Quand nous avons tort, c’est notre responsabilité en tant que scientifiques de le dire

La saison des impôts est à nos portes. Bien que 95% des Américains croient que c’est leur devoir civique de payer leur juste part d’impôts, chaque année, des milliards de dollars sont perdus à cause de déclarations fiscales frauduleuses. En fait, selon l’IRS, au cours de la période 2008-2010 (les données les plus récentes), 387 milliards de dollars ont été perdus chaque année en raison de la sous-déclaration, les contribuables individuels représentant 264 milliards de dollars. Quelles interventions simples et gratuites pouvons-nous utiliser pour essayer de réduire la fraude fiscale?

En tant que spécialistes du comportement, nous avons essayé de répondre à cette question en utilisant ce que nous savons déjà de la psychologie: les gens veulent se voir comme bons. Nous avons donc pensé qu’en rappelant aux gens d’être véridiques avant de déclarer leurs revenus, ils seraient plus honnêtes. Sur la base de cette idée, en 2012, nous avons proposé une intervention simple apparemment sans coût: amener les gens à signer un formulaire d’audit fiscal ou d’assurance avant de rapporter des informations critiques (par rapport à après, la pratique commerciale courante).

Nous avons mené des études montrant que lorsque les gens signaient une déclaration d’honnêteté avant de rapporter des informations, ils pensaient à la façon dont ils étaient honnêtes et étaient moins susceptibles de faire une fausse déclaration que lorsqu’ils ont signé après avoir rempli le formulaire. Alors que notre ensemble original d’études a révélé que cette intervention a fonctionné en laboratoire et dans une expérience sur le terrain, nous ne pensons plus que la signature avant et après est une solution simple et sans coût.

Dans l’une de nos études originales, nous avons amené 101 participants dans le laboratoire et leur avons demandé de résoudre 20 problèmes mathématiques. Pour chaque problème qu’ils ont marqué correctement, ils gagneraient 1 $ (soumis à une taxe de 20%). On a ensuite demandé aux participants de remplir un formulaire fiscal indiquant leurs gains. Certaines personnes ont dû déclarer leurs gains après avoir lu et signé une déclaration de véracité («Je déclare que j’ai soigneusement examiné ce rapport et que, à ma connaissance et selon ma conviction, il est correct et complet»); d’autres l’ont fait avant de lire et de signer cette déclaration de véracité. Dans cette étude originale, les personnes qui devaient lire et signer la déclaration en haut (par rapport en bas) du formulaire fiscal étaient 53% moins susceptibles de tricher.

Nous avons ensuite reproduit cet effet plusieurs fois (l’une de ces réplications était une expérience de terrain avec des clients d’assurance automobile) et avons publié nos résultats dans les Actes de la National Academy of Science, une revue interdisciplinaire largement lue.

Sept ans et des centaines de citations et de mentions médiatiques plus tard, nous voulons mettre à jour le dossier. Sur la base de recherches que nous avons récemment menées – avec un plus grand nombre de personnes – nous avons trouvé de nombreuses preuves que la signature d’une déclaration de véracité au début d’un formulaire n’augmente pas l’honnêteté par rapport à la signature à la fin.

Pourquoi mettons-nous à jour l’enregistrement? Dans une tentative de reproduire et d’étendre nos résultats originaux, trois personnes de notre équipe (Kristal, Whillans et Bazerman) n’ont trouvé aucune preuve des effets observés dans cinq études avec 4559 participants. Nous avons réuni l’équipe d’origine et réanimé une expérience de laboratoire identique à partir du document original (expérience 1). La seule chose que nous avons modifiée était la taille de l’échantillon: nous avions 20 fois plus de participants par condition. Et nous n’avons trouvé aucune différence dans la quantité de tricherie entre la signature en haut du formulaire et la signature en bas.

À la lumière de ces résultats, nous avons réanalysé l’étude sur le terrain dans le document original et nous nous sommes inquiétés d’un échec de l’assignation aléatoire (de sorte que le nombre de kilomètres parcourus avant la livraison de l’intervention était significativement différent entre les deux groupes). Ce que nous pensions à l’origine être une différence de rapport (entre les clients qui ont signé en haut et en bas du formulaire) semble maintenant plus susceptible d’être une différence dans le comportement de conduite réel – et non la déclaration honnête ou malhonnête de celui-ci. Par conséquent, nous avons encore perdu confiance dans les conclusions formulées dans le document original.

Cela est important parce que les gouvernements du monde entier ont consacré beaucoup de temps et d’argent à mettre cette intervention en pratique avec un succès limité. En particulier, des tentatives infructueuses ont été signalées dans plusieurs pays, et des milliers de dollars ont été dépensés lorsque l’un d’entre nous (Whillans) travaillait avec un gouvernement canadien pour tenter de modifier ses formulaires fiscaux.

Il est important de noter que notre recherche a cherché à savoir si l’emplacement d’une invite d’honnêteté et d’une signature faisait une différence dans les rapports honnêtes (sur la base de nos dernières découvertes, ce n’est pas le cas). Cependant, notre recherche ne porte pas sur l’efficacité des invites d’honnêteté et des signatures plus largement. De plus, il peut y avoir des interventions psychologiques plus prometteuses qui pourraient accroître l’honnêteté, comme prendre des engagements publics, que les chercheurs devraient continuer d’explorer. À la lumière des exemples d’échecs sur le terrain et de cette réplication directe rigoureuse, nous recommandons aux décideurs politiques et aux leaders de l’industrie de cesser de poursuivre l’intervention spécifique consistant à déplacer la signature en haut d’un formulaire.

Nous espérons également que cette collaboration servira d’exemple positif, en apprenant que quelque chose qu’ils promouvaient depuis près d’une décennie peut ne pas être vrai, les auteurs originaux ont directement confronté le problème en exécutant de nouvelles études plus rigoureuses, et la revue originale a été ouvert à la publication d’un nouvel article révisé par des pairs documentant la correction.

De plus, le fait que cette prestigieuse revue ait accepté cette nouvelle publication pour mettre à jour le dossier est important pour le progrès scientifique. Nous pensons que les incitations doivent continuer à changer dans la recherche, de sorte que les chercheurs puissent publier ce qu’ils trouvent et que la rigueur et l’utilité de leurs résultats, et non leur sensationnalisme, soient récompensées.

Alors que nous avons peut-être perdu confiance en l’effet de la première signature (par rapport à la dernière) étant la solution simple que nous pensions trouver, cette collaboration a renforcé notre conviction que la psychologie, comme toute bonne science, se met à jour et se corrige continuellement et qu’elle c’est à nous tous de maintenir cette tendance positive croissante.