d’heure est-il effectué aux États-Unis?

La plupart des États des États-Unis modifient le calendrier pour économiser de l’électricité.

Comment se fait le changement d’heure aux USA?

Vous devrez retarder l’horloge d’une heure le matin du 3 novembre, tout comme vous avez avancé l’horloge d’une heure le matin du 10 mars.

Tous les États le font-ils en même temps?

Non, car aux États-Unis, il existe différents fuseaux horaires, le changement se fait progressivement. Lorsqu’un état arrive à 2h00 du matin, le changement est effectué. D’abord dans le fuseau horaire de l’Atlantique, une heure plus tard dans la zone Est, puis dans la zone centrale, la zone montagneuse, la zone Pacifique et enfin dans la zone Alaska.