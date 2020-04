Quand pouvons-nous lever les restrictions de pandémie de coronavirus? Pas avant de prendre ces mesures

Alors qu’une grande partie du pays s’immobilise dans une tentative désespérée de ralentir la propagation du nouveau coronavirus, de nombreuses personnes se demandent quand les États-Unis pourront «rouvrir».

L’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion sur les politiques publiques, a récemment publié un rapport coécrit par l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis, Scott Gottlieb, qui propose une «feuille de route pour la réouverture» en quatre phases. La première phase – dans laquelle se trouvent actuellement les États-Unis – consiste à ralentir la propagation de nouvelles infections grâce à des mesures de distanciation physique, telles que la fermeture des écoles et le travail à domicile. Dans la deuxième étape, les États individuels peuvent rouvrir lorsqu’ils ont la capacité d’identifier, de tester et d’isoler la plupart des personnes atteintes de COVID-19 et leurs contacts étroits, mais une certaine distance sera toujours nécessaire. Dans le troisième, les restrictions restantes peuvent être levées lorsqu’un traitement ou un vaccin efficace devient disponible ou lorsque les données montrent une immunité généralisée. La dernière étape, après la fin de la pandémie actuelle, consistera à investir massivement dans la recherche et les soins de santé pour préparer la prochaine.

Tom Inglesby, directeur du Center for Health Security de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health – et expert en préparation à une pandémie – a apporté sa contribution au rapport et a aidé à le réviser. Scientific American a discuté avec Inglesby de certains des critères les plus importants que le pays doit remplir avant de pouvoir rouvrir. Il s’agit notamment de déclins constants dans les nouveaux cas, de tests et de suivi des cas généralisés, de fournitures adéquates d’équipements de protection pour les agents de santé et de l’utilisation de masques non médicaux par le public.

Quels sont les éléments clés qui doivent se produire avant que nous puissions lever en toute sécurité les restrictions imposées à la société?

Numéro un: tout État donné qui envisage de détendre la distance sociale devrait avoir une tendance à la baisse démontrée dans les cas au cours des deux semaines précédentes. Et nous devons améliorer notre capacité à évaluer les données sur les tendances à travers le pays. En fin de compte, il serait bon d’avoir plus de données qui permettraient aux décideurs de pouvoir regarder les États voisins et de s’assurer qu’ils sont en harmonie avec les autres dans la région.

La deuxième chose est la capacité étendue de tests de diagnostic. À l’heure actuelle, nous nous concentrons sur les patients les plus malades – comme nous devrions l’être – dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée et les travailleurs de la santé. Mais nous devons arriver à un point où toute personne présentant des symptômes compatibles avec COVID-19 peut passer un test et obtenir des résultats le même jour. Nous devrions également développer une initiative de sérologie. [Editor’s Note: Serological, or antibody-based, tests could reveal whether a person has previously been infected with COVID-19 and may have some immunity.]

Le numéro trois est d’avoir un équipement de protection individuelle en quantité suffisante dans votre état pour couvrir les besoins actuels et prévus afin que les médecins et les infirmières et le personnel hospitalier soient prêts pour l’augmentation potentielle des patients qui pourrait suivre un relâchement de la distanciation sociale. Donc, le système de santé doit être préparé en termes d’équipement, mais, aussi, nous devons avoir plus de capacité pour soigner les personnes très malades.

Enfin, le dernier élément important est la capacité d’un État à effectuer des recherches de cas très rapides: isolement, recherche de contacts et gestion de cas. C’est ce que les fonctionnaires et les agents de santé ont fait très intensément en Asie au cours des deux derniers mois. Voilà le genre de conditions, je pense, qui rendraient plus sûrs pour les États de commencer à relâcher la distance sociale. Vous essayez, peut-être, de lever un ensemble de mesures, de voir quel est l’impact, de voir si nous pouvons continuer à garder le contrôle de l’épidémie dans la disposition. Et si les choses s’effondrent et que les cas commencent à augmenter considérablement, vous devez revenir à la phase précédente.

En ce qui concerne la tendance des cas, parlez-vous d’une diminution significative sur une période de deux semaines du nombre de nouvelles infections signalées dans un État?

Oui. Donc, fondamentalement, vous savez, si l’État a 500 nouveaux cas à son apogée en une journée, alors l’objectif devrait être que, pendant deux semaines consécutives, de nouveaux cas diminuent quotidiennement – 450, 400, 350, 300. Vous savez, en gros, je l’espère, un petit nombre de cas, non? Nous n’avons pas mis de chiffre absolu là-dedans – ce serait trop difficile à savoir, car les États varient considérablement en taille. Mais dans l’idéal, il devrait s’agir de nombres absolus assez bas dès le départ afin qu’il n’y ait pas de forte chance de rééruption majeure dans les cas.

Étant donné le manque de tests et de données, comment saurions-nous que ces tendances sont réellement réelles? Peut-être que nous verrions simplement ce qui ressemble à une tendance à la baisse parce que moins de personnes se font tester.

Oui, c’est un point vraiment important, c’est pourquoi nous devons vraiment mettre en place des tests rapides pour les personnes qui présentent des symptômes ambulatoires qui pourraient être COVID-19. Et parce que COVID-19 peut ressembler à la grippe courante, un test doit être disponible de manière à ne pas être utilisé pour le test de la grippe. Avec la grippe, nous n’avons pas besoin de savoir quand les gens présentent des symptômes très légers. Dans ce cas, nous avons vraiment besoin de savoir. Vous devriez vous faire tester. Et en ce moment, nous en sommes loin. Mais c’est imaginable. Il y a des tests rapides qui arrivent en ligne. Le test d’Abbott dure cinq minutes. L’un des autres tests rapides dure 45 minutes.

Vous avez mentionné les tests sérologiques, qui pourraient nous dire qui a été exposé au virus. Est-il réaliste de penser que cette capacité pourrait être disponible prochainement?

Oui, je pense que c’est réaliste. Je pense qu’il existe un certain nombre d’entreprises. Par exemple, je viens d’annoncer aujourd’hui qu’il existe un distributeur mondial de soins de santé appelé Henry Schein. Ils ont annoncé récemment qu’ils vendaient un test rapide d’anticorps au point de service qui fournit des résultats en 15 minutes.

Ce type de test pourrait-il nous dire si les gens ont eu la maladie et sont immunisés – et pourraient retourner au travail en toute sécurité, par exemple?

Telle est l’aspiration. Je pense qu’à ce stade, les autorités sanitaires nationales – les Centers for Disease Control and Prevention et les National Institutes of Health – doivent avoir un pouvoir décisionnel et un jugement scientifique un peu plus précis quant à savoir si nous avons suffisamment de preuves pour l’appeler immunité. . Mais en général, l’idée est que ce sera probablement un indicateur de l’immunité à un certain niveau. Nous ne savons pas combien de temps cela durera nécessairement. Mais au moins c’est certainement mieux que si vous n’avez pas eu la maladie – c’est l’espoir. Et une fois que cela sera définitivement annoncé, je pense que cela pourrait devenir le genre de chose où les gens auraient la preuve qu’ils pourraient être plus en sécurité dans le monde sans être en danger eux-mêmes ou mettre en danger les autres.

Vous avez également déclaré que les États doivent disposer d’un équipement de protection suffisant pour répondre aux besoins des médecins et des infirmières. Voulez-vous dire que nous ne devrions pas lever les restrictions tant que nous ne les aurons pas mises en place?

Je pense que nous le devons à notre personnel de santé. Si nous levons les restrictions et risquons à nouveau d’augmenter les cas sans être préparés dans nos hôpitaux, nous avons le potentiel d’exposer nos médecins et infirmières à la même chose qu’ils traversent actuellement – ce qui est fondamentalement une crise. Dans de nombreux endroits, ils ne sont pas bien protégés ou manquent d’équipements. Nous devons donc nous assurer que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ont été réglés avant de commencer à expérimenter la suppression de la distanciation sociale.

Il y a eu beaucoup de débats récemment sur la question de savoir si les membres du public devraient porter des masques faciaux, en particulier compte tenu de la pénurie de masques de qualité médicale. Le CDC devrait désormais recommander aux Américains de porter des masques en tissu en public. Pensez-vous que de telles couvertures pourraient offrir un avantage?

Mon opinion dans ce débat est que nous en sommes au point où les avantages l’emportent sur les inconvénients. Et la raison pour laquelle je dis cela est parce qu’il y a suffisamment de preuves d’une transmission asymptomatique et précoce, présymptomatique en cours. Nous espérons que tous ceux qui se sentent malades, à ce stade du pays, restent chez eux. Et porter un masque ne changerait pas du tout cette direction. Vous devriez rester à la maison si vous êtes malade. Mais pour les gens qui se sentent bien, l’idée de porter un masque est de couvrir leur toux ou leurs éternuements ou simplement leur parler fort. Et ce n’est pas parce que nous avons la preuve que cela protège quelqu’un du côté récepteur. Mais l’un des éléments majeurs du contrôle des infections dans un hôpital est ce qu’on appelle le contrôle des sources. Vous essayez de réduire la source de l’infection en réduisant les procédures risquées qui créent des aérosols ou par d’autres moyens. Et dans ce cas, les masques seraient une forme de contrôle de source au niveau individuel.

Nous voyons qu’en Asie de l’Est, il est normal de porter des masques. Et nous savons que les pays d’Asie de l’Est, dans l’ensemble, réussissent beaucoup mieux que nous à maîtriser la pandémie. Nous ne savons pas exactement quelles sont les raisons spécifiques de leurs taux de réussite comparatifs, mais il est possible que l’utilisation du masque public y contribue d’une manière ou d’une autre.

Étant donné leur pénurie, ne devrions-nous pas réserver des masques médicaux (respirateurs N95 et masques chirurgicaux) aux travailleurs de la santé?

Il n’y a pas assez de masques pour faire le tour du personnel soignant. Donc, aucun masque médical ne devrait être utilisé par le public – il devrait s’agir de personnes fabriquant leurs propres masques en tissu ou en tissu. Soit ils peuvent trouver de tels revêtements quelque part en ligne ou sur un marché local, soit ils peuvent les fabriquer avec des T-shirts ou d’autres vêtements qu’ils ont à la maison. Il existe des modèles en ligne. J’espère que le CDC publiera bientôt des conseils à ce sujet, car je pense qu’il serait utile pour les gens de voir ce qu’il dit sur la conception d’un masque et sur les messages de l’agence sur le sujet. Cela ne devrait pas du tout remplacer la distance sociale – maintenir six pieds, rester à la maison lorsque vous êtes malade – nous ne devons prendre aucun risque.

Pensez-vous que c’était une erreur pour des agences comme la CDC de ne pas dire aux gens très tôt de commencer à utiliser des masques faits maison?

Je pense que dans tous ces types d’épidémies, les gens apprennent au fur et à mesure. Il y a eu de nombreux essais publiés qui disent: «L’utilisation de masques publics ne procure aucun avantage» ou, au moins, «Nous ne pouvons trouver aucune preuve de bénéfice». Et je pense que ces choses sont toujours vraies. Mais je pense que ce que nous avons appris au fil du temps, tout d’abord, c’est à quel point ce virus est transmissible – et, deuxièmement, nous avons de plus en plus de preuves de transmission asymptomatique et présymptomatique. Je pense donc que l’équilibre a changé, à mon avis, en faveur d’essayer de couvrir la bouche et le nez des gens, même ceux qui ne présentent aucun signe de maladie.

Et dans quelles situations les gens devraient-ils porter des masques? Cela devrait-il être tout le temps lorsque vous êtes à l’extérieur ou seulement lorsque vous êtes à l’épicerie, par exemple?

Je pense que vous devriez en porter un lorsque vous interagissez avec d’autres personnes, en particulier dans les espaces intérieurs. Lorsque vous promenez votre chien seul, cela n’a aucun sens. Ou si vous allez faire du vélo par vous-même au parc ou quelque chose du genre, et que vous n’allez pas du tout être avec d’autres personnes – je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais je pense que c’est le cas si vous allez être sur un trottoir, autour d’autres personnes, et que vous croisez des chemins avec des gens – et surtout si vous allez être à l’intérieur. Ou si vous êtes un travailleur essentiel et que vous devez vous rendre au travail et que vous devez prendre le bus, que vous devez prendre le train ou que vous travaillez dans une épicerie ou chez un médecin ou un dentiste, logique.

Il s’agit d’une épidémie sans précédent, et nous devrions tendre à faire les choses même si nous ne sommes pas sûrs de leur plein bénéfice. Si l’inconvénient est perçu comme faible et qu’il existe une demande d’avantages préventifs supplémentaires, je pense que nous devrions le faire.

