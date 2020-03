Quand il est plus sûr de rester à l’écart

Nous nous sommes réunis dans le salon et avons débattu de la possibilité de rester en sécurité. Ma mère, toujours en pyjama, était assise par terre près de la fenêtre. J’étais étendu sur le dos sur le tapis, les clés à la main, les yeux fixés sur une tache de notre plafond blanc uni; avec mes frères, nous venions d’emballer la voiture avec des vêtements et suffisamment de nourriture pour deux semaines ou plus. Sur le canapé, mon père, médecin spécialiste des maladies infectieuses dans un hôpital public de New York, regardait dans l’espace, déjà habillé pour un éventuel week-end d’urgence au travail. Il était arrivé: son hôpital était «envahi» par d’éventuels patients COVID-19.

“Donc, si je comprends bien,” dis-je lentement, “une fois que vous irez au travail, aujourd’hui ou demain, ce ne sera probablement qu’une question de temps avant d’être exposé.” Comme je les ai dit, mes mots semblaient presque ridicules, comme une ligne d’un film.

“C’est vrai,” répondit mon père. “Et puis je rentrerai à la maison, ce qui voudrait dire que vous seriez tous techniquement exposés aussi.”

“Nous devons partir avant que cela ne se produise.” L’esprit de ma mère flottait déjà vers ma grand-mère de 88 ans, qui avait subi un AVC débilitant il y a quelques mois et avait maintenant besoin de soins 24h / 24 à la maison. Ma maman est également médecin, avec un cabinet privé qui traite les nouvelles mères souffrant de problèmes médicaux d’allaitement, et elle est passée aux visites virtuelles il y a des semaines avec cette même peur à l’esprit. Si l’un de nous devait être exposé, il ne serait plus sûr pour elle de prendre soin de sa propre mère.

Soudain, alors que la plupart de mes amis sont rentrés chez eux de leurs villes ou collèges respectifs pour être avec leurs familles pendant cette crise qui s’aggravait, ma propre famille pourrait être séparée. Nous ne savions pas – nous ne savons pas – depuis combien de temps.

En temps de crise, ce sont les types de décisions auxquelles les familles sont confrontées lorsqu’un ou les deux parents sont des travailleurs de la santé (ou des premiers intervenants, ou des militaires, ou tout autre) pour qui la nature de leur courageuse ligne de travail signifie équilibrer la fonction publique avec l’instinct de chercher sa propre famille.

J’ai beaucoup de chance: mes parents ont toujours semblé être en mesure de le comprendre sans compromettre leur engagement envers les communautés qu’ils servent, entre eux ou envers nous les enfants. Ce sont des résidents qui viennent de se marier en première ligne de l’épidémie de sida au début des années 90. Ils trouvaient encore leur place en tant que jeunes médecins et nouveaux parents lorsque cette ville a été ébranlée par les attentats du 11 septembre. Et plus récemment, la dernière fois que je me souviens que nous avions eu ce genre de conversation en famille, c’était avant l’ouragan Sandy. On avait dit à mon père de se préparer à dormir plusieurs nuits dans les dortoirs de l’hôpital, mais nous étions encore des enfants relativement jeunes à l’époque, mes frères et moi, et donc ma mère l’a supplié de rester.

La nuit où la tempête a frappé, nous avons tous cinq dormi sur un matelas pneumatique queen-size en bas, loin de toute fenêtre. Je me souviens à quel point je me sentais en sécurité, même lorsque les vents hurlaient et qu’un arbre dans notre cour prenait feu des lignes électriques et il semblait que le monde se terminait, que nous étions tous là ensemble. Et juste après l’aube du lendemain matin, au milieu de la fermeture de presque tous les ponts dans un New York battu, notre Prius bleue était l’une des rares voitures autorisées à traverser le pont de la 59e rue, afin que mon père et quatre autres médecins puissent terminer un le rond-point fait la navette entre Westchester et le Queens et prend soin des patients qui ont besoin de leur aide.

“Je pense que tu devrais y aller,” dit finalement mon père. Mon regard se déplaça du plafond vers la fenêtre; maintenant, près d’une décennie plus tard, l’arbre qui avait pris feu avait disparu. Je ne me souviens pas exactement combien d’années plus tard il est tombé, mais il l’a fait, emportant notre balançoire d’enfance et un morceau d’herbe avec lui. J’ai pensé à quel point nous étions à l’aise ici, en ce moment, et à quel point il serait difficile de passer à travers ça si nous n’étions pas ensemble.

Pendant des semaines, mon père s’était préparé à cette épidémie, faisant les cent pas et planifiant au téléphone avec ses collègues – médecins, infirmières, responsables des hôpitaux – élaborant une stratégie pour répondre à ce qui serait inévitablement un flot ininterrompu de patients bien au-delà de leurs capacités. Ils ont annulé des séances de clinique pour libérer du temps et de l’espace; décidé, dans la mesure du possible, d’organiser des «télévisions» plutôt qu’en personne.

Mais il n’y avait aucune quantité de planification qui pourrait nous préparer adéquatement à ce genre de moment – la prise de conscience étant que notre famille serait plus en sécurité en passant le temps du coronavirus à part. Mes frères, ma mère et moi nous cachions avec ma grand-mère; mon père rentrait à la maison et se mettait en quarantaine dans une maison vide.

Cependant, malgré tous les moments difficiles – malgré toute l’anxiété et l’incertitude entourant ce qui nous attend dans ces eaux inexplorées, et malgré l’énorme chagrin qui est sûrement encore à venir – c’est aussi pendant les moments les plus difficiles où vous vous souvenez combien de personnes là-bas veillent sur vous. Que pour chaque réponse incroyablement incompétente de notre président, il y a des centaines de personnes qui pensent à beaucoup plus de pas en avant pour essayer de rattraper ce retard, prendre les décisions les plus difficiles, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider.

Nous leur devons à tout le moins de faire tout ce que nous pouvons. Suivez leurs instructions. Rester à la maison. Appelez vos voisins, vos proches, vos amis pour vous enregistrer. Et nous trouverons un moyen de traverser cela en tant que famille, même si nous ne nous verrons peut-être pas pendant un certain temps.