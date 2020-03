Quand la vie vous retient à 99 ans | En vedette

Rosario a presque un siècle et deux reclus derrière son dos. Pendant la guerre civile, il s’est enfermé pendant trois ans dans trois maisons différentes à Madrid, en regardant les malheurs passer de la fenêtre avec le coup d’une aiguille à tricoter. Maintenant, confinée dans son appartement, elle avoue sa tristesse car nous nous battons “contre quelque chose de très absurde”.

Avi, comme ses six enfants et dix petits-enfants l’appellent, un surnom qui fait son vrai nom, passe beaucoup de temps ces jours-ci devant la télévision au cinquième étage de la rue madrilène de Raimundo Fernández Villaverde. Normalement, elle ne s’arrête pas, elle entre et sort, elle monte et descend, mais cette pandémie a un peu de déclin.

“L’autre jour, ceux qui tombaient sont sortis et se sont retrouvés dans 94 ans. Et j’ai pensé: ‘J’ai réussi, ils ne m’embêtent même pas’ ‘”, dit-il en plaisantant au téléphone, se souvenant d’un de ces graphiques du défunt qui enseigne aux informations.

Bien que cela soit inévitable, l’entretien avec Avi ne visait pas à parler des données virales, mais de son expérience de la guerre, de la façon dont elle vivait déjà en isolement, un sujet qu’elle aborde avec une tête claire et des souvenirs qui s’accumulent malgré le fait qu’alors Je n’étais qu’un adolescent.

FENÊTRES À CAL ET CANTO

Quand elle explosa, en juillet 1936, il vivait avec ses parents et ses deux frères sur le Paseo del Pintor Rosales. Alors “le père a déjà dit: ‘Pour tout fermer!'”. “Nous ne sommes pas sortis par la fenêtre ni décroché” parce qu’ils ne savaient pas qui pouvait être de l’autre côté.

En deux mois, ils ont été expulsés de l’appartement. C’était en première ligne de la guerre et les républicains craignaient qu’à partir de là, ils puissent signaler à travers les fenêtres. Ils les ont forcés à dormir entassés dans des entrepôts.

De là, ils sont allés «avec leurs vêtements» dans un autre emprunté à Alberto Aguilera, mais les bombes n’ont pas laissé un seul verre aux fenêtres. Finalement, ils ont atterri dans l’une des autres connaissances de la rue Juan de Mena. Huit personnes entre parents, deux frères, une tante et deux “filles” se sont réunies dans deux chambres.

“La vérité est que j’avais très peur et l’angoisse que cela ne finisse jamais. C’était très long, mais ce que je vois différemment, c’est que vous saviez ce qui se passait là-bas, que cela leur était arrivé, qu’ils avaient bombardé là-bas … mais maintenant le combat est contre une chose très absurde que vous ne savez pas ce que c’est. “

“Eh bien, vous savez, mais personne ne connaît l’arrangement”, corrige Avi, puis il publie un communiqué pour son pessimisme peu fréquent: “C’est que ces années, que voulez-vous que je vous dise, me rattrape très vieux.”

RADIO, MAGAZINES ET FOULARDS

De l’isolement, il résume que ce fut “comme trois ans où rien ne s’est passé”. “Il s’est passé beaucoup de choses, mais pas la vie”, précise-t-il à nouveau. Ses frères sont sortis parce qu’ils ont été recrutés et son père, qui était juge également. Mais elle était de 12 à 15 ans pratiquement enfermée.

Je viens de marcher dans la rue pour rendre visite à un ami qui vivait à proximité et brûlé les heures “viens faire des pulls et des écharpes”. “Il n’y avait que la radio”, se souvient-elle, mais pleine de défauts politiques d’un côté ou de l’autre, cela dépend de l’endroit où vous vivez. Pas de feuilletons radio ni de musique.

Plusieurs magazines en noir et blanc et le livre étrange les ont sauvés de l’ennui entre quatre murs, qu’ils ont quittés très occasionnellement pour aller à une messe dans une maison privée et, à la fin de la guerre, pour des cartes alimentaires en main. Ou pour prendre un petit déjeuner gratuit. “Nous avons bu du lait et ramené le reste à la maison”, se souvient-il.

La guerre est “une chose horrible” et ne peut être comparée à ce qui se passe actuellement, dit Avi, qui partage son deuxième isolement avec l’une de ses filles, Titina (un autre surnom), qui était en charge de la séance photo pour cet article.

“C’était une peur qu’ils viennent vous prendre, maintenant c’est à cause d’un bug”, dit-elle, bien qu’elle avoue avoir peur d’une maladie qui emporte aussi les gens, mais d’une manière différente.

«Être à la maison n’a pas d’importance pour moi, j’ai du mal à penser que ça ne va pas aller mieux et que les pauvres dans les résidences, c’est ça qui me rend triste», explique cette mère, grand-mère et arrière-grand-mère qui a pris de l’avance après avoir été veuve avec 44 ans et six enfants, le plus âgé de 17 ans et le plus jeune de 3 ans.

LA JOIE DE LA FIN

Ces jours-ci, Rosario essaie de se déconnecter de l’actualité et a découvert un programme, “El hormiguero”, qui lui fait oublier le monothème. “C’est drôle et, bien qu’il n’y ait plus de public maintenant, ils ne vous parlent pas de la maladie et vous vous couchez à l’aise.”

Le tricot ne peut plus car ses doigts arthritiques ne le quittent pas, mais il essaie de ne pas se perdre un jour sur le balcon, à huit heures, applaudissant depuis sa tour de guet, bordée pour ne pas avoir froid en ce printemps qui n’a pas seulement dit adieu à l’hiver.

Et prédisez ce qui va arriver quand tout sera fini. Pendant la guerre, se souvient-il, “c’était une joie qui ne peut être comparée à rien”. “A Madrid, tout le monde est devenu à moitié fou, vous ne savez pas, les jeunes ont embrassé les militaires.” “Pas moi, j’avais 15 ans”, ajoute-t-elle, coquette et vivante.

Trois ans de sang, de haine, de faim et aussi de solidarité ont pris fin, comme ceux de ceux qui ont prêté leurs maisons vides à ceux qui n’en avaient pas. Et c’est que, selon Avi, comme aujourd’hui, dans la guerre, les pâtes du peuple ont été testées. “Dans ces choses, le meilleur et le contraire ressortent, il y a des gens très héroïques et des gens qui sont le contraire. Les mauvais, les bons et les réguliers sortent”, dit-il après 45 minutes de conversation.

Tant de choses qui ne rentrent pas dans cette chronique mais qui sont résumées dans la dernière anecdote, celle du retour à la maison en 1939 après trois ans enfermé pour découvrir qu’il n’y avait pas de chambre dans l’appartement de Pintor Rosales “absolument rien, il était plein de papiers par le sol. “

“On s’en fichait le moins du monde qu’ils auraient tout pris” car, au final, ce qui compte c’est de pouvoir continuer à le dire.

Maria Traspaderne.