Quand le coronavirus est à la fois travail et inquiétude

Quand la nouvelle a fait surface en décembre d’un flulike

épidémie en Chine, beaucoup d’entre nous ici à Science News ont senti notre spidey

les sens picotent. La Chine a déclenché des épidémies antérieures de maladies qui

des animaux aux humains, notamment le SRAS, qui a émergé d’un marché d’animaux vivants

2002 et tué 774 personnes dans le monde. J’ai couvert cette épidémie, et c’était

effrayant. Le virus s’est propagé facilement, avait un taux de mortalité d’environ 10% et

les hôpitaux débordés essayant de l’étouffer. SRAS, abréviation de grave aigu

syndrome respiratoire, a finalement été stoppé par un contrôle rigoureux des infections et

quarantaines – interventions classiques de santé publique.

Jusqu’à présent, ce nouveau coronavirus semble avoir un cas inférieur

taux de mortalité que le SRAS mais est plus difficile à intercepter, car dans la plupart des

les symptômes sont plus légers, augmentant les chances que les personnes infectées par le virus,

appelé SRAS-CoV-2, peut propager des maladies sans même se rendre compte qu’elles sont malades.

Cela peut être le cas avec un révérend épiscopalien à Washington, D.C., qui était

diagnostiqué après avoir présidé des services auxquels ont assisté plus de 500 personnes.

Le bureau de Science News est à moins de trois kilomètres de

l’église de ce ministre. Des nouvelles de ce cas de coronavirus, le premier à Washington,

D.C., a été annoncé le 8 mars. J’ai dîné dans un restaurant à quelques pâtés de maisons

de l’église le 6 mars et je me suis fait couper les cheveux à proximité le 7 mars.

l’épidémie près de chez soi de manière personnelle.

Bien sûr, nous nous inquiétons tous de la santé de nos familles, de nos amis et de nos collègues, et de la manière dont nous pouvons assurer leur sécurité dans l’incertitude. Dans le même temps, l’équipe de Science News est profondément investie dans la fourniture d’informations et de contexte rigoureusement exacts sur l’épidémie, comme la profonde plongée de Tina Hesman Saey dans les efforts de réutilisation des médicaments existants pour lutter contre le nouveau virus. Nous devons comprendre comment rester en bonne santé tout en couvrant également la pandémie, qui, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, pourrait se poursuivre l’année prochaine.

Avant le nouveau coronavirus, nous avions commencé à travailler sur

systèmes qui nous permettraient de faire notre travail en dehors de notre Dupont

Maison de ville Circle. À l’époque, les complications auxquelles nous nous préparions étaient les

bases, une tempête de neige ou un système HVAC éclaté. Maintenant, nous nous efforçons de déployer un

système de production électronique afin que nous puissions travailler à distance si les écoles ferment,

ou si nous sommes mis en quarantaine à la maison, ou si, Dieu nous en préserve, l’un de nous tombe malade. Certains

les pratiques de publication à l’ancienne, comme les épreuves corrigées à la main sur papier, sont

aller au bord du chemin. Et notre heure du thé hebdomadaire du jeudi, une occasion agréable de

s’éloigner de nos écrans et rendre visite à des collègues, peut devenir un «thé virtuel» donc

que nous pouvons toujours profiter du plaisir de la société de chacun – à partir d’un coffre-fort

distance.

Soyez assurés que vous continuerez à trouver notre couverture des coronavirus et des nouvelles de toutes les sciences dans ces pages, ainsi que sur sciencenews.org. Et notre newsletter de mise à jour du coronavirus enverra les dernières nouvelles dans votre boîte de réception deux fois par semaine: Inscrivez-vous ici. Restez en sécurité; nous resterons sur le rythme pour vous tenir informé. Et nous aimerions avoir de vos nouvelles. Faites-nous savoir ce que vous aimeriez savoir sur l’épidémie en nous envoyant un e-mail à feedback@sciencenews.org.