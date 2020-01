Quand «raisonnable» l’emporte sur «rationnel» – Scientific American Blog Network

Imaginez que vous jouez à un jeu. Vous recevez 10 $ que vous pouvez partager avec une autre personne anonyme ou garder pour vous. Que vas-tu faire? La norme économique de l’intérêt personnel rationnel suggère que vous devez conserver l’argent. Après tout, vous ne connaissez pas l’autre personne, ils ne vous connaissent pas et, surtout, ils ne sauront jamais que c’est vous qui avez pris l’argent. Cependant, vous avez peut-être envisagé de partager l’argent, peut-être un tiers ou même la moitié. Si vous l’avez fait, vous avez agi conformément à un vaste corpus de recherches menées par des économistes et des psychologues lauréats du prix Nobel, révélant que la plupart des gens sont, de façon prévisible, irrationnels.

Malgré ces connaissances scientifiques, les politiciens traditionnels continuent de formuler leurs messages en termes d’intérêt personnel rationnel. Ils soulignent comment une politique peut bénéficier personnellement aux électeurs, minimisant les avantages pour le bien commun. Tout récemment, les dirigeants politiques de la Colombie-Britannique ont promu une politique de taxation du carbone en soulignant que les citoyens recevraient plus d’argent en raison des réductions d’impôt sur le revenu et des remises financées par les recettes de la taxe sur le carbone: la taxation du carbone est dans votre intérêt personnel. Votez pour ça!

Pourquoi les politiciens et les spécialistes du marketing présentent-ils les politiques et les produits de manière à supposer que les gens se préoccupent de leur intérêt personnel rationnel? Une possibilité est que le grand public comprenne mieux la rationalité que ne le suggèrent ses choix dans les expériences scientifiques. Cependant, ils peuvent écarter les intérêts rationnels en faveur d’une autre norme normative de jugement, appelée le caractère raisonnable. Nous explorons cette possibilité dans nos recherches récentes.

Revenons au jeu ci-dessus, appelé «jeu de dictateur». En tant que responsable de l’argent, vous pouvez agir en tant que dictateur intéressé qui le prend. Mais les gens partagent souvent avec un autre joueur parce qu’ils jugent injuste de ne pas le faire; ils sont guidés par une norme sociale raisonnable plutôt que par un intérêt personnel rationnel. À première vue, la distinction entre le caractère raisonnable et la rationalité ressemble à une rupture de cheveux; Le rapport latin signifie raisonner. Néanmoins, pour les philosophes moraux, ces concepts ont des saveurs différentes: la rationalité concerne une concentration décontextualisée sur l’individu, la poursuite d’objectifs personnels; le caractère raisonnable concerne un équilibre pragmatique des objectifs personnels avec l’équité.

Les laïcs font-ils la différence entre ces normes savantes? S’ils le font, les écarts par rapport à l’intérêt personnel rationnel dans des situations comme le jeu du dictateur peuvent refléter une préférence pour le caractère raisonnable. Dans le même temps, les appels à l’intérêt personnel rationnel lors de la collecte de soutien à des projets civiques en politique peuvent ignorer l’opportunité d’inspirer le public en faisant appel à leur sens du caractère raisonnable civique plutôt qu’à leur rationalité intéressée.

Nous avons demandé aux gens de jouer au jeu du dictateur décrit ci-dessus, en leur demandant d’agir rationnellement ou raisonnablement. Les instructions «d’être rationnel» ont conduit à des décisions largement égoïstes; la plupart des gens ont décidé de ne rien partager ou d’en partager un peu. En revanche, les instructions «d’être raisonnable» ont favorisé des choix plus justes et socialement responsables, la plupart des gens partageant la moitié. De plus, les personnes qui se décrivent comme rationnelles sont peu susceptibles de partager quoi que ce soit, mais les personnes qui se décrivent comme raisonnables sont plus susceptibles de partager la moitié.

Cette différence entre les jugements rationnels et raisonnables s’est produite à la fois en Amérique du Nord et au Pakistan, où nous avons mesuré le comportement des banquiers, des marchands ambulants et même des résidents des villages reculés. Il s’est également généralisé à tous les jeux économiques, y compris les jeux sur le dilemme des prisonniers et des communs. Dans chaque cas, les gens s’attendaient à ce que les personnes rationnelles soient intéressées et que les personnes raisonnables équilibrent pragmatiquement l’intérêt personnel et l’équité envers les autres.

Les différences entre rationalité et caractère raisonnable s’étendent également à la langue que les gens utilisent aux informations, à la télévision et dans les livres couvrant les langues parlées dans un sixième du monde aujourd’hui. Dans chaque cas, la rationalité est représentée comme focalisée sur l’individu, analytique et abstraite, liée à des mots tels que «intérêt personnel», «agent» et «nombres». En revanche, le caractère raisonnable est représenté comme communal, pragmatique et contextuel , lié à des mots tels que «soins», «diplôme» et «hébergement».

Nos travaux indiquent que les gens ont une meilleure compréhension de l’intérêt personnel rationnel que ne le supposent les économistes et les psychologues. Cependant, bien qu’ils comprennent ce qu’il faut pour être rationnel, les gens préfèrent souvent être irrationnellement raisonnables. En d’autres termes, les gens peuvent utiliser une norme différente pour déterminer quoi faire que la norme de l’intérêt personnel rationnel privilégiée par les économistes et les politiciens traditionnels.

La découverte que la plupart des gens reconnaissent le caractère raisonnable comme une norme de jugement distincte et souvent préférée suggère une opportunité d’enrichir le discours public en formulant plus de messages politiques en termes de caractère raisonnable – en mettant l’accent sur les justifications civiques et socialement conscientes de ces politiques plutôt que de mettre l’accent uniquement sur l’auto rationnel. considérations intéressées.

Par exemple, les politiciens de la Colombie-Britannique qui faisaient la promotion d’une taxe sur le carbone auraient pu mieux réussir s’ils avaient insisté sur le fait que la taxe était un moyen de s’acquitter d’une responsabilité envers les générations futures plutôt que d’essayer de convaincre les électeurs que la taxe profiterait à leurs propres finances. Faire appel au sens raisonnable du public peut également aider à réanimer les segments marginalisés et privés de leurs droits.

Notre travail jette également des décennies de recherche en psychologie et en économie sous un nouveau jour. Nous pensons que l’idée que les gens soient désespérément irrationnels est erronée. Nous nous demandons si le principal moyen d’éviter un comportement irrationnel nécessite de «pousser» les gens à choisir une option plus rationnelle comme stratégie par défaut. Au lieu de cela, notre recherche indique que les gens peuvent choisir d’être irrationnels lorsque leur intérêt personnel rationnel viole leur norme préférée de comportement conscient raisonnable.

Des critiques culturels tels que Stephen Toulmin ont exprimé des inquiétudes quant au fait que la relation nuancée de rationalité et de caractère raisonnable a été annulée par un mouvement idéologique néolibéral influent à la fin du 20e siècle qui a défendu le modèle des économistes de l’intérêt personnel rationnel comme seule norme pour un jugement sûr. . Nos recherches contredisent ces affirmations. La propagation réussie des idéaux économiques de l’intérêt personnel rationnel n’a pas éliminé l’engagement des gens envers la norme du caractère raisonnable.

La distinction entre rationalité et caractère raisonnable dans la philosophie morale et la loi est profonde. Nos recherches suggèrent qu’il est également significatif dans la vie quotidienne. Donner de l’argent à son conjoint pour son anniversaire est rationnel, mais ce n’est pas raisonnable. Dire à vos parents de rester dans un hôtel au lieu de votre chambre peut être rationnel, mais ce n’est pas nécessairement raisonnable. Ou, pour paraphraser George Bernard Shaw, il est rationnel de s’efforcer d’adapter le monde à soi-même, bien qu’il soit déraisonnable de le faire.