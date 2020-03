Quand Isauro Aguirre, le meurtrier de l’enfant Gabriel Fernandez sera-t-il exécuté

Ce mois-ci, il a fait sa première sur Netflix “Le procès de Gabriel Fernandez”, une série qui relate le meurtre effrayant du plus jeune Gabriel de 8 ans qui vivait à Los Angeles.

Sa mort a choqué les États-Unis et après que les enquêtes ont été révélées aux coupables: Pearl Fernandez, mère du garçon et de son petit ami Isauro Aguirre; tous deux condamnés respectivement à la prison à vie et à la peine de mort.

Après huit mois d’agressions physiques et émotionnelles, Gabriel est décédé à cause des actes odieux que les adultes ont commis contre l’enfant; Ils lui ont mis des cigarettes dans le corps, lui ont tiré des balles en caoutchouc au visage, lui ont fait manger de la litière et des excréments de chat, et il était souvent attaché et bâillonné.

Le jury a conclu qu’Isauro Aguirre avait administré les coups définitifs et mortels, pour lesquels il avait été condamné à la peine de mort en 2018.

Ce sera le jour où ils exécuteront Aguirre

L’homme de 39 ans de Palmdale purge sa peine à la prison d’État de San Quintin, mais bien qu’il ait été condamné à mort, la date d’exécution n’a pas encore été annoncée.

La prison où se trouve Aguirre abrite 700 détenus condamnés à mort et cela pourrait prendre des décennies avant qu’une date d’exécution ne soit fixée.

Le dernier détenu à être exécuté dans la prison qui abrite Aguirre était Clarence Ray Allen, qui a reçu une injection létale en janvier 2006.

Le département californien des services correctionnels et de la réhabilitation ne permet pas que des exécutions soient effectuées tant qu’une nouvelle décision sur la nature de ces ordonnances n’est pas discutée, de sorte que la vie d’Aguirre est entre les mains des autorités compétentes.

Avec des informations de Mag El Comercio

