Quand la pandémie de coronavirus et la distanciation sociale prendront-elles fin?

Comme les engrenages du monde moderne

à un arrêt proche, une question est probablement dans l’esprit de beaucoup: quand le

pandémie de coronavirus – et distanciation sociale – fin?

Personne ne sait avec certitude, mais ce n’est probablement pas

bientôt. Voici ce que nous savons quand il peut être sûr de sortir de

nos maisons et reprendre une vie normale.

Il faudra presque certainement une immunité collective pour mettre fin à la pandémie.

La plupart des experts disent que nous avons dépassé le

point de contenir le virus, comme nous l’avons fait avec le SRAS et le MERS. Cela signifie que

COVID-19 est là pour rester et la pandémie ne prendra fin qu’avec l’immunité collective.

L’immunité collective décrit ce

proportion d’une population doit être immunisée contre une maladie pour la population

un ensemble à protéger des épidémies. Le seuil exact dépend du

infectiosité de la maladie, représentée par le nombre de reproduction de base, appelé

R0 (prononcé «R naught»).

Lorsqu’un nouveau virus émerge, personne n’est

immunitaire. Un virus hautement transmissible, comme le coronavirus derrière le courant

pandémie, peut se propager comme une traînée de poudre, brûlant rapidement à travers

une population totalement naïve. Mais une fois que suffisamment de personnes sont immunisées, le virus s’exécute

dans les murs de l’immunité, et la pandémie se propage au lieu de faire rage.

Les scientifiques appellent cela le seuil d’immunité du troupeau.

Jusqu’à deux tiers de la population devraient être infectés pour atteindre ce seuil.

Les estimations actuelles placent le R0 du coronavirus entre deux ou

trois, ce qui signifie que toute personne atteinte de COVID-19 a tendance, en moyenne, à infecter deux ou trois

les autres gens. Bien que ce nombre puisse changer en fonction de notre comportement, les chercheurs

estimer que le seuil d’immunité collective du COVID-19 est d’environ un tiers à deux tiers

d’une population donnée. Dans le monde, cela signifie de 2,5 milliards à 5

milliards de personnes.

Les scientifiques ne savent pas encore combien de temps

les personnes infectées par COVID-19 restent immunisées, mais jusqu’à présent, il semble qu’elles ne soient pas facilement réinfectées (SN: 3/4/20).

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Laisser le virus brûler à travers la population serait l’approche la plus rapide.

Les gens acquièrent une immunité contre un virus

de deux manières: Soit ils ont été infectés et récupérés – gagnant un certain niveau

de protection contre les anticorps – ou ils reçoivent un vaccin contre le virus.

Puisqu’un vaccin a au moins 12 ans

à 18 mois à compter de leur disponibilité (SN: 21/2/20), le moyen le plus rapide d’immuniser le troupeau serait de laisser

virus brûle sans entrave dans la population mondiale. Selon un rapport du 16 mars

publié par des chercheurs de l’University College de Londres, aux États-Unis, le

la pandémie culminerait

environ trois mois dans ce scénario.

Mais….

Les coûts d’une telle stratégie

être écrasante. Ascendant

de 2 millions d’Américains mourraient de l’infection seule,

selon le même rapport. Environ 81% de la population américaine

être infecté, estime l’équipe.

Les personnes âgées et celles avec

les conditions de santé sous-jacentes seraient les plus durement touchées, mais les jeunes, eux aussi, peuvent

souffrez d’une maladie grave (SN:

3/19/20). Et la capacité de soins critiques des hôpitaux américains serait

dépassé dès la deuxième semaine d’avril, et éventuellement 30 fois

autant de lits de soins intensifs qu’il en existe actuellement, estime l’équipe. Tandis que là

est encore bien méconnu du virus, la plupart des experts sont d’accord avec ce

image.

Les coûts de retarder toute action

ralentir la propagation du virus pourrait être catastrophique, selon les chercheurs

conclure. C’est pourquoi les pays du monde entier essaient diverses stratégies

pour réprimer la flambée des cas, aplanissant en fait la

courbe exponentielle de la pandémie et atténuation de la pression sur les hôpitaux. Ceux

les mesures consistent principalement en une distanciation sociale agressive, comme la fermeture d’écoles, l’annulation de grands événements publics

et encourager les gens à travailler à domicile si possible (SN: 3/13/20).

La distanciation sociale réduit les décès mais retarde l’immunité du troupeau.

Le revers nécessaire de la réussite sociale

la distance est que la réalisation de l’immunité collective est retardée à mesure que les cas diminuent, explique Michael Mina, épidémiologiste à Harvard

T.H. de l’Université École de santé publique Chan à Boston. Même si collectivement nous

éviter une poussée dans les prochaines semaines, dit-il, le virus pourrait réapparaître dès

les restrictions sont levées.

«En l’absence d’une solide immunité collective au niveau de la population, nous avons

certains risques d’une deuxième vague de l’épidémie », dit Mina.

La distanciation sociale devra durer de 1 à 3 mois au minimum, voire plus.

La société pourrait garder un couvercle sur une telle résurgence

en maintenant une large distance sociale. L’administration Trump le 16 mars a appelé à une importante

distance pendant au moins les 15 jours suivants. Mais la plupart des experts attendent de tels

les mesures devront être en place aux États-Unis pendant un à trois mois,

au minimum, pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés.

On pourrait avoir un gros

briser si la propagation du virus ralentit avec un temps plus chaud, mais jusqu’à présent, il n’y a pas

indication qui se produira. “Ce serait un grand coup de chance”, déclare

Maciej Boni, épidémiologiste à la Penn State University, et pourrait permettre plus

les gens doivent retourner au travail une fois que le nombre de nouveaux cas commence à baisser.

Voir toute notre couverture de la nouvelle épidémie de coronavirus 2019

Garder les écoles fermées et encourager les gens

rester généralement à la maison pourrait supprimer la pandémie

après cinq mois, selon le rapport de l’University College de Londres. Mais une fois que

les restrictions sont levées, le virus reviendrait, selon toute probabilité, rugissant.

Jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible, potentiellement dans 12 à 18 mois, le rapport

fait valoir que d’importantes mesures de distanciation sociale à l’échelle de la société sont nécessaires.

Mais ces changements drastiques au quotidien

la vie peut être difficile à maintenir, dit Boni. “C’est comme si vous reteniez un

vague d’infections avec Saran Wrap. ”

Des tests de diagnostic plus répandus pourraient atténuer la nécessité d’une distanciation sociale importante.

Un isolement aussi strict pourrait-il

être maintenue pendant des mois est inconnue. “Nous n’avons jamais rien vu de tel

avant », explique Caitlin Rivers, une

épidémiologiste au Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire. Économique

les coûts seraient énormes, en particulier pour les membres les plus vulnérables de la société.

“Mais je ne suis pas prêt à abandonner les leçons

de pays comme la Corée du Sud et Taïwan », explique Mme Rivers. “Ils ont montré le virus

peut être [locally] contenus par une distanciation sociale générale couplée à une

des tests approfondis, l’isolement des cas et la recherche des contacts. ” Corée du Sud, pour

exemple, a signalé son plus grand nombre de nouveaux

cas, 909

le 29 février. Depuis lors, ce nombre a régulièrement diminué. Le 24 mars, seulement 76 nouveaux cas ont été

signalé.

Alors que les États-Unis intensifient les tests,

il ne peut actuellement pas tester aussi largement

autant d’autres pays (SN: 3/6/20), permettant

le virus de se propager largement non détecté à travers le pays. Jusqu’à ce que cette capacité augmente

de manière significative, le seul outil dont disposent les États-Unis pour ralentir la propagation du virus est

éloignement social brutal et généralisé.

Espérons que rester à la maison atténue l’épidémie,

Boni, Rivers et Mina disent tous qu’il est essentiel d’utiliser les mois à venir pour étendre rapidement l’infrastructure de test, tout en

renforcer les systèmes de soins de santé.

Les tests permettent la santé publique

les autorités pour identifier les nouveaux cas et les isoler, tout en traçant et en testant

leurs contacts le plus rapidement possible. Test et isolement des contacts potentiels

avant qu’ils ne développent des symptômes est crucial, car la pandémie semble être

les gens qui ne savent pas qu’ils sont malades (SN: 17/03/20).

Ce serait “comme si nous étions de retour

au début de l’épidémie et en adoptant des approches ciblées », Mina

dit. Avec un peu de chance, une telle approche pourrait empêcher les épidémies de se propager

jusqu’à ce qu’un vaccin crée une immunité collective.

La faisabilité d’un tel programme

dépend de nombreuses variables inconnues. Premièrement, cela nécessiterait beaucoup plus de tests

que ce qui est actuellement disponible. Elle nécessite également un contact rigoureux et rapide

traçage après un cas positif, ce qui n’est pas une mince tâche. Certains pays ont utilisé

données de suivi de téléphone portable pour faciliter ce processus.

Une grande inconnue: tous ces efforts sont-ils durables?

À ce stade, il y a encore trop

de nombreuses inconnues pour savoir comment – et quand – nous parviendrons à l’immunité collective. dans le

Au cours des prochaines semaines, les épidémiologistes suivront de près le nombre de nouveaux cas aux États-Unis

ainsi que le nombre total de tests pour avoir une idée si social

la distance fonctionne dans une région particulière.

«C’est incroyable de voir l’évolution de la société au cours de la semaine dernière», dit Mina. “Presque tout le monde est monté à bord.” Mais il s’inquiète de la durabilité de mesures aussi strictes que les semaines se prolongent. «Les forces de la société pourraient finir par submerger la science.»

Un journalisme de confiance a un prix.

Les scientifiques et les journalistes partagent une croyance fondamentale dans l’interrogation, l’observation et la vérification pour atteindre la vérité. Science News rend compte de recherches et de découvertes cruciales dans toutes les disciplines scientifiques. Nous avons besoin de votre soutien financier pour y arriver – chaque contribution fait une différence.

Actualités scientifiques